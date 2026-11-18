큰사진보기 ▲전남광주교육청, 수능 대책회의. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청은 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에 대비해 국가재난상황에 준하는 긴급 대응 체계를 가동하고, 시험 종료 시까지 전 직원이 비상 대기한다고 18일 밝혔다.김대중 교육감은 이날 전남청사 상황실에서 대책회의를 주재하고 시험장 시설과 안전관리, 교통·소음 통제, 문답지 보안, 부정행위 예방 등 준비 상황을 점검했다. 본청 간부들에게는 시험지구와 시험장학교에 직접 방문해 현장 대응 상황을 확인하도록 지시했다. 교육청 직원들에게는 수능 종료 시까지 비상대기하도록 했다.특히 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 예방에 힘을 쏟기로 했다. 초소형 카메라와 AI 스마트안경 등 신종 부정행위 대응을 위해 시험장별로 전담인력 2명을 배치하고, 적외선 카메라 탐지기를 지원하기로 했다. 복도감독관 추가 배치와 시험장 내 스마트기기 점검도 강화한다.강화된 시험 관리로 수험생들이 피해를 입지 않도록 '수험생 유의사항 가이드'를 제작해 본청과 교육지원청, 고등학교 누리집을 통해 안내하도록 했다.가이드에는 ▲ 스마트안경·초소형 카메라 점검 ▲ 가방 시험실 밖 보관 ▲ 후드티·장신구·단추 있는 옷 착용 자제 ▲ 미제출 휴대전화 확인을 위한 재난안내문자 발송 ▲ 시험장 통신망 점검 ▲ 반입금지 물품 제출 등 부정행위 예방을 위한 주요 유의사항이 담겼다.수능 감독교사 보호대책도 마련한다. 감독 과정에서 발생한 민원과 소송에 교육청이 법률상담 등 대응을 지원하고, 성실히 감독업무를 수행한 교원이 부당한 책임을 지지 않도록 면책기준과 보호 방안을 검토하기로 했다.김대중 교육감은 "수험생 안전과 공정한 시험 환경을 위해 수능이 완전히 종료될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다"며 "감독교사들이 성실하게 업무를 수행했음에도 민원이나 소송으로 어려움을 겪는 일이 없도록 교육감이 끝까지 책임지고 보호하겠다"고 말했다.올해 전남광주에선 8개 시험지구 86개 시험장에서 수능이 치러지며, 지난해보다 979명 감소한 3만 1704명의 수험생이 응시할 예정이다.