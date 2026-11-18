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11월 19일은 수능일이다. 수능을 앞두고 '대형사고'가 터졌다. 지난 세무사 시험 1등 통과자에 대한 부정 의혹이 있었고, 해당자가 자백을 했다는 뉴스다. 의혹이 사실로 확인되면서 국가 단위 자격시험 관리에 구멍이 뚫린 것이 확인되었다. 대입 수능 시험을 코앞에 두고 있는 상황에서 터진 일이다.시기가 참으로 절묘(?)하다. 시험 관리 당국은 서둘러 사과하고, 청와대와 교육부가 바삐 움직이고 있다. 이번 세무사 시험 사태는 공정한 시험 관리 감독이 정말 가능한 것인지에 대한 의문을 낳았다. 시험 감독관들이 무엇을 하고 있었느냐 하는 초보적인 지적에서부터 스마트안경과 같은 AI인공지능 기술에 힘입은 시험 도촬 도구에 대응할 수 있느냐 하는 도전에 직면해 있다. 이번 주 진행될 대입 수능은 공정한 시험관리 감독의 전면적인 시험대가 될 수밖에 없다.이 문제는 여러 시사점을 준다. 여러 토론과 담론이 제기될 것이다. 인공지능 기술이 어떻게 사용돼야 하는지에 대한 윤리적인 문제와 통제의 주제는 이제 새로울 것도 없다. 기술은 발전하고 결국 남는 것은 사용(활용)의 문제로 '양날의 칼'이다. 스마트안경과 같은 기술적 도구를 기술적으로 제어할 수 있는 기술적 방어 수단에 대한 검토와 논의도 제기되고 있다. 다만, 이번 대입 수능에 대응할 기술적 수단을 찾을 수 있을지는 회의적인 것 같다. '인간' 시험 감독관을 늘리고, 그들의 선의에 기대는 것이 최선처럼 보인다.수험생과 수험생 학부모들, 그리고 '공정'을 최우선의 기준으로 여기는 시민들에게 이 이슈는 더 민감하고 특별할 수밖에 없다. 당장 수험생들이 불안해할 것 같다. 자신의 노력이 헛수고가 되어 공정하게 평가받지 못한다면 하는 불안이다. 수험생 학부모들도 마찬가지일 것이다. 이러한 염려와 불안이 당일 시험에 영향을 미친다면. 누군가는 이런 불안을 야기한 정부 당국의 귀책사유를 들어 집단소송을 검토하고 있을지도 모르겠다.정치권에서도 현 정부를 공격하는 수단으로 삼을 수도 있다. 아니길 바란다. 특히 '공정함'을 전제로 수고하고 그에 합당한 대가를 찾아 애를 써온 청년세대들이 다시 '불신의 덫'에 빠질까 우려된다. 국가나 사회 공동체는 '신뢰'로 유지된다. 신뢰가 아닌 불신을 낳을 수 있는 사건들은 신뢰 사회의 위험신호다. 정부가 선제적인 조치를 취하고 있는 만큼 이번 수능이 별 탈 없이 치러지기를 기대한다.한편, 필자는 수능 때만 되면 늘 제기하는 의문과 질문을 다시 언급하고자 한다. 시험은 공정해야 하고, 시험을 통해 선발의 기준을 세우는 것은 필요할 수 있다. 그런데도 대입 수능과 같은 시험제도를 지속해야 하는 것인지에 대한 근본적 질문이다. 새로울 것도 없는 질문이고, 해묵은 논쟁이자 이슈이다.필자의 의견은 현재의 대입 선발방식을 전면 재검토하고 고등학교 졸업 자격시험으로 전환해야 한다는 것이다. 인공지능 시대에 일자리가 소멸하고 일자리 전환이 급격하게 일어날 거라는 전망이 우세하다. 이미 충분히 예견된 상황이다. 그 속도가 가속화하고 있다는 우려도 제기되고 있다. 대학의 위상과 교육의 위상이 과거와 달라지고 있다. 그것도 급격하게 달라지고 있다.과거에 짜 놓은 대학 선발 시스템이 지금 시대에 유효한 것인지에 대한 근본적 질문들이 제기되고 있다. 인공지능 시대에는 지식의 측정이 큰 의미가 없을 것이다. 지식과 문제해결 능력을 측정해서 분별력의 수단으로 삼는다고 할 경우, 인공지능 도구의 활용은 이제 필수적이다. 그런데 역설적으로 인공지능 수단을 활용하는 것을 통제해야 하는 상황이다. 이 또한 논란, 논점이 있는 이슈이다.사회와 대학이 서열화되어 있고, 선호 현상이 있는 만큼 대학 선발 체계를 획기적으로 바꾼다는 것이 말처럼 쉽지 않다는 것은 분명하다. 그러나 세계는 무서운 속도로 인공지능 사회로 전환하고 있다. 이러한 전환에 맞춰 현 대학 선발 방식이 부합한지는 매우 중요한 이슈이다. 입시의 공정성도 중요하지만, 학생들의 인권과 미래 사회에 대한 선택권도 중요하다. 적극적으로 변화하는 사회에 대응하고 준비해야 할 학생들이 자칫 비효율적일 수 있는 대학 입시 제도에 발목 잡혀 '지체된 삶'을 살게 될까 하는 우려가 있다.늘 이맘때면 생각한다. 현재와 같은 대학 입시제도가 없다면, 우리 아이들의 초중고 학생생활은 어떻게 달라질까 하는. 그 이후 대학은 어떻게 달라질까 하는. 그 이후 우리 모두의 삶은 또 어떻게 달라질까 하는. 한국의 경제가 커지고, 문화강국이 되어 가고 있다고 한다. 진정 그렇다면, 교육 시스템 또한 새로운 비전을 제시하며 선도할 수 있는 모델을 제시해 보는 것은 어떨까. 우리 사회는 너무 조용한 것 아닐까.끝으로, 그런데도 어른들이 만들어 놓은 세계에서 묵묵히 또는 어떤 저항을 해오면서 커다란 시험대 앞에 서 있을 수험생들의 수고가 나름의 열매를 맺기를 응원한다. 시험은 하나의 과정, 관문일 뿐, 한 시절을 살아내고 다시 또 다른 성인의 문턱으로 진입하는 모든 수험생의 삶을 응원한다.