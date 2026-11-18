"잘린 머리카락이야 시간이 지나면 다시 자라겠지만, 무너진 골목상권은 다시 살리기 어렵습니다."

큰사진보기 ▲“잘린 머리카락이야 시간이 지나면 다시 자라겠지만, 무너진 골목상권은 다시 살리기 어렵습니다.” 이호준 경기도골목상점가연합회장이 골목상권 지원예산 확보를 촉구하며 삭발한 뒤 남긴 말이다. ⓒ 정재현 관련사진보기

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"힘든 시기일수록 작고 어려운 곳에 더 많은 정책적 배려가 필요합니다. 경기통큰세일, 지역화폐, 상권 매니저 지원, 조직화 지원 예산부터 복원해야 합니다."

"대기업과 온라인 플랫폼이 시장을 장악해가는 흐름들에 대해 개별 상인들이 혼자 대응하기는 어렵습니다. 골목상권은 서로 연결돼 있어 옆 식당과 가게들이 문을 닫으면 상권 전체가 무너질 수밖에 없습니다. 상권이 무너지면 도심 공동화현상이 일어납니다."

"지금은 혼자 열심히 한다고 버틸 수 있는 상황이 아닙니다. 아무 말 없이 포기하기 시작하면 걷잡을 수 없습니다. 그렇기 때문에 누군가는 목소리를 내야 합니다."

큰사진보기 ▲지난 11월 3일 경기도청 앞. 전통시장과 골목상권 소상공인, 자영업자 등 1천500여 명이 모인 집회에서 이 회장은 무대 위에서 삭발했다. 경기침체와 소비 위축, 온라인 플랫폼 중심의 유통환경 변화로 어려움을 겪는 골목상권에 경기도의 지원예산마저 대폭 축소될 위기에 놓였기 때문이다. ⓒ 정재현 관련사진보기

큰사진보기 ▲이호준 회장이 상인운동에 나선 것은 자신의 생계 문제에서 출발했다. 부천대학교 99학번 정보처리과 출신인 그는 대학 시절 교지편집위원회에서 활동하며 등록금 인상과 학교 시설 문제 등을 비판하는 학생운동을 했다. ⓒ 정재현 관련사진보기

"골목상권의 일자리도 양질의 일자리로 만들 수 있어야 합니다. 소상공인들도 최저임금 눈치 안 보고 임금 팍팍 주면서 고용하고 싶습니다. 그러면 임금을 줄 수 있는 '지급여력'을 만들어줘야 하는데 그것에 대한 정책은 없어요. '힘드니까 지원금 좀 줄게' 하는 시혜적 제도로는 소상공인 자영업자는 계속 어려울 수밖에 없어요. 최저임금, 상가임대차, 본사와의 관계 모두에서 현재 소상공인 자영업자는 그야말로 '을'의 처지입니다."

"갯벌은 언뜻 보기엔 보잘 것 없어 보이지만 우리의 자연생태계를 구성하는 소중한 곳입니다. 작고 볼품없다고 해서 의미 없는 것이 아닙니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

