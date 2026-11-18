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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 이윤 인권연대 칼럼니스트는 현재 경찰관으로 재직 중입니다.





최근 관계성범죄(가정폭력, 스토킹 등)에 의한 살인사건이 계속 발생하고 있다. 그리고 불특정 다수인을 대상으로 한 이상동기범죄도 간간이 발생하여 많은 시민을 불안하게 하고 있다. 일례로 얼마 전 구월동 한 대형 상가에서 흉기 난동 사건이 발생해 무고한 시민들이 다쳤고, 그중 한 명은 아직 생명이 위태로운 상태다. 사건 이후 일부 언론은 범인이 살인미수 전력으로 전자발찌를 착용한 위험성 높은 사람이며, 사건 한 달 전에도 흉기 소지 혐의로 경찰에 입건됐지만 구속되지 않았다는 사실을 보도하면서 경찰의 소극적 대응을 비판했다.물론 경찰이 당시 위험성을 제대로 평가했는지, 보호관찰기관과 정보를 공유하고 추가 예방조치를 취할 수는 없었는지 따져보는 것은 당연하다. 그러나 사건 발생 후 과거의 모든 행위를 결과와 연결해 경찰에 책임을 묻는 것은 신중해야 한다. 어떤 행위가 없었더라면 결과도 없었을 것이라는 조건관계만으로 책임을 무한정 확장(인과관계 조건설)할 수는 없기 때문이다.이번 사건으로 근본적인 질문이 떠오른다. 위험성이 높은 사람은 어떤 범죄를 저질렀을 때 범죄의 경중과 상관없이 그 위험성만으로도 구속할 수 있어야 하는가? 그렇지 않다면 현재 시점에서 추가 범행이 발생하기 전에 미래의 피해자를 보호할 다른 제도적 수단은 충분한가?구속은 경찰이 마음대로 결정할 수 있는 일이 아니다. 헌법상 영장주의에 따라 법관이 발부한 영장이 필요하다. 구속은 형벌이 아니라 도주와 증거인멸 등을 방지하고 형사절차를 원활하게 진행하기 위한 강제처분이다(수요산책 19. 5. 15.자 '구속에 대한 오해' 참조). 아직 유죄가 확정되지 않은 사람에게 형벌과 유사한 불이익을 미리 부과해서는 안 된다는 무죄추정의 원칙도 적용된다.형사소송법 제70조는 구속 사유로서 범죄 혐의의 상당성, 일정한 주거의 부재, 도주 또는 증거인멸 우려 등을 규정하고 있다. 또한 범죄 중대성, 재범 위험성, 피해자 등에 대한 위해 우려를 함께 고려할 사항으로 규정한다. 그러나 재범 위험성은 독립적 구속 사유가 아니다. 따라서 과거 전과가 많다거나 장래에 범죄를 저지를 가능성이 높다는 이유만으로 신청된 영장은 법원에서 기각된다. 영화 <마이너리티 리포트>처럼 아직 발생하지 않은 범죄를 예측해 구속하는 사회를 현 체제에서는 받아들일 수 없기 때문이다.물론 구체적 위해 가능성이 있고 법률상 구속 요건까지 충족한다면 이를 적극적으로 고려해야 한다. 하지만 위험성만으로 구속할 수 있도록 하려면 별도의 입법적 논의가 필요하다. 경찰 활동의 두 축인 수사와 예방은 적용 법률이 다르고, 따라서 다른 방식의 접근이 요구된다.가정폭력, 교제폭력, 스토킹 등 관계성 범죄와 이상동기범죄가 발생할 때마다 언론은 '이전 신고 단계에서 가해자를 구속했더라면 비극을 막을 수 있었다'는 비판을 한다. 경찰은 과거 신고 내용과 반복성, 폭력 정도, 흉기 사용 여부 등을 면밀히 살펴 적절한 조치를 해야 하지만, 피해자 보호라는 목적만으로 법률상 규정된 구속의 요건을 넘어설 수는 없다. 