큰사진보기 ▲이진우씨가 지난 10월 유튜브 채널 ‘미미미누’에 출연해 올해 법학적성시험(LEET·리트) 문제에 관한 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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올해 법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹을 받는 이진우씨가 입시교육업체 시대인재 '브레인코치'에서 계약 해지된 것으로 파악됐다. 올해 세무사시험 수석 합격자의 AI 부정행위 자수 이후 파장이 이어지는 상황에서 이씨를 둘러싼 의혹을 고려한 조치로 보인다.시대인재 운영사 하이컨시 관계자는 18일 오전 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(이진우씨와) 계약 해지하는 쪽으로 결정했다"라며 "시험 공정성과 관련된 이 사안의 심각성을 감안하면 의혹을 해소하기 위한 사실관계 검증이 필요한 것 같다고 판단했다"라고 밝혔다. 현재 시대인재 홈페이지에도 이씨 소개 페이지가 내려간 상태로 '해당 강사는 존재하지 않습니다'라고 뜬다.이 관계자는 "지난 10일 이씨와 코칭 계약을 하고 거의 직후 홈페이지에 공지했는데 (그 이후) 갑자기 의혹이 커진 것"이라며 "이씨의 (칼럼이나 학습법 영상 등) 콘텐츠 계획이 나와 있었거나, 저희가 만들어 놓은 게 있거나, 학생들한테 전달된 게 있는 상황은 전혀 아니다"라고 추가 설명했다.이진우씨는 앞서 자신의 인스타그램에 글을 올려 오는 19일 수능 국어 영역을 실시간 라이브(생중계)로 풀이하겠다고 밝힌 바 있다. 수능 당일 오전 한국교육과정평가원 누리집에 국어 영역 문제지가 올라오면 시험지를 인쇄해 정규 시험 시간 80분보다 15분 짧은 65분간 문제를 풀겠다는 것이다.당일 실시간 문제 풀이는 서울 강남구 대치 IDA 입시연구소에서 진행된다. 이씨는 "메가스터디, 대성마이맥 소속 국어 강사와 각종 언론사 기자분들이 현장 실시간 참관하고 취재한다"라고 전했다.