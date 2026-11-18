원탁토론회, 시민대토론회, 각종 공론화까지. 시민의 의견을 듣는 자리는 많지만, 그 의견이 실제 정책 결정으로 이어지는 경우는 얼마나 될까요? 에너지기후정책연구소는 시민이 주도하는 기후민주주의의 가능성을 모색하기 위해 기후시민의회연구단을 구성해 활동하고 있습니다. 우리 지역에 기후시민의회가 생긴다면, 어떤 변화가 가능할까요? 그 가능성을 현실로 만들기 위해서는 무엇이 필요할까요? 이번 연재에서는 대구, 서산·태안, 울산, 화성의 지역연구단에 참여한 사람들이 함께 공부하고 토론하며 나눈 고민과 경험을 직접 전합니다.
최근 정부가 기후·에너지 정책을 추진하면서 시민 참여와 공론화를 잇달아 내세우고 있다. '탄소중립기본법' 제19조의2에 근거해 지난 5월 출범한 국가 기후시민회의는 지난 14일 광주과학기술원에서 열린 제9차 회의에서 약 7개월간의 학습과 숙의를 마무리하고 정책 권고안을 최종 확정했다.
국가기후위기대응위원회는 보도자료를 통해 무작위 추출 방식으로 선정된 시민참여단 215명이 기업의 온실가스 감축, 자원 순환 강화, 교육 및 참여 활성화 등 직접 선정한 세 가지 의제에 대해 총 70건의 권고안을 마련했다고 밝혔다. 권고안은 오는 12월 국가기후위기대응위원회에 상정돼 정책 반영 가능성과 이행 방안을 검토할 예정이다.
이와 별도로 제12차 전력수급기본계획 수립을 위한 원전 공론화도 시작됐다. 오는 25일 공개토론회에 이어 시민참여단은 오는 12월 사흘간의 숙의 토론을 거쳐 의견을 모을 예정이다. 제3차 고준위방사성폐기물 관리 기본 계획에 대한 국민 의견 수렴도 진행 중이다.
정부는 시민들의 목소리를 듣고 정책에 반영하겠다고 말한다. 그러나 시민참여와 공론화라는 이름의 절차가 마련되는 것과 시민들의 실질적인 결정권이 확대되는 것은 다른 문제다. 시민들은 무엇을 논의할지 정하는 과정부터 참여하고 있을까. 충분한 정보와 토론의 시간은 보장되고 있을까. 무엇보다 시민들이 숙의하고 내놓은 의견은 실제 정책 결정에 얼마나 영향을 미칠 수 있을까.
시민참여와 공론화 절차에서 함께 결정되어야 할 것
시민참여와 공론화라는 이름의 절차가 마련되고 있지만, 그 과정에서 시민들에게 얼마나 실질적인 권한이 주어지는지는 여전히 의문이다. 국가 기후시민회의는 시민들이 직접 의제를 선정하고 숙의했다는 점에서 의미 있는 시도다. 하지만 최종 확정된 70건의 권고안이 구체적으로 무엇인지, 어떤 과정을 거쳐 결정되었는지 일반 시민들이 확인할 수 있는 정보는 아직 충분하지 않다. 시민들이 어렵게 도출한 권고안이 실제 정책에 얼마나 반영될지도 지켜봐야 한다.
원전 공론화와 고준위방사성폐기물 관리 기본 계획에 대한 의견 수렴 역시 여러 의문을 남긴다. 사용후핵연료 공론화위원회(2013년), 신고리 5·6호기 공론화(2017년), 사용후핵연료 관리정책 재검토위원회(2019년)까지 핵발전과 핵폐기물을 둘러싼 공론화는 여러 차례 진행됐다. 그 과정에서 드러난 대표성과 의제 설정, 숙의의 충분성, 정책 반영의 문제는 얼마나 달라졌을까.
이번 원전 공론화 역시 기초 자료 공개가 충분하지 않다는 비판이 제기되고 있으며, 사흘간의 숙의로 미래의 전력수요와 에너지 체계, 핵발전의 안전성과 핵폐기물 문제까지 충분히 논의할 수 있을지 의문이다. 핵발전의 필요성 자체를 검토하기보다 그 역할과 비중을 정하는 논의로 좁혀진 것이 타당한지도 따져봐야 한다. 수십만 년에 걸쳐 관리해야 할 고준위핵폐기물 문제를 두고 주민 의견수렴을 위해 마련된 설명회도 세 차례에 불과했다. 주민들의 삶과 미래가 걸린 문제를 이런 방식으로 충분히 논의할 수 있을까.
시민들이 이미 마련된 자리에 초대되어 의견만 내는 방식에서 벗어나, 무엇을 논의하고 어떤 선택지를 검토할 것인지부터 함께 결정할 수 있어야 한다. 시민참여가 이미 정해진 정책에 대한 수용성을 높이는 절차에 머물러서는 안 된다.
수많은 원탁토론회 이후 무엇이 달라졌을까
이러한 문제는 국가 차원의 공론화에만 해당하지 않는다. 지역에서도 원탁 토론회, 100인·1000인 토론회, 시민대토론회라는 이름의 행사가 반복되어 왔다. 많은 시민을 모아 의견을 듣지만, 행사가 끝난 뒤 그 의견이 어떻게 처리되고 정책에 얼마나 반영되었는지는 알기 어려운 경우가 많다.
올해 대구와 울산의 지역 기후시민의회 연구단에 함께하면서 인상 깊었던 것도 이러한 시민 참여 경험에 대한 회의감이었다. 두 지역이 처한 현실과 마주한 문제는 다르지만, 요식행위에 불과한 동원식 공론장에 대한 문제의식은 비슷했다.
