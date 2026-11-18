원탁토론회, 시민대토론회, 각종 공론화까지. 시민의 의견을 듣는 자리는 많지만, 그 의견이 실제 정책 결정으로 이어지는 경우는 얼마나 될까요? 에너지기후정책연구소는 시민이 주도하는 기후민주주의의 가능성을 모색하기 위해 기후시민의회연구단을 구성해 활동하고 있습니다. 우리 지역에 기후시민의회가 생긴다면, 어떤 변화가 가능할까요? 그 가능성을 현실로 만들기 위해서는 무엇이 필요할까요? 이번 연재에서는 대구, 서산·태안, 울산, 화성의 지역연구단에 참여한 사람들이 함께 공부하고 토론하며 나눈 고민과 경험을 직접 전합니다.

큰사진보기 ▲기후시민회의 홈페이지(https://climatevoice.kr/) ⓒ 기후시민회의 홈페이지 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지역기후시민의회 도입방안 토론회2026년 10월 7일 정동프란치스코회관에서 대구, 서산·태안, 울산, 화성 각 지역의 연구단 활동 경험을 공유하고 공론장 플랫폼을 소개하는 토론회가 열렸다 ⓒ 기후시민의회연구단 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후시민의회P기후시민의회플랫폼(https://ccap.kr/) 국내외 연구자료 및 동향, 지역 연구단 활동 등을 공유하는 플랫폼으로 누구나 자료와 내용을 볼 수 있다 ⓒ 기후시민의회연구단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다. 기후시민의회연구단 강언주 필자는 '에너지기후정책연구소' 이사이자 기후·환경정의 독립미디어 <새알미디어> 공동대표입니다.