은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖에서 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲자연마을 파츠발(Patzibal)의 아침.여전히 마야 문명의 후예들이 전통을 지키며 살고 있다. 키체 마야의 창세 신화집인 '포폴 부(Popol Vuh)' 인간의 기원을 옥수수에서 찾는 바로 그 신화의 땅이었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"우리의 꿈도 바로 그것이었는데..."

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"치치카스테낭고 산속에 저희 집이 하나 있습니다. 지금은 일이 너무 바빠 가끔 들르는 정도예요. 원하신다면 원하시는 만큼 머무셔도 좋습니다."

"아직 유효합니다."

큰사진보기 ▲산타마리아 화산운무에 휩싸인 산타마리아 화산. 우기가 끝나고 건기가 시작되는 11월 초, 셀라의 고산 지대는 야생화가 만개하는 가장 아름다운 계절을 맞는다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲산속 마을에서의 하룻밤선한 인연 덕분에 치치카스테낭고 인근 산속 마을의 별장에서 하룻밤을 묵으며, 여전히 마야의 전통을 지키며 살아가는 사람들을 만날 수 있었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲운해에 잠긴 마을이른 아침, 해발 2,200m 산등성이에 자리한 치치카스테낭고의 산촌이 운해에 잠겨 있다. 끝없이 이어지는 옥수수밭이 마야 문명의 뿌리를 말해준다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"탁, 탁, 탁."

큰사진보기 ▲직조공 토마스전통 페달 베틀로 마야 여성들의 전통 치마인 코르테(Corte)를 짜고 있는 직조공 토마스. 3일에 두 장을 짤 수 있다고 했다. 한 장 가격은 300 케찰. 한화로 약 5만 2천 원 정도이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲산토 토마스 성당의 기단을 이루는 18개의 계단.마야 태양력 하압의 18개월을 상징한다고 전해진다. 계단 아래 제단에서는 오늘도 아히흐(Ajq'ij)들이 코팔 향을 피우며 기도를 올린다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲산토 토마스 성당산토 토마스 성당에 모셔진 성 토마스 아퀴나스와 아기 예수상. 마야 창세 신화 '포폴 부(Popol Vuh)'의 세계관과 성경의 가르침이 한 공간 안에서 공존하는 종교적 혼합주의(Syncretism)의 현장을 보여준다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

과테말라 셀라에서 선한 인연이 겹쳐 한 부부와 조우하게 되었다. 첫 만남에서 우리가 서로 다른 문화권을 떠도는 방랑자라는 사실을 알게 된 부부가 말했다.말끝을 흐린 데는 이유가 있었다. 충분히 그 꿈을 실현할 수 있는 형편이었지만, 그들은 스스로 선택한 더 소중한 사명을 수행하며 살고 있었다. 꿈보다 소중하다고 믿는 일을 택한 부부였다. 그 후 몇 차례 더 만나는 동안 우리가 호스텔 생활을 하고 있다는 사실을 알게 된 부부는 뜻밖의 제안을 했다.순간 고마움보다 놀라움이 먼저였다. 2에이커(약 2450평)의 숲속에 자리 잡은 별장이었다. 미국인 부부가 자신들의 꿈과 희망을 담아 6년에 걸쳐 완성한 집이었다. 선뜻 거절하기 어려운 호의였다. 하지만 당시 우리는 그 초대를 쉽게 받아들일 수 없었다. 