큰사진보기 ▲2025년 5월 27일, 화섬식품노조 LG화학사내하청지회가 서울 영등포구 LG트윈타워 앞에서 ‘LG화학은 사내하청 노동자의 고용안정을 책임져라 기자회견’을 진행했다. ⓒ 이재준 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 송고했습니다. 글쓴이는 화섬식품노조 교육선전국장입니다.

LG화학 사내하청 노동자들이 해고 없는 전환배치 약속을 받고 LG화학 본사 앞 기자회견을 취소했다. 노조는 고용안정과 생존권 보장을 위해 계속 대응하겠다고 밝혔다.화섬식품노조 LG화학사내하청지회(지회장 최진만)는 지난 16일 취재요청서를 배포하고 "LG화학 여수 용성공장 NPG공정 스크랩으로 해당 공정 사내하청 노동자(소속업체:제니엘) 15명의 고용이 불투명한 상황"이라며, 18일 정오 서울 LG트윈타워 앞에서 'LG화학은 해고 없는 실질적 전환배치를 보장하라!'는 기자회견을 열겠다고 알렸다.NPG(Neopentyl Glycol)는 자동차·가전제품 등의 표면을 보호하는 페인트와 코팅제, 산업용 접착제 등을 만드는 데 사용되는 화학 원료로, NPG공정은 이러한 화학 원료를 생산하는 시설과 생산하는 과정을 말한다. 스크랩이란, 생산시설의 가동을 중단하고 기존 설비를 폐기·철거하는 것을 의미한다.지회는 "LG화학이 공정별·업체별로 인력을 분산해서 줄이는 방식으로 '꼼수 구조조정'을 자행하는 것"이라며 "LG화학의 일방적인 구조조정과 고용 책임 회피를 규탄하고, 원청 LG화학이 직접 책임지는 해고 없는 실질적인 전환배치와 사내하청 노동자의 고용안정 대책 마련을 촉구하고자 기자회견을 개최한다"고 설명했다.하루 뒤인 17일, 지회는 보도자료를 내고 "NPG공정 제니엘 소속 노동자 15명 전원을 전환배치할 예정이라는 방침이 전달됐다"며 기자회견 취소를 알렸다. 이어 "이번 전원 전환배치 방침은 우리 지회가 고용보장과 실질적인 전환배치를 지속적으로 요구하며 대응해 온 투쟁의 소중한 성과"라는 평가와 더불어 "함께해 주신 조합원들과 관심을 보내주신 언론인 여러분께 감사드린다"고 전했다.최진만 LG화학사내하청지회장은 "지난해 최저낙찰제와 고용승계 문제로 인한 고용불안으로 투쟁했는데, 올해 또다시 고용불안이 불거졌다. 전환배치 약속은 받았지만 아직 예정 단계로, 실제 이행과 노동조건 보장 등 확인할 과제가 남아 있다. 우리 조합원들에게 불이익이 가지 않도록 끝까지 점검하고, 사내하청 노동자의 고용안정과 생존권 보장을 위해 계속 대응하겠다"고 말했다.한편 LG화학사내하청지회가 소속된 화섬식품노조(전국화학섬유식품산업노동조합)는 민주노총 소속으로 석유화학, 섬유, 식품업을 비롯해 의약품, 폐기물 처리, 가스, ICT(정보통신기술), 게임, 광물, 문화예술 등 다양한 업종에 종사하는 5만여 조합원으로 구성되어 활동하고 있다. 지회는 노조 광주전남지부 사내하청위원회 소속으로, 남해화학비정규직지회, DL케미칼사내하청지회, 비를라카본코리아사내하청지회, 롯데첨단소재사내하청지회, 롯데케미칼사내하청여수지회, 롯데케미칼사내하청지회와 함께 활동하고 있다.