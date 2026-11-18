더불어민주당 공식 기구인 전국청년위원회가 '인공지능(AI) 악용 시험(수능) 부정행위'를 막기 위한 제보 사이트를 운영하면서 '감독 부실 신고'란도 함께 열자, 교사들이 "우는 교사 뺨 때리는 격"이라면서 즉각 폐쇄와 사과를 요구하고 나섰다.
18일 민주당 전국청년위 'AI치팅 제보센터' 사이트를 살펴봤다. 전국청년위는 "수능부터 국가자격시험까지 인공지능을 활용한 부정행위와 시험 감독 부실 사례를 알려달라"라면서 '감독 부실 신고' 항목을 열어놨다. 내용은 다음과 같다.
"AI 부정행위를 예방하거나 적발하기 위한 감독·관리가 미흡했던 사례."
전국청년위원장을 맡고 있는 김동아 의원은 지난 17일 'AI치팅 제보센터'를 개설한 뒤 "감독관이 지켜보는 시험장에서조차 부정행위가 적발되지 않는 현실"이라면서 "정부가 대책을 내놓았지만, 현장의 불안을 해소하기엔 여전히 부족하다. 청년위원장이 직접 나서 허술한 시험 관리 실태까지 끝까지 점검할 것"이라고 강조한 바 있다.
이 같은 사실이 알려지자, 최대 교원단체인 교사노조연맹은 18일 긴급 성명을 통해 "수능을 하루 앞두고 민주당 청년위가 개설한 'AI치팅 제보센터'에 깊은 분노를 표한다"라면서 "여당이 수능 감독에 대한 부담과 불안에 시달리며 우는 교사들의 뺨을 때리는 격"이라고 비판했다(관련 기사: 수능생 뚫어져라 보는 게 대책? "결국 교사들이 책임 떠안으라는 것"
https://omn.kr/2kkbt).
교사노조연맹은 "수능 감독교사들은 부정행위를 발견하지 못하면 감독 소홀로 신고당할까 봐 걱정하고, 의심되는 수험생을 확인하면 시험을 방해했다는 민원이나 소송을 당할까 두려워한다"라면서 "국무총리는 감독교사에게 책임을 묻지 않겠다고 약속했다. 그런데 정작 여당의 청년위는 감독 부실을 신고받겠다고 한다"라고 짚었다. 그러면서 "교사를 보호하겠다는 약속과 교사를 신고하라는 창구가 어떻게 양립할 수 있는가?"라고 캐물었다.
김희정 교사노조연맹 대변인은 "민주당은 해당 사이트를 즉각 폐쇄하고 감독교사들에게 공식 사과하라"라면서 "민주당 지도부 역시 이번 조치에 대해 분명한 생각을 밝히라"라고 요구했다.
"수능 감독교사에게 눈으로 확인하라고 내몰더니..."
한 서울 지역 교사는 "수능 감독교사에게 어떤 장비도 주지 않고 눈으로 부정행위를 적발하라고 내모는 정부·여당 아니냐"라면서 "이들이 감독교사에게 책임을 돌리려고 획책하는 것 같다"라고 강한 불신을 드러냈다.
이에 대해 <오마이뉴스>는 김동아 의원의 설명을 듣기 위해 여러 차례 전화를 걸고 문자도 남겼지만 의견을 들을 수 없었다.
한편 19일 전국 1312개 시험장에서 치러지는 이번 수능의 감독관은 8만 여명으로, 이들은 대부분 중고교 교원이다.