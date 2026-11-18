이 정도면 가히 'AI 커닝과의 전쟁'이라 부를 만하다. 2027학년도 수능을 하루 앞둔 18일, 교육부는 전국 시도교육청을 통해 수험생이 시험장에서 휴대할 수 있는 필기구를 '흑색 연필' 하나로 제한한다고 긴급히 안내했다.
기존에는 (신분증과 수험표 외에도) 여분용 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필 등을 책상 위에 둘 수 있었으나, 올해는 흑색 연필 하나만 남기고 나머지는 '휴대 금지' 목록으로 지정한 것이다. 추가로 금지된 물품은 시도교육청에서 구매해 수험생에게 나눠줄 예정이다.
예년에는 수험생이 여분 컴퓨터용 사인펜을 휴대할 수는 있으나 되도록 지급받은 것을 사용하도록 권고했고(1인당 1개씩 제공), 수정테이프는 시험실당 5개 정도씩 감독관에게 지급하여 안 가져온 수험생이 사용하도록 했다. 지우개와 샤프심은 아무런 제약 없이 개인 물품으로 사용해 왔다.
이러한 조치는 정부와 교육 당국이 어떻게 해서든 'AI 커닝'을 막아내기 위해 할 수 있는 것은 다 하겠다는 의지로 읽힌다. 또한, 지우개를 금지하기로 결정한 것은 <오마이뉴스> 등이 지우개에도 초소형 카메라를 숨길 가능성이 있다고 보도한 것과 관련이 있어 보인다. (☞ https://omn.kr/2kk26
)
추가로 배치되는 복도감독관의 역할
18일 오전 각 시도교육청은 관내 시험장 학교에 '2027학년도 대학수학능력시험 부정행위 대응 방안 추가 안내' 공문을 보냈다. 이 공문에 따르면, 추가로 배치되는 복도 감독관은 가방 점검 및 무선신호 탐지 업무 등을 맡는다.
기존 복도 감독관은 화장실 이용 학생 확인이나 비상시 연락 등의 업무를 수행하고, 이번에 추가로 배치되는 복도 감독관은 무선신호 탐지 등의 업무를 맡게 된다.
주요 역할은 교시별 정해진 시간대에 구역을 정해 순회하면서 행안부 위급재난문자 발송 때 수험생의 가방을 점검하고, 무선신호를 탐지해 화면캡처 등을 통해 저장하고 시험장 본부에 결과를 보고한다. 이때 금속탐지기도 활용한다.
불시에 위급재난문자 추가 발송 예정
한편, 교육 당국은 수능 당일 오전 8시 30분에 1회 발송하려던 위급재난문자를 '불시 추가'로 계획을 바꿨다. 이재명 대통령이 17일 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 '수능 비상 점검 회의'에서 시험 중에도 위급재난문자를 수시로 발신하는 것을 검토하라고 지시한 데 따른 조치다.
정부는 "수능 시험장에서 감독관 휴대전화의 위급재난문자 알림이 울리는 일이 없도록 철저히 준비할 계획"이라며, "위급재난문자가 발송돼도 고사장 안 수험생들의 정상적인 시험 운영에는 지장이 없다"라고 강조했다. 국민들이 놀라지 않도록 문구도 신중하게 정한 것으로 알려졌다.