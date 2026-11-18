큰사진보기 ▲김종철 경찰청장 후보자 쳐다보는 서명옥 의원서명옥 국민의힘 의원이 18일 국회 행정안전위원회에서 열린 김종철 경찰청장 후보자 인사청문회에서 답변하는 김 후보자를 바라보고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이재명 정부 국무위원 그리고 기관장 '전부 다' 전과가 있다." → "'모든' 국무위원과 기관장이 전과자라는 뜻은 아니었다."

AD

큰사진보기 ▲청문회 나온 김종철 경찰청장 후보자김종철 경찰청장 후보자가 18일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

서명옥 국민의힘 의원이 이재명 정부의 국무위원과 기관장 모두에게 범죄 전력이 있다는 식으로 주장했다가, 동료 의원의 항의를 받고서야 그런 취지의 발언이 아니었다고 밝혔다.그는 "(전과자가) 많다는 뜻"이라며 "모든 국무위원과 기관장이 전과자라는 뜻은 아니었다"라고 해명했는데, 불과 몇 분 전 자신이 "전부 다"라고 발언한 사실과 배치되는 설명이었다. 그에 대한 박정현 더불어민주당 의원의 사과 요구는 거부했다. 오히려 자신의 발언을 문제 삼은 동료 의원을 비판하며 위원장에게 시정을 요구했다.18일 오전, 국회 행정안전위원회에서 열린 김종철 경찰청장 후보자 인사청문회에서 연출된 촌극이다.서 의원은 이날 김종철 후보자의 부동산 관련 질의를 마무리하는 과정에서 갑자기 "이재명 정부에서 여러 가지 국무위원, 그리고 기관장 전부 다 전과가 2~3범, 4~5범까지 다 있다"라고 주장했다.이어 "그런 데에 비하면 우리 (김종철) 후보는 자기 관리는 그나마, 이재명 정권 하에서의 국무위원에 비하면 정말 잘해오셨다고 본다"고 평했다. 또 김 후보자를 향해 "공정하고 당당한 경찰 만들고 싶다 하셨지?"라고 확인한 뒤 "앞으로 자기 관리도 좀 더 잘해주시기를 요청드린다"라며 질의를 끝마쳤다.참고로 김 후보자는 현재 경기 성남시 상대원2구역 재개발사업에서 가족이 아파트 입주권 2개를 확보한 경위와 재산신고 오류 등으로 논란을 빚고 있다. 특히 김 후보자가 90% 지분을 가진 상속 부동산의 대표 조합원으로 지분 10%를 가진 누나가 등록되면서, 사실상 한 세대에서 입주권 2개를 확보하기 위한 편법이 아니냐는 의혹이 제기된 상태다. 이에 대해 김 후보자는 실거주 목적과 상속 과정에 따른 결과라고 해명하면서 상속 부동산을 처분할 계획이라고 밝혔다.다음 질의 순서였던 박정현 민주당 의원이 서 의원의 발언에 강하게 반발했다.그는 "마치 이재명 정부 국무위원 전원이 범죄자처럼 느껴지게 말씀하신 것에 대해서는 유감이다"라며 "이 부분에 대해서는 서명옥 의원께서 사과를 하셔야 될 것 같다"라고 요구했다.하지만 서 의원은 "사과할 사안은 아니라 보고요"라며 즉각 거부했다. 그러자 박 의원은 "정확하게 내용을 모르시면서 마치 모든 국무위원들이 그런 것처럼 말씀하시면 안 된다"라며 "나중에 그 부분에 대해서는 분명하게 사과하셔야 된다고 본다"라고 재차 지적했다.설전은 박정현 의원의 질의가 끝난 뒤에도 이어졌다. 서명옥 의원이 다시 발언 기회를 요청해 해명과 반박에 나섰다. 그러나 처음 발언과 다른 설명이었다.서 의원은 "후보자 상대로 질의를 하면서 '이번 정부의 국무위원과 기관장에는 전과자가 많다' 이런 뜻이지, 모든 국무위원과 기관장이 전과자라는 뜻은 아니었다"라고 주장했다. 처음에는 분명 국무위원과 기관장 "전부 다"라고 언급했지만, 당초 발언에 대한 정정이나 사과는 없었다.오히려 서 의원은 "이런 부분에 대해서 어떤 오해를 했는지 모르지만, 본 의원의 질의에 대해서 동료 의원이 저에 대해서 사과 요구를 하고 지적하는 것은 아주 바람직하지 않다"라며 "위원장, 강력한 시정 요구 부탁드린다"라고 목소리를 높였다.이에 박정현 의원은 회의록을 직접 확인하자고 맞받았다. 박 의원은 "회의록을 한번 확인을 해야 될 것 같다"라며 "국무위원 전부가 마치 범죄자인 것처럼 발언하신 내용이 있다"라는 것. 그는 "어쨌든 '다수'라고 말씀하시는 게 몇 명이냐? 이것은 굉장히 중요하다"라며 서 의원이 주장하는 전과자의 구체적인 규모도 따져 물었다.박 의원은 "이재명 정부 국무위원들이 마치 범법자로 구성된 것처럼 국민들이 오해할 수 있도록 국회의원께서 말씀하시는 것이다. 그거는 적절하지 않다"라며 "저에게 사과를 요구하실 게 아니라 서명옥 의원께서 그 부분에 대해서는 명확한 해명을 하시는 게 맞다"라고 비판했다.