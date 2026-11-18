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"저는 중학교 교사로 근무하고 있습니다. 저희 반 학생 중 경찰관을 꿈꾸는 학생이 있어 진로와 관련된 책을 추천해 주려고 알아보던 중, 경찰관님의 <오늘도 무사히 경찰했습니다>라는 책을 알게 되어 구매하게 되었습니다.



학생에게 선물하기 전에 제가 먼저 읽어봤는데, 경찰은 단순히 범죄만을 다루는 직업이 아니라, 일상에서 다양한 사람들의 삶을 마주하는 직업이라는 점이 인상 깊었습니다. 이 책이 학생에게도 깊은 울림을 주었으면 좋겠네요. 좋은 책 써주셔서 감사합니다."

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큰사진보기 ▲오늘도 무사히 경찰했습니다책에 저자 서명을 할때 제목과 함께 받는 사람의 이름을 넣고 있다. ⓒ 박승일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다.

며칠 전 SNS로 메시지 한 통을 받았다. 처음 내용을 확인하는 순간 반가움보다는 의심이 앞섰다. 혹시 신종 보이스피싱 수법은 아닐까. 별별 생각이 다 들었다. 낯선 사람이 느닷없이 책을 읽었다며 연락해 온다는 것이 쉽게 믿기지 않았기 때문이다.이후 몇 차례 대화가 오갔다. 책에 관한 이야기부터 학생에 관한 이야기까지 자연스럽게 이어졌다. 그 과정에서 처음의 의심이 조금씩 사라졌다. 그리고 내가 얼마나 엉뚱한 생각을 했는지 깨닫게 됐다. 사실 나도 책을 읽고 무작정 작가에게 메일을 보낸 적이 있다. 유명한 작가는 아니었다. 어린 시절의 경험을 담담하게 풀어낸 책이었는데, 그 속에 묘사된 풍경과 이야기가 내 성장기와 너무나 닮아 있었다. 잊고 지냈던 기억을 다시 꺼내준 것이 고마웠다. 그래서 용기를 내어 감사의 메일을 보냈다.그런데 이번에는 반대의 일이 내게 일어났다. 일면식도 없는 낯선 남자가 내 책을 읽고 먼저 연락을 해온 것이다. 그것도 자신이 가르치는 학생에게 책을 선물하기 위해서였다. 책을 출간하기 전에는 여러 상상을 했었다. 베스트셀러가 되는 상상도 했고, 유명한 방송에서 출연 요청이 오는 상상도 했다. 더 솔직히 말하면 유재석 씨가 진행하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 섭외 연락이 오면 어떨까 하는 상상까지 해봤다. 정작 이런 메시지를 받는 상황은 단 한 번도 상상해 보지 못했다. 꿈꾸던 상상만큼이나 행복했다.선생님이 학생의 진로를 상담하면서 책을 추천하는 데 그치지 않고, 직접 책을 구입해 먼저 읽어봤다는 사실이 너무도 감사했다. 처음에는 바로 그 부분 때문에 더욱 의심했다. 학생에게 책 한 권을 선물하는데 굳이 먼저 읽어 보고 선물한다고 싶었다.고등학교 교사로 일하는 후배에게 이 이야기를 전했더니 자신도 비슷한 경험이 있다고 했다. 학생에게 책을 추천하거나 선물하기 전에 직접 읽어 보는 선생님들이 있다는 것이다. 그 말을 듣고 한동안 생각에 잠겼다. 선생님에게 그 학생은 수많은 제자 중 한 명일 수도 있다. 하지만 그 학생에게 선생님은 자신의 꿈을 진지하게 들어주고 응원해 주는 몇 안 되는 어른일지도 모른다.책 한 권을 선물하는 것은 누구나 할 수 있다. 그러나 그 책이 제자의 마음에 어떤 영향을 줄지 고민하며 먼저 읽어 보는 일은 누구나 할 수 있는 일이 아닐 것이다. 