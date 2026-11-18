"일본 정부는 한국 정치인 등 유력 인사의 독도 방문 이력을 입국 심사에 활용하고 있는지 밝혀야 한다."
일본 출입국으로부터 입국을 거부당한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 18일 일본 정부에 거부 사유를 명확히 공개하라고 요구했다. 일본 정부 관계자를 인용한 일부 언론의 '형사처벌 전력에 따른 입국 거부' 보도에 대해서도 정면으로 반박했다. 전날 귀국 기자회견에서 같은 취지의 입장을 밝힌 데 이어, 이날 사회관계망서비스(SNS)에 일본 입국 심사 당시 상황과 법률적 의문을 구체적으로 공개한 것이다(관련 기사: '일본 입국 거부' 조국 "과거 방문 땐 문제 없었는데..." https://omn.kr/2kkg4
).
조 원장은 이날 <오마이뉴스>에도 "유죄판결 받은 한국 정치인 또는 경제인 중 사전 비자 발급 없이 일본 방문한 사람이 수도 없이 많다고 한다"라며 "일본 출입국 관련 법률에는 '전과자는 사전 비자를 받아야 한다'는 조항이 없다"라고 밝혔다. 일부 언론이 일본 정부 관계자의 설명을 그대로 인용해 입국 거부를 정당화하고 있다는 취지의 반박이었다.
"전과자 사전 비자 의무 없다... 이의신청 포기 왜 요구했나?"
조 원장은 이날 본인의 페이스북에 올린 글에서 "일본 정부 담당자는 나와 관련된 상당한 두께의 서류를 쌓아두고 이를 보면서 질문을 하였다"라며 일본 측이 자신의 입국을 미리 알고 관련 자료를 준비했다고 주장했다.
일본 정부가 사전 비자 인터뷰를 요구했다는 주장도 거듭 반박했다. 조 원장은 입국 지연 소식을 듣고 공항으로 온 한국 총영사에게 일본 측의 사전 연락 여부를 질문받았다면서 "그런 연락받은 적 일체 없다. 일본 정부는 언제 누구에게 연락했는지 밝혀주길 바란다"라고 요구했다. 이어 "그런 연락을 받았다면 절차에 따랐을 것이다"라고 덧붙였다.
조 원장은 "법이 정한 건 '상륙 거부 사유'이고, 거부를 할지 말지는 '사전 협의 통한 비자 발급'이든 공항에서의 '특별허가'든 결국 일본 정부가 결정한다"라고 지적했다. 과거 국가보안법 위반 전과가 있을 때에도 일본을 여러 차례 방문했다는 점을 거듭 강조했다.
입국 심사 당시 '이의신청 포기서'에 서명할 것을 거듭 요구받았다는 점도 지적했다. 조 원장은 "나는 거부했고 해당 용지에 크게 X표를 해 놓고 나왔다"라며 "'이의신청'은 일본 법무대신의 '특별허가'로 이어지는 통로이다"라고 설명했다. 이어 "'상륙 거부'를 한 것에 더하여, '특별허가'로 가는 길도 막으려 했다"라며 "'이의신청'은 나의 권리인데, 왜 일본 정부가 '포기'하라고 하였는가"라고 따졌다.
그러면서 조 원장은 "일본 정부는 나의 독도 방문을 이유로 입국을 거부했는지는 현 시점에서는 확인할 수 없다"라면서도, 전용기 더불어민주당 최고위원이 이날 공개한 사례를 근거로 의혹을 제기했다. 일본 정부 관계자의 해명을 보도한 기자들에게도 "이상의 나의 의문을 그 일본 정부 관계자에게 다시 묻고 답을 받아 보도해주길 바란다"라고 요청했다.
전용기 "독도 다녀온 의원들에게 특별허가 요구"… 일본법은?
조 원장이 SNS에 공유한 전용기 최고위원의 글에는 일본 국회의 초청으로 방일을 준비하던 당시 독도 방문 이력을 이유로 별도 허가를 요구받았다는 증언이 담겼다. 전 최고위원은 "과거 일본 국회의 초청으로 방일을 준비하던 당시 일본 측으로부터 독도를 방문했다는 이유로 '특별상륙허가를 받아야 예정된 일정을 진행할 수 있다'는 통보를 받았습니다"라며 "여야 할 것 없이 독도를 방문했던 의원들에게 같은 통보가 갔었습니다"라고 밝혔다.
특히 "가장 심각한 것은 경찰 재직 시절 업무로 독도에 다녀온 의원에게까지 같은 통보가 갔다는 점입니다"라며 "대한민국 경찰관으로서 대한민국 영토에서 공무를 수행한 것까지 문제 삼은 것입니다"라고 비판했다.
전 최고위원은 당시 한일의원연맹이 "그렇다면 우리도 야스쿠니 신사를 참배한 일본 정치인들의 입국을 문제 삼아도 되겠느냐"라며 강하게 항의해 문제가 일단락됐다고 설명했다. 그는 외교부에 독도 방문 이력이 입국 심사에 활용되는지 확인하고, 상호주의에 따른 대응도 검토하라고 촉구했다.
실제로 전 최고위원은 2023년 5월 독도를 방문했다가 일본 정부의 공식 항의를 받은 바 있다. 당시 일본 외무성은 외교 경로로 한국에 "도저히 받아들일 수 없으며 매우 유감"이라고 항의하며 재발 방지를 요구했다.
일본 정부는 조 원장의 입국 거부가 자국 '출입국관리 및 난민인정법'에 따른 조치라고만 설명하고 있다. 일본 출입국법 제5조는 일본이나 외국에서 1년 이상의 구금형을 선고받은 사람을 원칙적으로 상륙 거부 대상으로 정한다. 조 원장은 2024년 징역 2년형이 확정된 뒤 이듬해 특별사면·복권됐다. 그러나 이 조항은 전과자 모두에게 사전 비자를 발급받으라고 규정하지는 않는다. 주한 일본대사관 역시 한국인의 90일 이내 단기체류를 사증면제 대상으로 안내한다.
이의신청과 관련해 같은 법 제10조는 상륙 불허 판정에 승복하는 경우의 서면 서명 절차를, 제11조는 판정에 불복할 경우의 이의신청 절차를 규정하고 있다. 제12조는 법무대신이 예외적으로 상륙을 허가할 수 있도록 하고 있다.