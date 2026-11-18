큰사진보기 ▲숲나학교 학생들이 노병남 영광농민회장을 인터뷰하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

AD

- 30년 넘게 탈핵운동을 해오셨다고 들었는데, 평소 어떤 마음가짐으로 활동에 임하고 계신가요?

- 활동을 하시면서 가장 힘들었던 경험과 가장 보람찼던 순간은 언제인가요?

- 다큐 <원전 딜레마>를 통해 원전 지역의 주민 갈등에 대해 알게 되었는데요, 한빛원전 건설 이후 영광 지역 주민들 사이에는 어떤 변화가 있었나요?

큰사진보기 ▲한빛원전 입구에 내걸린 1·2호기 수명연장과 7·8호기 유치를 찬성한다는 현수막. 영광에서는 이를 둘러싼 주민 갈등이 불거지고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

- 원전이 들어서면서 영광 상권에는 도움이 되었나요?

- 핵발전소를 어떻게 생각하시나요?

- 핵발전소를 줄이면 그만큼 에너지 생산량도 줄어들 텐데, 부족한 에너지는 어떻게 충당할 수 있을까요?

큰사진보기 ▲숲나학교 학생들이 노병남 영광농민회장을 인터뷰하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

- 에너지와 관련된 미래 전망은 어떤지 궁금합니다.

- 마지막으로 앞으로의 활동 목표는 무엇이며 또 저희가 학생 개인으로 할 수 있는 일은 무엇이 있는지 묻고 싶습니다.

큰사진보기 ▲노병남 영광농민회장과 숲나학교 학생들 ⓒ 숲나학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위 기사는 숲나학교 이다누, 성율진, 이다호, 안춘추, 신수빈, 장현진, 김혜민 학생이 공동 취재하여 작성했습니다.

