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지난 17일(현지시간), 호주 서부 지방법원이 자신이 가르치던 12세 제자를 성적으로 학대하고 아이까지 낳은 34세 여성 음악 교사 나오미 테케아 크레이그(34)에게 징역 8년 6개월을 선고했다고 호주 공영방송 ABC가 보도했다.사건은 서호주 퍼스 남쪽 해안 도시 만두라의 한 학교에서 벌어졌다. 크레이그는 2024년 8월부터 2025년 12월까지 약 16개월 동안 당시 12세였던 남학생을 상습적으로 성폭행했다. 범행이 이어지는 사이 피해 학생은 13세가 됐고, 크레이그는 2026년 1월 피해 학생과의 사이에서 여자아이를 출산했다. 범행은 학교 울타리를 넘어 학생의 가정 안까지 파고들었다. 크레이그는 학교에서 학생을 만난 뒤 아이의 어머니와도 친분을 쌓아 가족의 집 열쇠까지 건네받았다.학생이 다른 학교로 전학을 간 뒤에도 직접 차로 등하교를 시켜주며 관계를 이어갔다. 선물을 사주고 음악 구독 서비스를 결제해 주며 환심을 샀지만, 곧 통제가 시작됐다. 자신의 메시지에 답이 없으면 구독을 끊겠다고 압박했고, 학생의 사회관계망서비스(SNS)를 감시하며 누구와 연락하는지 캐물었다. 급기야 일상을 녹음해 보내라고 요구하기까지 했다. 범행의 전모는 집 안에 설치된 CCTV를 통해 드러났다. 영상을 확인한 어머니가 즉시 경찰에 신고하면서 크레이그는 2025년 12월 체포됐다.ABC 보도에 따르면 크레이그는 12건의 아동 성범죄 혐의를 인정했다. 재판에서 존 프라이어 판사는 크레이그가 피해 학생을 사랑했다고 항변했으나, 당시 12세였던 학생에게는 성적 행위에 동의할 법적 능력이 없었다고 못 박았다. 특히 교사라는 지위를 이용해 학생과 가족의 두터운 신뢰를 저버린 점을 무거운 배신으로 판단했다.재판 과정에서 크레이그가 범행 당시 진단받지 않은 조울증과 경계성 인격장애를 앓고 있었다는 사정도 언급됐다. 하지만 법원은 범죄의 중대성과 피해 학생이 겪을 상처를 무겁게 다뤘다. 징역 8년 6개월이 선고됐으며, 가석방 심사는 최소 6년 6개월을 복역한 뒤에야 신청할 수 있다.호주에서는 아동을 대하는 직업군에 대해 엄격한 신원 검증인 '워킹 위드 칠드런 체크(Working With Children Check)'를 의무화하고 있다. 각 학교 역시 교사와 학생 간의 사적인 연락이나 접촉을 엄격히 제한하는 행동강령을 둔다. 그러나 교실을 넘어 가정의 신뢰까지 파고든 이번 사건 앞에서는 촘촘해 보이던 제도적 장치마저 무력했다.호주에서 아이를 키우는 부모로서 이번 뉴스는 결코 남의 일처럼 읽히지 않는다. 아침마다 아이를 학교에 보내는 일은 교사와 학교라는 울타리를 믿는 데서 시작한다. 하지만 교실 안의 엄격한 규정도 가정의 문턱까지 넘나든 교사의 은밀한 접근까지 막아내기에는 역부족이었다. 어른에 대한 아이의 당연한 믿음이 무너지지 않도록, 사회의 감시망을 더욱 촘촘히 점검해야 할 과제가 남았다.