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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

우리나라는 '고인돌 왕국'이라 불린다. 전 세계 고인돌의 절반 가까이가 한반도에 있다고 할 만큼 그 수가 많고 형태도 다양하다. 그래서 고창·화순·강화 고인돌 유적은 2000년 유네스코 세계유산에 등재돼 인류가 함께 지켜야 할 유산으로 인정받았다.고인돌은 주로 전라도와 대동강 유역에 집중적으로 분포하지만 용인에도 30여 기가 자리하고 있다. 용인 곳곳에 남은 고인돌은 수천 년 전 이 지역에 사람들이 모여 살며 공동체를 이뤘다는 가장 오래된 증거 가운데 하나다.그러나 용인의 고인돌이 모두 제대로 보호받고 있는 것은 아니다. 왕산리·주북리·맹리 고인돌 등 일부는 경기도기념물이나 경기도 문화유산자료로 지정돼 보호받고 있지만 나머지는 별다른 보호 장치 없이 남아 있다. 그 가운데 학술적 가치가 높게 평가되면서도 훼손 우려가 큰 곳이 백암면 장평리 고인돌이다.고인돌은 계급사회가 시작된 청동기 시대 모습을 복원하는 데 중요한 단서가 되는 유적이다. 때로 거대한 돌을 바위에서 떼어내 통나무와 밧줄로 옮겨 세우려면 많은 사람을 동원할 힘과 이를 지휘할 조직이 필요했다. 고인돌 하나하나가 당시 사회의 권력과 협동, 기술 수준을 보여주는 셈이다.고인돌은 건축학적으로도 중요하지만 당시 사람들의 정신세계를 들여다볼 수 있는 흥미로운 흔적도 품고 있다. 바로 덮개돌에 남아 있는 '홈구멍(성혈·굼)'이다. 문자가 없던 시대 사람들은 돌에 무언가를 새기는 방식으로 자신들의 믿음과 생각을 남겼을 가능성이 있다.홈구멍은 바위 표면에 컵 모양으로 오목하게 갈아낸 구멍으로 민간에서는 알바위·알터·알구멍이라고도 부른다. 대부분 지름 5~10㎝, 깊이 3~5㎝ 안팎이다. 돌로 홈구멍을 만들어야 했던 시대인 만큼 단단한 화강암에 구멍 하나를 갈아내는 데에도 적지 않은 시간과 노력이 들었을 것으로 보인다.홈구멍의 의미에 대해서는 여러 해석이 있다. 별자리나 장례의식에서 남긴 친족 집단 표시, 질병 치유나 풍요의 기원, 태양 숭배, 난생설화의 표현 등 다양한 견해가 제시돼 왔다.홈구멍은 유럽 등 세계 여러 지역의 선사시대 바위에서도 발견된다. 한반도와 만주 일대 고인돌 4만여 기 가운데 홈구멍이 확인된 것은 850여 기에 불과하다는 조사도 있다. 홈구멍이 새겨진 고인돌 자체가 드문 유산인 셈이다.장평리 고인돌의 가치는 바로 여기에 있다. 이 고인돌 덮개돌에는 무려 119개의 홈구멍이 새겨져 있다. 경기도에서 이처럼 많은 홈구멍을 가진 고인돌은 연천 진상리, 이천 남정리, 안성 만정리 고인돌 등이 알려져 있다.용인에서는 원삼면 맹리 고인돌에서도 홈구멍이 확인된다. 맹리 고인돌은 문화유산자료로 지정돼 보호받고 있지만 장평리 고인돌은 산 위에 남아 있어 보존대책이 필요하다는 지적이 이어져 왔다.장평리 고인돌은 처인구 백암면 장평리 율애마을 뒷산에 있다. 