며칠 전 만남에서 부부는 또다시 진지하게 그때의 제안을 상기시켰다.백내장 수술을 마친 뒤였고, 체류 연장으로 일정에도 여유가 생긴 상태였다. 이번에는 더 이상 미룰 이유가 없었다. 다만 우리 부부 단둘만의 별장 대신 늘 우리의 안전과 편의를 도와주신 안드레 윤 선생님과 함께하기로 했다.안드레 선생님이 아침 일찍 차를 가지고 호스텔로 오셨다. 목적지까지는 두 시간이 넘는 거리였다. 그러나 그 길은 아침마다 절정을 이루는 운무가 빚어내는 풍경으로 들어가는 여정이기도 했다.11월 초, 과테말라는 우기가 끝나고 건기가 시작되는 때다. 셀라 고산 지대의 야생화가 풍성하게 만개하는 절정기이다. 그 언덕에 차를 멈추고, 시시각각 자태를 바꾸는 산타마리아 화산과 산 아래 마을의 비경에 한동안 넋을 놓았다. 운무에 가려졌다가 드러나기를 반복하는 풍경에 발길을 떼지 못하는 사이, 운무는 어느새 우리 발치에 닿았다. 우리 역시 그 거대한 풍경화의 일부였다.별장이 자리 잡은 곳은 키체(K'iche') 마야 전통이 살아 있는 치치카스테낭고 시내에서 그리 멀지 않은 해발 2200m 이상의 큰 산등성이를 따라 형성된 자연마을 파츠발(Patzibal)이었다. 여전히 마야 문명의 후예들이 전통을 지켜 가는 이 마을은 개간한 밭을 끼고, 혹은 밭 한가운데에 한두 가구씩 듬성듬성 자리 잡고 있었다.밭은 온통 옥수수였다. 키체 마야의 창세 신화집인 '포폴 부(Popol Vuh, 키체 마야족의 신화와 역사를 집대성한 고문서)'가 인간의 기원을 옥수수에서 찾는 바로 그 신화의 땅이었다. 창조의 신들은 처음에 진흙으로 인간을 만들었으나 쉽게 무너졌고, 나무로 만든 인간에게서는 영혼과 기억을 발견하지 못했다. 마침내 옥수수로 인간을 빚었다. 그제야 생각하고 기억하며 감사할 줄 아는 존재가 탄생했다. 마야인들은 자신들을 '옥수수의 사람들(People of Corn)'이라고 여겼다.이웃집을 오가는 길은 옥수수 밭고랑 사이로 난 오솔길이었다. 옥수수는 생계이면서 동시에 존재의 근원이었다. 별장은 찻길에서 벗어나 소나무 숲속으로 몇 굽이 내려간 곳, 절벽 위의 평지에 자리 잡고 있었다. 하늘 높이 뻗은 소나무들 사이를 바람이 지나갈 때마다 숲 전체가 숨을 쉬는 듯한 소리를 냈다.집을 짓는 데 6년이나 걸린 이유를 알 것 같았다. 자동차가 접근할 수 없는 곳이어서 모든 건축 자재를 사람의 힘으로 옮겨야 했을 것이다.집이 자리한 2에이커의 숲은 더 큰 숲의 일부에 불과했다. 사유지의 경계가 끝나는 곳부터 더 깊고 넓은 숲이 이어졌다. 두 산등성이 사이에 놓인 집의 바깥은 온통 원시림이었다.집은 흙벽돌로 두껍게 벽체를 세우고 그 위에 흰 회반죽을 발라 마감했다. 경사진 목조 천장과 나무 대들보가 그대로 드러나 있어 천장은 실제보다 더 높아 보였다. 지붕에 낸 천장으로는 고원의 빛이 폭포처럼 쏟아져 내렸다.실내에서는 낮 동안 불을 켤 필요가 없었다. 벽난로 앞 거실과 바 스툴이 놓인 아일랜드 식탁, 주방이 하나로 이어진 구조였다. 탁 트인 그 넉넉한 공간을 채우는 것은 몇 개의 펜던트 조명이 만들어내는 따뜻함이었다.거실과 침실은 모두 정원으로 바로 이어지는 문을 두고 있었다. 문을 열면 잔디가 깔린 마당이 펼쳐졌고, 그 너머로 울창한 소나무 숲이 정원을 감싸고 있었다. 키 큰 나무들이 빚어내는 깊은 침묵 덕분에 정원은 한없이 고즈넉했다. 이곳에서는 고요가 주인이었다.이 집을 관리하는 마을 주민 안토니아 부인이 침구를 정돈해 주고 집 안의 시설들을 안내했다. 필요한 것이 있으면 언제든 말하라고 했다. 하지만 우리가 누리고 싶은 것은 편리함이 아니었다. 가진 것만으로 충분한 하룻밤을 보내기로 했다.우리는 그 시간을 온전히 대화에 내어주었다. 