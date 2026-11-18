큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 한성숙 국무총리의 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문 발표에서 안내된 수능 수험생 유의사항. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

<위급재난문자 발송 문구(1차)>

(TEST ALERT) 잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험 운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [교육부]

<위급재난문자 발송 문구(2차)>

(TEST ALERT) 수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다. [교육부]

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큰사진보기 ▲아세안 관련 정상회의 참석 차 필리핀 마닐라를 방문 중인 이재명 대통령이 17일 현지에서 '대학수학능력시험 비상 점검회의'를 화상으로 주재하고 있다. 2026.11.17 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

정부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 '위급재난문자'를 불시에 추가 발송하기로 했다. 당초 시험 시작 전 1회 발송 계획에서 횟수가 더 늘어난 것이다.교육부와 행정안전부는 수능을 하루 앞둔 18일 보도자료를 내고 "시험일인 19일 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 예방·적발하기 위해 전국에 위급재난문자를 발송한다"면서 "시험 시작 전인 오전 8시 30분에 1차 발송, 이후 불시에 추가 발송이 있을 예정"이라고 알렸다.이어 "위급재난문자는 수신 거부가 불가하며, 전원이 켜져 있는 모든 휴대전화에서 최대 볼륨(최소 40dB 이상)으로 10.5초간 알림이 울리게 된다"라고 설명했다.두 차례에 걸쳐 발송될 위급재난문자의 문구는 다음과 같다.정부는 "수능 시험장에서 감독관 휴대전화의 위급재난문자 알림이 울리는 일이 없도록 철저히 준비할 계획"이라며 "위급재난문자가 발송돼도 고사장 안 수험생들의 정상적인 시험 운영에는 지장이 없다"라고 강조했다.이번 위급재난문자는 수험생뿐 아니라 전국의 모든 국민과 국내 체류 중인 외국인 휴대전화에도 발송된다.정부는 전날(17일) '수능 부정행위 방지 대책' 발표에서 위급재난문자를 수능 당일 오전 8시 30분께 1회 발송한다고 알렸다. 위급재난문자는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 휴대전화의 전원이 켜져 있을 때 수신을 거부할 수 없다.하지만 위급재난문자 1차 발송 전에 휴대전화 전원을 꺼뒀다가 이후 다시 켜 부정행위에 활용할 가능성 등이 제기되면서 실효성 우려가 불거졌다.이에 이재명 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 '수능 비상 점검 회의'에서 시험 중에도 위급재난문자를 수시로 발신하는 것을 검토하도록 지시했다. 이 대통령은 회의 직후 X(옛 트위터)에 "아무리 간이 큰 수험생이라도 설마 시험 중에 숨긴 통신기기가 울려 잡혀 나가는 일을 저지르진 않겠지요?"라고 쓰기도 했다.최교진 교육부장관은 "수능 공정성을 위해 위급재난문자가 발송되는 만큼 전자기기를 소지하고 시험장에 입실한 모든 수험생은 반드시 전원을 끄고 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 한다"라고 강조했다.윤호중 행정안전부장관은 "모든 수험생이 공정한 환경에서 수능을 치를 수 있도록, 위급재난문자 발송으로 국민 여러분의 일상생활에 불편함이 있더라도 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.