이곳은 정배산(279m)과 석술암산(417m) 줄기가 이어지는 능선으로 앞뒤가 탁 트여 사방을 조망하기 좋은 곳이다. 화강암으로 된 덮개돌은 길이 200㎝, 너비 155㎝, 두께 61㎝이며 평면은 사다리꼴이다. 긴 방향이 동서쪽으로 놓인 개석식 고인돌로 알려져 있다. 홈구멍은 가장 큰 것이 지름 8㎝이고 5㎝ 안팎의 것 등 크기가 다양하다.주목할 점은 이 고인돌이 사방을 살피기 좋은 높은 능선에 자리하고 홈구멍 배열 일부가 별자리와 닮았다는 해석이 있다는 것이다. 현장을 답사했던 이용복 전 서울교육대학교 교수도 홈구멍에서 별자리로 볼 수 있는 배열을 확인한 바 있다고 한다.농경이 삶의 중심이던 청동기 시대에 별의 위치와 해 뜨는 방향은 중요한 정보였을 가능성이 크다. 언제 씨를 뿌리고 거둘지, 방향을 어떻게 잡을지를 판단하는 데 하늘 관찰이 활용됐을 수 있기 때문이다. 이런 관점에서 보면 장평리 고인돌은 3000년 전 용인 지역에 살던 사람들이 하늘을 관찰하고 그 지식을 공유한 흔적일 가능성도 있다.다만 홈구멍을 실제 별자리나 천문 기록으로 볼 수 있는지는 보다 정밀한 학술 검증이 필요한 부분이다. 이러한 하늘 관찰의 전통을 고구려 고분벽화의 별자리와 1395년 조선 태조 때 돌에 새긴 <천상열차분야지도>까지 이어지는 흐름 속에서 바라볼 수도 있다.국보로 지정된 <천상열차분야지도>는 세계적으로도 오래된 석각 천문도 가운데 하나다. 장평리 고인돌의 홈구멍 역시 우리 선조들의 하늘 관찰 역사를 살피는 자료가 될 가능성이 있다는 점에서 정밀한 연구가 필요하다.그런데 이 귀한 유적은 지금 어떤 모습인가. 안내판이나 보호시설 없이 산 능선 밭 모퉁이에 방향이 틀어지고 기울어진 채 놓여 있다.필자는 2014년 4월 <용인시민신문>을 통해 장평리 고인돌의 중요성을 알리고 적극적인 보호 조치가 필요하다고 지적한 바 있다. 그러나 12년이 지난 지금까지 뚜렷한 보호 조치는 이뤄지지 않았다. 오히려 고인돌은 원래 자리에서 밀려나 방향이 틀어진 채 밭 모서리에 기울어져 있다.고인돌은 돌 자체뿐 아니라 놓인 위치와 방향도 중요한 연구자료다. 특히 홈구멍이 천문 관찰과 관련됐다는 가설을 검토하려면 덮개돌이 본래 어느 방향을 향하고 있었는지 확인하는 작업이 중요하다. 방향이 바뀌고 자리가 옮겨질수록 당시 상황을 복원할 단서도 함께 사라질 수 있다.이대로 방치될 경우 훼손이나 추가 이동 가능성을 배제하기 어렵다.쓰라린 선례도 있다. 장평리 고인돌과 함께 경기도의 대표적인 홈구멍 고인돌로 알려졌던 안성 만정리 고인돌은 개발 과정에서 사라진 것으로 알려졌다. 뒤늦게 공원에 모조품이 설치됐지만 원형을 온전히 되살리는 데에는 한계가 있다.한번 사라진 문화유산은 어떤 비용을 들여도 되살리기 어렵다는 점을 보여주는 사례다. 장평리 고인돌마저 같은 길을 걷게 해서는 안 된다.개인 소유 밭에 놓인 비지정 유적은 토지 소유자의 협조에 의존할 수밖에 없어 개발이나 경작 과정에서 옮겨지거나 훼손될 위험이 있다. 그렇다고 토지 소유자에게만 보존 부담을 지울 수도 없다. 