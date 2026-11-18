큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 격렬비열도 인근 해상에서 홍어잡이에 나섰던 어선이 연락 두절돼 해양경찰이 대대적인 수색에 나섰다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 서격렬비도 인근 해상에서 선원 7명이 탄 어선과 연락이 끊겼다는 신고가 접수돼 해경이 수색에 나섰다. ⓒ 해양경찰 관련사진보기

충남 태안군 근흥면 격렬비열도 인근 해상에서 홍어잡이에 나섰던 어선이 연락 두절돼 해양경찰이 대대적인 수색에 나선 가운데, 당시 기상 악화로 주변 어선들이 잇따라 회항했던 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.특히 사고 해역 인근에서 항공 예찰 중 기름띠가 발견되면서 실종 어선과의 연관성에 관심이 쏠리고 있다. 다만 해당 기름띠가 실종 어선에서 유출된 것인지는 아직 확인되지 않았다.18일 중부지방해양경찰청과 태안군, 현지 어민 등에 따르면 이날 오전 1시 9분께 태안군 근흥면 서격렬비도 북서방 해상에서 7.93톤급 어선 'H호'의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 태안어선안전조업국에 접수됐다.실종 어선에는 근흥면 신진도에 거주하는 선장 장아무개(56)씨를 비롯해 전남 진도 출신 한국인 선원 2명과 인도네시아 국적 외국인 선원 4명 등 모두 7명이 승선한 것으로 파악됐다.해경에 따르면 H호는 지난 16일 오전 7시께 태안 안흥외항을 출항해 17일 오전 3시께 인근 조업선을 통해 위치를 보고했다. 이후 18일 오전 1시께 인근 조업선이 "H호의 위치가 확인되지 않는다"며 신고했다. 어선위치발신장치(V-PASS)를 통해 확인된 H호의 마지막 위치는 서격렬비도 북서방 약 24㎞(13해리) 해상이다.이번 사고는 기상 악화 속에서 발생했다. 신진항 현지 어민들에 따르면 17일 오후 10시께부터 격렬비열도 인근 해상에 바람이 강하게 불고 파도가 높아지면서 조업 중이던 어선들이 잇따라 작업을 중단하고 회항했다. 당시 조업에 나섰던 상당수 어선은 자정을 전후해 항구로 복귀했다.반면 H호는 함께 조업에 나섰던 어선들과 18일 새벽 1시께부터 연락이 끊긴 것으로 추정된다. 현장에서 만난 어민들은 "통발어선인 H호가 홍어잡이를 위해 자망(그물) 5~6톤을 싣고 작업에 나섰다"고 전했다.해경은 신고 접수 직후 광역구조본부를 가동하고 경비함정과 항공기 등을 사고 해역으로 급파했다. 중부해경청은 이날 새벽 경비함정 9척과 항공기 2대 등을 동원해 수색을 벌이는 한편, 해군과 주변 민간 선박에도 협조를 요청했다.이런 가운데 18일 아침 항공 예찰 중 사고 해역 인근에서 기름띠가 발견돼 해경 함정이 급파된 것으로 확인됐다. 기름띠 발견 지점과 실종 어선의 마지막 위치 간 거리, 선박 연료유 여부 등은 아직 규명되지 않았다.해경은 해상 수색을 통해 실종 어선의 위치와 승선원들의 생존 가능성을 확인하는 데 주력하고 있다. 현재까지 정부와 재난안전대책본부가 공식 확인한 선박 발견이나 승선원 구조 소식은 없다.태안군도 사고 직후 비상 대응체계에 돌입했다. 군은 근흥면 신진도1리 다목적회관에 재난안전대책본부와 통합지원본부를 마련하고, 실종자 가족 지원과 관계기관 협조체계를 가동하고 있다.현장에는 태안군과 유관기관 담당자들이 모여 수색 상황을 공유하고 대응 방안을 논의 중이다. 태안군은 실종자 가족들의 극심한 불안과 충격을 고려해 심리상담 지원체계도 함께 운영하고 있다.현장 상황판에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 수색 현장에는 태안군과 해경, 소방 등 인력 99명이 투입됐다. 장비는 해경 함정 17척과 항공기 5대, 태안군 어업지도선 격비호, 충남어업지도선 등 총 28대가 동원됐다. 태안군은 관계기관과 공조해 수색 상황을 지속적으로 파악하며 행정적 지원을 이어갈 방침이다.정부 역시 가용 자원을 총동원할 것을 긴급 지시했다. 한성숙 국무총리는 이날 사고 상황을 보고받고 해양수산부와 해양경찰청에 "경비함정과 주변 선박의 공조를 통해 실종 어선 수색에 가능한 모든 조치를 취하라"고 지시했다.또한 국방부와 충청남도 등 관계기관에 수색·구조에 필요한 인력과 장비를 적극 지원할 것을 당부하며, 특히 야간 해상 수색 과정에서 2차 사고가 발생하지 않도록 구조대원들의 안전 확보에도 만전을 기해달라고 강조했다.