저녁을 먹고 어둠이 내리자 벽난로에 장작불을 지폈다. 밤이 아니었다면, 장작불이 아니었다면 꺼내지 않았을 이야기들이 오갔다.막 70대의 인생을 시작한 우리의 대화는 자꾸 미래보다 과거로 향했다. 사랑하는 사람과 헤어지는 아픔을 지나, 미워하는 사람과 함께해야 하는 고통에 이르렀다. 장작불이 사그라들 무렵, 한때 우리를 사로잡았던 욕망과 집착도 조금씩 잦아드는 듯했다. 삶은 원하는 것을 모두 얻어서 평온해지는 것이 아니었다.장작이 재로 변한 뒤에도 펜던트 조명의 은은한 불빛이 넓은 거실을 아늑하게 감쌌다. 각자의 방으로 돌아가기 위해 자리에서 일어섰을 때, 모두의 얼굴에는 편안한 미소가 번져 있었다. 모두는 구부득고(求不得苦)에서 마침내 벗어난 사람들처럼 가벼워져 있었다.이른 아침, 마을 뒤편의 산꼭대기를 향해 천천히 걸음을 옮겼다.해는 옥수수밭 너머에서 떠올랐다. 숲과 밭을 채우던 새들의 지저귐도, 서로 경쟁하듯 울어 대던 장닭들의 목청도 어느 순간 잦아들었다.산길을 따라 높이 올라갈수록 멀리 운무 아래 깔린 도시의 시간과 점점 멀어지는 듯했다. 풀잎 끝에 맺힌 아침 이슬을 살피는 동안, 문득 사람들의 긴 그림자가 발끝에 닿았다. 고개를 들면 아침 햇살에 더 선명해진 붉은 우이필(huipil)을 입은 할머니가, 형형색색의 전통 직물 보자기에 소지품을 감싸 등에 멘 소녀가 수줍은 미소를 띠었다. 내가 카메라를 들면 부끄러움에 발걸음이 더 빨라지는 이도 있었고, 내가 무엇을 원하는지 알아차리고 잠시 걸음을 멈추어 주는 이도 있었다. 그 짧은 순간의 눈맞춤은 사진보다 오래 잔상으로 남았다.작은딸을 목말 태우고 큰딸을 앞세운 채 아침 산책에서 돌아오는 토마스를 만났다. 나는 마치 식구라도 되는 양 그의 뒤를 따라갔다. 그는 전통 페달 베틀(Telar de pedal)로 마야 여성들의 전통 치마인 코르테(Corte)를 짜는 직조공이었다. 작은딸을 어깨에서 내려놓은 그는 곧장 베틀 앞에 앉았다. 발판을 밟을 때마다 팽팽하게 당겨진 날실이 오르내리고 북은 좌우를 바삐 오갔다.일정한 리듬으로 울리는 베틀 소리를 듣는 순간 오래전 기억 하나가 되살아났다. 어린 시절 어머니가 삼베를 짜던 베틀 소리였다. 북이 오가고 실이 팽팽하게 당겨질 때마다 어머니의 베틀도 같은 소리를 냈다. 과테말라의 산골 마을에서 듣는 소리가 어찌나 낯익던지.짧은 산책에서 많은 것을 만났다. 자연과 연결되었고, 아름다운 미소를 가진 사람들과 연결되었으며, 그들의 일상과 연결되었다. 집을 정리하고 별장을 나섰다. 한참을 걷다가 지나가는 트럭을 얻어 타고, 다시 마을버스로 갈아타 치치카스테낭고 시내로 향했다. 전날 타고 온 차는 돌려보낸 터였다.우리는 오래전 '포폴 부'가 노래한 옥수수의 사람들이 살고 있는 거리의 이곳저곳을 기웃거렸다.수직면이 흰색으로 칠해진 석조 계단을 딛고 엘 칼바리오 성당(Capilla del Calvario)으로 올랐다. 성당 문 앞 오프렌다(봉헌 제단)에서는 코팔 향을 머금은 연기가 피어오르고 있었다. 아히흐(Ajq'ij, 마야의 영적 지도자)가 막 기도를 마친 흔적이었다.성당 안으로 들어서자 제단 중앙의 금빛 장식 유리관 안에는 십자가에서 내려져 무덤에 안치된 예수 그리스도의 성상이 모셔져 있었다. 양옆으로는 검은 십자가가 세워져 있고, 제단 앞은 신자들이 기도를 올리며 바친 수많은 촛불과 흰색·노란색·자주색 국화로 가득했다. 기도하는 이들의 간절함은 성당 통로를 무릎 꿇은 채 성상을 향해 앞뒤로 오가는 모습으로 읽혔다. 성당을 나와 돌계단 위에 다시 서니 예수가 십자가형을 당한 언덕을 뜻하는 'Calvario'의 의미가 더욱 선명해졌다.