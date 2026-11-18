▲추가로 배치되는 복도 감독관의 주요 업무정해진 시간대에 구역을 순회하면서 위급재난문자 발송 시 수험생의 가방을 점검하고, 무선신호를 탐지하여 시험장 본부에 보고하게 된다. ⓒ 신정섭 관련사진보기