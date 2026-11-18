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[한눈에 보는 2026 인천마라톤]

○ 일시 : 11월 22일(일) 오전 8시 출발

○ 참가 : 33개국 2만여 명. 풀코스 8000명, 10km 1만 명, 5km 2000명

○ 코스 : 풀코스는 운서역 일원에서 출발해 청라하늘대교를 지나 아시아드 주경기장에 도착. 10km·5km는 아시아드 주경기장에서 출발해 같은 곳에 도착

○ 교통통제 : 11월 22일 오전 7시~오후 3시 구간별 통제. 출발 지점 주변은 20일 오후 10시부터 일부 차로 통제

○ 문의 : 120인천콜센터(☎ 032-120), 대회 사무국(☎ 02-361-1377~8)

큰사진보기 ▲2026 인천마라톤 구간별 교통통제 안내도. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천에서 유일하게 국제공인을 받은 풀코스 마라톤 대회인 '2026 인천마라톤'이 오는 22일 인천아시아드 주경기장과 영종구·서해구 일원에서 열린다. 33개국에서 2만여 명이 참가한다. 대회 당일 오전 7시부터 오후 3시까지 코스 곳곳에서 차량 통행이 통제된다. 인천시(시장 박찬대)는 대회가 진행되는 동안 되도록 대중교통을 이용해 달라고 당부했다.경기는 이날 오전 8시에 출발한다. 종목은 세 가지다. 풀코스(42.195km)에 8000명, 10km에 1만 명, 5km에 2000명이 나선다. 국내외 엘리트 선수와 마스터스(일반 동호인) 참가자들이 함께 달린다.풀코스는 영종구 운서역 일원에서 출발한다. 영종도와 청라국제도시를 잇는 청라하늘대교 등을 지나 인천아시아드 주경기장으로 들어온다. 10km와 5km는 아시아드 주경기장에서 출발해 다시 주경기장으로 돌아오는 코스다.대회는 인천시와 대한육상연맹이 함께 주최하고, 인천시체육회와 인천시육상연맹이 주관한다. 채널A가 경기를 TV로 생중계한다.참가자 안전을 위해 대회 당일 오전 7시부터 오후 3시까지 마라톤 주요 구간에서 차량 통행이 통제된다. 통제 구간은 '운서역 일원~영종대로~하늘대로~청라하늘대교~로봇랜드로~국제대로~봉수대로' 등이다. 구간마다 통제가 시작되고 풀리는 시간이 다르다.출발 지점과 결승 지점 주변은 이보다 일찍 막힌다. 인천시의 구간별 교통통제 안내도를 보면, 풀코스 출발 지점 주변인 햇내사거리~영종LH2단지 사거리는 20일 밤 10시부터 양방향 2개 차로가 통제된다. 22일 오전 4시부터 오후 2시까지는 모든 차로가 막힌다. 결승 지점인 아시아드 주경기장 주변 샘내들사거리~아시아드사거리도 22일 오전 4시부터 오후 3시까지 통제된다.시내버스도 일부 노선이 정류장에 서지 않거나 돌아서 간다. 해당 정류장과 버스 안에 안내문이 붙어 있다. 자세한 통제 구간과 우회 노선은 120인천콜센터(032-120)에서 안내받을 수 있다. 대회 운영에 관한 문의는 공식 누리집(incheonmarathon.or.kr)이나 2026 인천마라톤 사무국(02-361-1377~8)으로 하면 된다.인천시는 경찰·소방 등 관계기관과 협조해 구간별 교통통제를 안내하고, 안전관리 인력을 배치할 계획이다.김성현 인천시 체육진흥과장은 "인천마라톤이 참가자와 시민 모두에게 특별한 추억을 선사하고 하나로 연결하는 화합의 장이 되길 바란다"며 "마라톤 개최에 따른 교통통제로 일대 차량을 운행할 때 불편이 예상되는 만큼 대회가 진행되는 동안 가급적 대중교통을 이용해 주시길 부탁드린다"고 말했다.