시장의 매대로 가득 채워진 광장을 건너, 16세기 중반 스페인 식민 초기에 마야 신전 터 위에 세워졌다는 산토 토마스 성당(Iglesia de Santo Tomás)으로 갔다. 성당 기단을 이루는 18개의 계단은 마야 태양력(하압, Haab')의 18개월(우이날, Uinal. 20일로 이루어진 한 달)을 상징한다고 한다. 계단 아랫단에는 아히흐들이 코팔 향을 피우며 기도하는 제단이 있다.성당 안으로 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 복도 중앙에 일렬로 놓인 마야 전통의 의식 제단이다. 주민들은 이 위에 촛불을 켜고, 꽃을 바치며 조상과 신에게 기도를 올린다.중앙 오른쪽에는 행렬용 가마(Anda) 위에 전통 의복과 깃털 장식으로 화려하게 꾸민 토마스 아퀴나스(Santo Tomás de Aquino)와 아기 예수(Niño Jesús)의 두 성상이 모셔져 있다. 이 성상들은 사제가 아니라 지역 신도 공동체인 코프라디아(Cofradía, 원주민 평신도 단체)가 관리한다.제단 정면 장식의 펼쳐진 책 왼쪽에는 마야 달력(촐킨, Tzolk'in)의 날짜 기호인 '아하우(Ajaw, 흔히 군주로 풀이되는 날의 이름)'의 상형 문자가, 오른쪽에는 가톨릭에서 예수 그리스도를 상징하는 '하느님의 어린 양(Agnus Dei)'이 부조로 새겨져 있다.이렇듯 이 성당에서는 마야의 창세 신화가 담긴 '포폴 부'의 세계관과 성경의 말씀이 한 공간 안에서 공존하는 종교적 혼합주의(Syncretism)의 모습을 만날 수 있다. 성당 안에서는 신부가 집전하는 가톨릭 미사와 코프라디아가 주관하는 향과 촛불의 마야 전통 의례가 나란히 이어진다.서로 다른 두 신앙 체계는 때로 수백 년 동안 공존하며, 결국 가톨릭 신앙과 키체 마야 전통이 하나의 문화로 융합된 독특한 신앙 세계를 만들어냈다.오늘날 '포폴 부'의 내용이 전해질 수 있었던 것 또한 이 성당과 깊은 인연이 있다. 16세기 스페인 정복자들과 선교사들은 마야의 고문서인 코덱스(Codex)를 우상 숭배와 이교 신앙의 기록으로 여기고 조직적으로 파괴했다. 훗날 유카탄의 주교가 된 프란치스코회 수사 디에고 데 란다(Diego de Landa)는 1562년 유카탄의 작은 마을 마니(Maní)에서 마야 문서를 수거해 불태우는 종교재판을 주도했고, 그 사실을 자신의 기록에 직접 남기기도 했다.그러나 '포폴 부'는 파괴의 역사 속에서도 살아남았다. 스페인 정복 직후인 16세기 중반, 키체 귀족들은 조상들의 기억과 창세 신화가 사라질 것을 우려해 키체어를 라틴 문자로 옮겨 은밀히 기록해 두었다. 이후 1701~1703년경 산토 토마스 성당의 주임 사제였던 도미니코회 수사 프란시스코 히메네스(Francisco Ximénez)가 키체어 원고를 접하게 되었고, 키체어 원문과 스페인어 번역문을 나란히 적은 사본을 남기면서 세상에 알려질 수 있었다. 이 성당의 계단은 마야 문명의 기억과 가톨릭의 역사가 수 세기 동안 공존해 온 시간을 증언하고 있다.우리는 두 성당과 맞닿은 시장 한편에서 점심을 먹었다. 치치카스테낭고의 시장은 단순한 재래시장이 아니다. 수 세기 전부터 이어져 온 키체 마야인들의 삶과 교역, 그리고 문화 공동체의 중심지다. 장이 서는 목요일과 일요일이면 날이 밝기 전인 이른 새벽부터 마을 전체가 거대한 장터로 변하고 광장은 물론 골목마다 흥정 소리로 넘쳐 난다.허리에 파하(Faja)를 두르고 머리에는 수트(Tzute)를 얹은 키체 여성들 사이를 지나 셀라로 돌아갈 버스 정류장이 있는 큰길에 닿았다. 길가의 제과점에 들어가 달콤한 도넛과 아메리카노 한 잔씩을 주문했다. 갓 내린 커피의 향이 코끝을 스치자 천천히 고대 마야의 시간에서 깨어났다.