그렇다고 시민참여가 필요 없다는 이야기는 아니었다. 오히려 시민들이 스스로 지역의 문제를 찾고, 함께 학습하고 토론하며, 그 결과가 실제 정책으로 이어지는 공론장을 만들어보고 싶다는 의지를 연구단 참여자들에게서 확인할 수 있었다.
기후시민의회를 고민하는 과정에서도 질문은 이어졌다. 무작위로 선정된 시민들의 대표성과 기후위기의 직접적인 영향을 받는 당사자의 참여를 어떻게 조화시킬 것인가. 의제는 누가 어떤 원칙으로 정할 것인가. 충분한 숙의 시간을 어떻게 보장하고, 그 결과가 정책에 반영되도록 어떤 장치를 마련할 것인가.
이런 질문을 시민들이 함께 고민하고 답을 찾아가는 과정 자체가 민주주의를 만들어가는 경험이 아닐까.
기후 위기는 전 지구적인 문제지만, 그 영향은 구체적인 지역과 일터, 삶터에서 나타난다. 서산·태안은 석탄발전소 폐쇄 이후 노동자와 지역의 미래를, 울산은 산업 전환과 노동·에너지 문제를, 대구는 폭염과 교통·주거 등 도시의 기후 문제를, 화성은 산업화와 도시 개발 속 지역의 미래를 마주하고 있다. 지역마다 처한 현실은 다르지만, 이러한 문제를 어떻게 해결하고 어떤 미래를 만들어갈 것인지는 시민들이 함께 고민하고 결정해야 할 과제다.
이러한 지역의 문제들은 국가 정책과도 긴밀하게 연결되어 있다. 국가 차원의 기후시민회의가 필요한 만큼 지역의 기후시민의회도 필요한 이유다. 광역시·도뿐 아니라 시군구와 더 작은 생활권에서도 시민들이 자신들의 문제를 발견하고 토론하는 공론장이 시도되어야 한다.
그 논의가 지방정부의 정책을 바꾸고, 나아가 국가의 기후·에너지 정책 결정에도 영향을 미칠 수 있어야 한다. 중앙에서 정한 정책을 지역에 설명하고 의견을 듣는 데 그치지 않고, 지역에서 시작된 시민들의 논의가 국가의 정책 결정으로 이어지는 기후민주주의를 만들어가야 한다.
기후시민의회, 지역에서부터 만들어가는 실험
에너지기후정책연구소는 지난겨울 기후시민의회 연구단(아래 연구단)을 꾸려 국내외 사례를 살펴보고 기존 시민 참여 제도의 성과와 한계를 검토하기 시작했다. 올해는 대구, 서산·태안, 울산, 화성에서 지역연구단 활동으로 그 고민을 넓혀왔다. 완성된 기후시민의회 모델을 지역에 적용하기보다, 각 지역에서 무엇을 논의하고 누가 참여하며 어떤 방식으로 운영할 것인지를 함께 찾아보려는 시도였다.
그 사이 제주에서는 '제주특별자치도 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례'에 기후시민회의 설치·운영 근거를 마련하는 개정안이 통과돼 2027년 정식 출범을 목표로 준비하고 있다. 연구단 역시 내년에는 더 많은 지역에서 기후시민의회를 제도화하는 논의가 시작될 수 있도록 조례 제정 캠페인과 지역 연계 활동을 이어갈 예정이다.
조례를 만드는 것만큼 중요한 것은 시민들이 직접 공론장을 설계하고 운영하는 경험을 쌓는 일이다. 이러한 시도가 일회성 사업에 그치지 않고, 지역마다 쌓아온 경험과 고민을 서로 나눌 수 있도록 '기후시민의회P(ccap.kr)'라는 플랫폼도 만들었다.
'기후시민의회P'는 국내외 사례와 연구 자료를 공유하고, 지역의 활동을 기록하며 서로 다른 지역의 경험을 연결하는 공간이다. 시민과 활동가, 연구자, 지방의원과 공무원 등 기후민주주의를 고민하는 누구나 활용할 수 있도록 열어두었다.
연구단은 앞으로도 국내외 사례에 대한 연구를 이어가며 지역에서 기후시민의회를 실제로 만들어가기 위한 활동을 계속할 계획이다. 오는 12월 17일에는 일본 도쿄 스기나미구의 기시모토 사토코 구청장과 '기후시민의회 한일 세미나'를 온라인으로 개최한다.
환경운동가이자 공공정책 연구자 출신인 기시모토 사토코 구청장은 주민참여와 대화를 강조하는 지방 행정을 펼쳐왔고 올해 6월 구청장 선거에서 재선에 성공했다. 스기나미구는 2024년 주민들이 기후정책을 직접 숙의하고 제안하는 '기후구민회의'를 운영한 곳이다. 이번 세미나에서는 스기나미구의 경험을 통해 시민들의 숙의와 제안이 실제 지방정부의 정책 결정에 어떻게 연결될 수 있는지, 그 가능성과 과제를 살펴볼 예정이다.
시민들은 누군가 마련한 공론장에 초대되어 머릿수를 채우는 존재에 머물고 싶지 않다. 스스로 문제를 찾고, 다른 의견을 듣고, 함께 판단하며, 그 결과로 정책을 바꾸는 주체가 되고자 한다. 지역에서 시작된 작은 시도들이 어떤 기후민주주의를 만들어갈지, 그 여정은 이제 시작이다.
기후시민의회P : https://ccap.kr/
덧붙이는 글 | 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다. 기후시민의회연구단 강언주 필자는 '에너지기후정책연구소' 이사이자 기후·환경정의 독립미디어 <새알미디어> 공동대표입니다.