이호준 경기도골목상점가연합회장이 골목상권 지원예산 확보를 촉구하며 삭발한 뒤 남긴 말이다.지난 11월 3일 경기도청 앞. 전통시장과 골목상권 소상공인, 자영업자 등 1500여 명이 모인 집회에서 이 회장은 무대 위에서 삭발했다. 경기침체와 소비 위축, 온라인 플랫폼 중심의 유통환경 변화로 어려움을 겪는 골목상권에 경기도의 지원예산마저 대폭 축소될 위기에 놓였기 때문이다.삭발 이후 가족들의 반응은 제각각이었다. 아내는 "지난 지방선거 때 추미애를 뽑으라고 해놓고 왜 이제 와서 삭발이냐"며 "모자라도 사줄까?"라고 말했다. 아들은 오히려 어려 보인다며 신기해했다. 대학생 시절 이후 25년 만에 다시 삭발한 이 회장은 "이재명 정부와 추미애 도정에서 소상공인 자영업자가 이렇게 찬밥 신세를 받을 줄은 상상도 못 했다"며 착잡한 심경을 전했다.이 회장이 우려하는 것은 골목상권의 구조적인 위기다. 온라인 플랫폼과 대형 유통업 중심으로 소비가 재편되면서 전통시장과 골목상권의 입지가 좁아지고 있다는 것이다. 소비의 기울어진 운동장을 바로잡기 위한 정책과 예산이 필요하다는 것이다. 그는 경기도시장상권진흥원의 예산이 통상 400억 원이 넘었지만 내년 예산은 36억 원으로 책정됐다고 지적했다.삭발이 보여주기식 행동이라는 비판에 대해서는 "충분히 그렇게 볼 수 있지만 상권의 심각한 상황과 상인들의 결기를 보여줄 필요가 있었다"고 말했다. 이번 삭발은 경기도 내 상인·소상공인·외식업 관련 4개 단체 회장이 함께 결의한 행동이었다. 이 회장 자신도 매출 감소와 고정비 상승으로 어려움을 겪고 있다. 아르바이트 인력을 줄이고 자신의 노동시간을 늘리며 가게를 지키고 있다. 그럼에도 거리로 나선 이유는 개별 점포의 노력만으로 해결할 수 없는 구조적인 문제가 있기 때문이다.상인들에게 가장 많이 듣는 말은 "장사가 안 된다", "손님이 없다"는 이야기지만 그중에서도 가장 "이 불황의 끝을 알 수 없다"는 말이 가장 아프다고 했다.이호준 회장이 상인운동에 나선 것은 자신의 생계 문제에서 출발했다. 부천대학교 99학번 정보처리과 출신인 그는 대학 시절 교지편집위원회에서 활동하며 등록금 인상과 학교 시설 문제 등을 비판하는 학생운동을 했다.IMF 외환위기 이후 어려워진 집안 형편을 돕기 위해 2003년 집을 담보로 대출받아 부천역 인근에 편의점을 열었다. 이후 점포를 하나 더 냈지만 2년 만에 폐업했다. 이 과정에서 편의점 본사의 무분별한 출점과 소규모 소매업종의 과당경쟁을 경험했다. 당시 소신여객 주변 편의점은 3개였지만 이후 반경 150m 안에 8개까지 늘어났다.그는 "점포가 장사가 안 되더라도 본사는 언제나 수익을 가져가는 구조가 문제"라며 2015년부터 공정거래위원회와 중소벤처기업부, 국회, 경기도 등을 찾아다니며 가맹본부 위주의 탐욕스런 출점 문제를 제기했다. 그는 현재 경기도골목상점가연합회장과 춘의동상인회장, 한국중소상인자영업자총연합회 본부장 등을 맡고 있다.이 회장이 강조하는 것은 소상공인 정책의 변화다. 같은 사업주지만, 일반기업과 소상공인을 같은 기준으로 바라봐서는 안 된다는 것이다. 기업에는 산업육성, 고용, 일자리 등 산업적 정책이 있지만 소상공인에게는 단기적이고 시혜적인 도움 뿐이라는 것이다.그는 소상공인과 자영업자를 갯벌에 비유했다.이어 "소상공인과 자영업자는 전체 사업체의 90%를 구성하는 우리 경제 산업 생태계의 가장 밑바닥을 구성하는 존재"라며 "단순히 어려우니까 도와줘야 하는 시혜적 대상으로만 바라본다면 골목상권은 살아날 수 없다"고 강조했다.이 회장은 경기도의 예산 편성안을 지켜본 뒤, 충분한 예산이 편성되지 않으면 함께 삭발한 4개 단체가 경기도청 앞에서 노숙농성을 시작할 계획이다.머리카락은 다시 자란다. 그러나 문을 닫은 가게와 무너진 골목상권을 되살리는 일은 쉽지 않다. 그가 삭발로 던진 메시지는 소상공인을 우리 경제의 한 축으로 인정하고 실질적인 정책으로 뒷받침해야 한다는 것이다.