구속은 수사 과정의 신병확보 절차 중 하나이지 위험 예방을 위해 경찰에게 허용된 강제력은 아니다.다만 우리 법은 개별 법률에서 가해자에 대해 법원 결정에 의한 물리적 접근 금지, 전기통신을 이용한 접근 금지, 위치추적 전자장치 부착, 유치장 유치 등의 피해자 보호조치를 마련하고 있으며, 긴급한 경우 경찰이 긴급임시조치나 긴급응급조치를 먼저 하고 법원의 결정을 받을 수도 있게 하고 있다. 그러나 위치추적 장치가 가해자의 접근 자체를 물리적으로 차단하는 것은 아니며, 접근금지 명령을 위반한 가해자를 발견하였더라도 경찰이 출동하는 사이에 돌이킬 수 없는 일이 발생할 수 있고, 실제로 발생하기도 했다. 결국 현재로서는 법률상 보호수단이 존재하더라도 그것만으로 모든 위험을 예방할 수 있게 되어 있지는 않다.피해자 보호는 범죄 발생 후의 수사와 처벌만으로는 완성되지 않는다. 범죄 발생 전 위험을 발견하고 피해 가능성을 낮추는 예방활동이 필요하다. 경찰관직무집행법과 여타 법률은 경찰에게 위험 방지와 범죄 예방을 위한 권한을 부여하고 있지만, 그 위험 예방 방법은 경고, 제지, 격리 등 낮은 정도의 물리력에 불과하다. 그리고 그 권한 역시 법률이 정한 요건과 한계 안에서 행사해야 하는데, 현재 법률이 경찰에게 부여한 권한의 강제력과 실효성은 기대에 미치지 못한다.장래에 위험한 행동을 할 가능성이 있다는 이유만으로 경찰이 사람의 자유와 행동을 장기간 제한할 수는 없는데, 경찰에게 위험을 감지하고 피해자를 보호하라고 요구하면서도 필요한 권한과 제도적 뒷받침을 제공하지 않는다면, 그로 인해 비난받는 경찰은 억울하다. 현장 경찰관으로서는 적극적으로 개입하면 인권침해 논란을 감수해야 하고, 소극적으로 대응하면 피해 발생의 책임을 추궁당하는 딜레마에 놓이게 된다.가해자 인권과 피해자 안전은 서로 양립할 수 없는 가치가 아니다. 국가가 두 가지 책무를 함께 실현하는 것이 궁극적 목표다. 그러나 구체적인 범죄가 발생하기 전, 구속 요건이 충족되지 않은 상황에서 두 가치가 충돌한다면 우리는 어려운 선택을 해야 한다.재범 위험성이 높은 사람에 대한 예방적 개입을 어느 수준까지 허용할 것인가?피해자의 생명과 안전을 위해 가해자의 자유를 어디까지 제한할 것인가?잘못된 위험성 판단으로 기본권을 침해당한 사람은 어떻게 구제할 것인가?이것은 현장에서 사건을 맞닥뜨리는 경찰관 개인의 즉시적 판단이나 노력만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 경찰은 법률이 부여한 권한을 행사하는 기관이지, 사회적 합의없이 기본권 제한 기준을 스스로 만들어낼 수 있는 기관이 아니다. 위험한 사람을 적극적으로 통제하라고 요구하려면 그에 상응하는 법적 근거와 절차적 통제도 마련해줘야 한다. 예를 들면, 관계성 범죄 가해자에 대해 현장에서 혐의가 확인되어 체포한 경우, 법원 보호조치 결정 전까지 경찰 결정으로 영장없이 유치장 또는 구치소에 격리할 수 있게 하고, 그에 대한 불복절차를 법원에 신청할 수 있게 하는 법률 제정도 다소 극단적이지만 고려할 수 있는 한 가지 방법이다.가해자의 인권을 지키는 일도, 피해자의 생명과 안전을 지키는 일도 국가의 책무다. 어느 한쪽의 가치만을 강조할 것이 아니라 두 가지 책무를 현실에서 함께 실현할 수 있는 제도를 만들어야 한다. 이제는 그 논의를 시작할 때가 됐다.