결국 행정기관이 보존대책을 마련해야 한다.더구나 지금 용인은 대규모 개발의 한가운데에 서 있다. 원삼면 반도체클러스터와 이동·남사 일대 국가산업단지 조성으로 처인구 곳곳의 지도가 빠르게 바뀌고 있다. 도로가 새로 나고 땅값이 오르면 산 능선 밭 한쪽에 놓인 고인돌은 개발 과정에서 관심 밖으로 밀릴 수 있다.개발이 본격화하기 전에 지역 문화유산을 조사하고 보호대책을 마련하는 것이 개발과 보존이 함께 가는 길이다. 미래 산업도시를 꿈꾸는 용인이 3000년 전 고고학·천문학적 가능성을 품은 유산까지 지켜낸다면 그 자체로 도시의 품격을 높이는 일이 될 것이다.해결을 위해서는 우선 경기도와 용인시가 장평리 고인돌의 문화유산 지정 가능성을 적극적으로 검토해야 한다. 지정 절차에 시간이 걸린다면 임시 보호조치라도 마련해 추가 이동과 훼손을 막을 필요가 있다.정밀 실측과 홈구멍 배열에 대한 학술조사도 필요하다. 3차원 스캔 같은 기록기술을 활용하면 홈구멍의 위치와 크기를 정확히 남길 수 있다. 천문학계와 함께 별자리 배열 가능성을 검증하는 연구도 진행할 수 있다. 고인돌의 원래 위치와 방향을 확인할 수 있는 자료를 찾는 작업도 함께 이뤄져야 한다.보호시설과 안내판을 설치하고 꾸준히 관리하는 일도 중요하다. 토지 소유자와 협의해 보존구역을 확보하고 지역 주민과 함께 돌보는 체계를 만드는 방법도 검토할 수 있다.나아가 용인시 사암리·맹리·주북리·왕산리·유운리 고인돌과 창리·사암리 선돌 등을 묶어 청동기 시대 고인돌·선돌 문화유산 탐방 프로그램을 만든다면 시민과 학생들에게 살아 있는 역사교육의 장이 될 수 있다.교과서 속 청동기 시대를 내 고장에서 직접 만나는 경험은 아이들에게 값진 배움이 되고 자연스럽게 지역 역사에 대한 관심도 높일 수 있다. 문화유산 지정은 규제만을 의미하는 것이 아니다. 지역의 자부심을 지키고 미래 세대와 나누기 위한 최소한의 약속이기도 하다.행정의 노력만으로는 부족하다. 문화유산은 그것을 아끼는 사람이 많을수록 오래 살아남는다. 지역 문화원과 향토사 연구자, 학교와 주민이 함께 장평리 고인돌의 가치를 알리고 관심을 모을 때 보호의 목소리도 힘을 얻는다. 우리 고장의 오래된 고인돌 한 기에 시민 모두가 눈길을 주는 것, 그것이 보존의 첫걸음이다.3000여 년 전 우리 선조들은 바위에서 돌을 떼어내고 많은 사람의 힘을 모아 사방이 내려다보이는 능선으로 옮겨 놓았을 것이다. 그리고 누군가는 덮개돌에 119개의 홈구멍을 하나하나 새겼다.그 구멍에 하늘을 읽으려던 지혜가 담겼는지, 풍요와 안녕을 바라는 기원이 담겼는지는 앞으로 더 연구해야 한다. 분명한 것은 수천 년을 견뎌온 이 고인돌이 오늘날 용인에 남아 있다는 사실이다.조상들의 삶과 생각을 품은 장평리 고인돌을 온전히 다음 세대에 물려주는 것은 오늘을 살아가는 우리가 해야 할 일이다.119개의 홈구멍을 품은 장평리 고인돌은 지금도 한적한 능선 위에서 보호의 손길을 기다리고 있다. 이제는 경기도와 용인시가 그 부름에 답해야 할 때다.