지난 10월 19일부터 약 열흘간, 서울시 등록 대안교육기관 숲나학교에서는 '에너지'를 주제로 서해안 탐방을 진행했다. 탐방이란 특정한 주제와 문제의식을 가지고 현장을 찾아가 관련 장소를 살펴보고 지역에서 활동하는 단체와 인물들을 만나며 주제를 깊이 있게 팀구하는 교육활동이다.탐방 4일차인 10월 22일, 학생들은 한창 한빛원전 1·2호기 수명연장 및 7·8호기 추가 건설 문제로 떠들썩한 전라남도 영광군에서 노병남 영광농민회장을 만났다. 지역 농민이자 영광핵발전소안전성확보를위한공동행동대표, 핵없는세상광주전남행동공동대표를 맡고 있는 그는 오랫동안 영광에 살면서 탈핵을 외쳐 온 이이기도 하다.한 가지 주목할 부분은 그가 발전소를 일컫는 용어다. 그는 '원자력(atomic)' 대신 '핵(nuclear)'이라는 말로 인터뷰를 이어갔다. 원자력 발전은 원자핵이 붕괴하거나 핵반응을 통해 전기를 생산하는 방식이다. 그렇기에 국제적인 표현상 핵이라고도 부른다. 노병남 회장은 바로 이 점을 강조한다. 그의 시점으로 영광에서 벌어지고 있는 일은 하나의 과학 현상이 아니며, 그보다는 더 생생한 고통을 안겨준 '핵'인 것이다."청년 시절에는 지역 사회단체에 참여하면서 '우리는 과연 영광에서 행복하게 살 수 있을까'라는 고민을 했습니다. 저는 방언을 비롯한 지역의 고유한 문화가 잘 보존되어야 지역 사람들이 행복할 수 있다고 생각하는데, 그런 것들이 사라지고 있는 것이 현실이죠. 저는 지역의 행복을 지키고 싶습니다.""가장 힘들었던 건 법적제재를 받았을 때예요. 교도소에 수감되면 활동에 제약이 생기고 가족들과도 단절되는 문제가 있지요. 벌금도 많이 냈고요. 그리고 원전을 둘러싼 주민들 간의 갈등과 불신도 힘듭니다.보람된 순간은 발전소 내의 안전성 문제나 해양 생태계 문제에 대한 고민과 제안이 법률 제정으로 이어졌을 때예요. 또 발전소 관련 업체 노동자들은 고용이 불안정한데, 그런 노동자들의 고용 안정을 국가가 제도적으로 보장해 주지 않으면 핵발전소 안전성에도 문제가 생깁니다. 그래서 그러한 고용 안정 문제를 제도적으로 해결할 방안을 지속적으로 만들어 온 것에도 보람을 느낍니다.""일단 생업과 관련된 갈등이 있어요. 장사하시는 분들은 원전이 있어야 인구 유입이 돼서 매출이 오른다고 생각하고, 원전에서 일자리를 구해봐야겠다고 생각하는 분들도 계시죠. 한편으로 농민들은 다른 지역에서 영광산 농산물을 안 사려고 하니 피해가 있죠. 이렇게 생업과 관련된 이해득실이 달려 있으니 물리적 충돌도 일어나요. 특정 사안을 두고 고소·고발을 하기도 하고요. 서로 갈등이 깊어져서 같은 마을에 살면서도 서로 말을 하지 않고 지내는 경우도 있습니다.""건설 당시에는 어느 정도 도움이 됐겠죠. 실제로 다른 지역보다 인구 감소 속도가 조금 늦춰지기는 했어요. 그래도 지역 인구가 절반 이상 줄었고 홍능읍에서만 초등학교 네 곳이 폐교됐는데, 지역 경제에 도움이 됐다면 그런 일은 없었겠죠.또 핵발전소가 영원히 가동될 수는 없는데 폐쇄 이후에는 어떻게 할 거냐는 문제도 있어요. 폐쇄 이후의 관리라든지 지역 침체와 같은 문제들을 영광 주민들은 계속 안고 살아야 한다는 점에서 오히려 손해라고 봐요. 발전소는 일시적인 건데 영광이라는 지역은 영원히 존재해야 하잖아요.""저는 영광 핵발전소 사고는 필연이라고 얘기합니다. 한빛원전 부지는 핵발전을 하기에 적절한 곳이 아니고 이에 대해서는 핵산업계에서도 어느 정도 동의를 합니다. 영광은 동해안과 달리 해안 수심이 얕아서 위험성이 더 큽니다. 바닷물 온도가 35도 이상으로 올라가고 있는데, 핵발전소는 이런 상황에서 운전을 중지하는 기술이 없어요. 그래서 관련 기술을 확보하라고 요구했는데 한수원은 2031년까지 50% 감발하는 기술을 확보하겠다고 해요. 그런데 남은 5년 동안 해수 온도가 어떻게 될 거라고 누구도 장담할 수 없죠. 그래서 핵발전소를 가동하더라도 영광에서는 2기 이상은 해서는 안 된다고 생각합니다.저도 전기 없이 살 수 있다고 생각하는 낭만주의자는 아니에요. 그런데 영광에서 생산되는 해산물과 농산물, 해양 관광, 지역 문화 보존 등 영광의 자연 생태계가 보전되었을 때 발생할 수 있는 경제적 생산력과 지역 주민들의 삶을 따져 봤을 때, 저는 득보다 실이 훨씬 크다고 봅니다. 국가적인 차원에서는 전기를 생산하는 것이 국민의 삶을 더 나아지게 하니까 편익이 크다고 생각할 수 있겠지만 지역의 관점에서 보면 그렇지 않아요.""저희는 반핵 운동을 하면서 재생에너지 문제를 계속 이야기해 왔어요. 전기는 도시에서 가장 많이 쓰는데 도시가 어떻게 에너지 자립을 할 수 있을지, 그런 고민을 해서 법으로 만들라고 93년도부터 정부에 요구해 왔는데 받아들여지지 않았어요. 일정 규모 이상 되는 공공건물 외벽에 태양광발전기를 설치하도록 제도를 마련하는 방법이 있을 텐데, 세종시 같은 계획도시를 만들 때도 그렇게 하지 않았어요. 그러고는 이제 와서 재생에너지가 더 필요하니까 농민들이 농사 짓는 논에다 태양광발전을 하겠다, 어업활동을 하는 바다에다 해상풍력을 하겠다고 하니까 지역에서는 또 갈등이 일어나는 거예요.""인류가 현재 최고의 에너지로 꼽는 것이 핵융합 에너지거든요. 현재 원자력발전소는 핵분열을 이용하잖아요. 우라늄 원자를 분열시켜 발생하는 열을 제어해서 전기를 생산하는 방식이죠. 반면 핵융합의 연료는 수소와 삼중수소예요. 핵융합 과정에서 핵물질이 발생하는지에 대해서는 과학자들 사이에서도 논쟁이 있지만, 어쨌든 지금과 같은 피해는 없을 것이라고 주장하고 있어요. 앞으로 이러한 기술들이 좀 더 발전하면 좋겠다는 생각을 해요.""핵발전소 안전성 문제가 아직 해결되지 않았기 때문에 앞으로는 핵발전소를 점차 축소하거나 폐지해야 한다고 생각해요. 그 과정에서 핵심은 주민 의사를 정책에 반영하도록 요구하는 것이고요.여러분들이 실천할 수 있는 일은 일상에서 전기를 좀 더 현명하게 소비하는 거예요. 우리가 사용하는 물건 하나하나를 생산하고 운송하는 데에도 많은 전기가 들어가거든요. 예를 들어 알루미늄 캔 하나를 만드는 데도 상당한 에너지가 필요해요. 그러니까 캔 하나라도 함부로 버리지 않고 제대로 재활용하는 것이 중요하죠. 이런 작은 실천과 더불어 우리가 사용하는 물건과 에너지가 어디에서 비롯되는지 생각해 보는 것이 중요합니다."노 회장은 영광의 핵발전소가 언젠가 사라져야 한다며 핵 없는 영광의 미래를 전망했다. 하지만, 현실은 아직도 해결해야 할 문제들이 산적해 있다. 현재 한빛원전은 총 6기가 가동되고 있으며, 이에 더해 7·8호기 건설이 새롭게 추진 중이다. 머지않아 그가 우려하고 있는 생태계 파괴가 현실이 될지도 모른다. 영광은 어떤 모습으로 남아 있어야 할까. 언젠가는 그가 꿈꾸는 모습이 되기를 바라는 마음이다.