생각해 보면 그 선생님은 단순히 책을 선물하려던 것이 아니었다. 경찰관이 되고 싶다는 학생의 꿈을 가볍게 여기지 않았다. 그 꿈이 조금 더 구체적인 모습으로 자라날 수 있도록 자신의 시간을 기꺼이 내어주고 있었다.감사의 마음을 어떻게 전할까 고민하다가 책에 직접 서명해 보내드리기로 했다. 내가 할 수 있는 작은 보답이었다. 우체국에서 택배를 보내고 돌아오는 길이었다. 가로수에서 떨어지는 낙엽이 유난히 아름답게 보였다. 늘 걷던 길이었고, 특별한 것 없는 풍경이었다. 그런데 그날은 달랐다. 낯선 선생님 한 분이 내게 전해준 따뜻한 마음 때문이었을까. 차가워지는 계절인데도 마음 한편은 이상하리만큼 따뜻했다.지난달 출간한 <오늘도 무사히 경찰했습니다>는 경찰관으로 근무하면서 경험했던 이야기들을 담은 책이다. 범죄 현장에서 만난 사람들, 때로는 웃음을 주고 때로는 마음을 무겁게 했던 사건들, 그리고 경찰 제복을 입고 살아가는 평범한 직장인의 일상까지 담아냈다.책의 첫 장은 촉법소년에 관한 이야기로 시작한다. 촉법소년의 나이를 낮추는 문제는 지금도 사회적으로 논의되고 있다. 어린아이에게 성인과 똑같은 형사책임을 묻는 것은 신중해야 한다. 반면 형사처벌을 받지 않는다는 사실을 악용하는 일부 청소년의 행동에 대해서도 우리 사회가 더욱 고민할 필요가 있기 때문이다.책의 마지막에는 치매 환자를 돌보는 가족의 이야기를 담았다. 치매 환자가 늘어나면서 가족들이 감당해야 할 부담도 커지고 있다. 하지만 우리는 치매 환자의 치료와 보호에는 관심을 기울이면서도 정작 그 곁에서 하루하루를 버티는 가족들의 고통에는 충분히 눈을 돌리지 못하고 있는 것은 아닌가 싶다.얼마 전에도 안타까운 사건이 있었다. 치매를 앓는 남편을 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 60대 아내의 이야기였다. 2018년 치매 판정을 받은 남편은 과거 사고와 질병 등으로 건강이 악화해 혼자서는 일상생활을 하기 어려운 상태였다. 법원은 아내가 오랜 기간 홀로 남편을 간병하며 상당한 노력을 기울였던 사정 등을 참작해 징역 3년에 집행유예 5년을 선고하고 160시간의 사회봉사를 명령했다.물론 어떤 이유로도 용서될 수 없는 범죄는 맞다. 다만 이 사건을 접하면서 한 가지 질문을 지울 수 없었다. '그 가족이 감당해야 했던 고통을 우리 사회는 얼마나 알고 있었을까.' 치매 환자를 돌보는 가족에게 필요한 것은 경제적인 지원만이 아닐 것이다. 끝이 보이지 않는 간병의 시간 속에서 지쳐가는 마음을 살피고, 도움이 필요할 때 기댈 수 있는 사회적 지원도 필요하다.책을 쓰면서 한 가지 바람을 품었다. 독자들이 경찰관의 특별한 사건 기록을 읽는 데 그치지 않고, 우리 주변의 평범한 사람들을 다시 한번 돌아보는 계기가 되었으면 하는 것이었다. 촉법소년의 이야기에서는 아이들의 미래를, 치매 가족의 이야기에서는 돌봄의 무게를 생각해 봤으면 했다. 그런데 뜻하지 않게 한 선생님이 내 책에서 바로 그 마음을 읽어주셨다. 경찰은 단순히 범죄만 다루는 직업이 아니라 다양한 사람들의 삶을 마주하는 직업이라는 선생님의 말씀이 오래도록 마음에 남았다.책을 통해 전하고 싶었던 이야기를 누군가가 알아주었다는 사실이 기뻤다. 더구나 그 마음을 경찰관을 꿈꾸는 어린 학생에게 전해주고 싶다고 하니 더욱 감사했다.책을 출간하고 두 달 가까운 시간이 흘렀다. 처음에는 얼마나 많은 책이 팔릴지, 서점에서 어떤 평가를 받을지 궁금했다. 지금도 그 마음이 완전히 사라진 것은 아니다. 내 책이 많은 사람에게 읽히기를 바라는 마음은 작가라면 누구나 같지 않을까. 그런데 이번 일을 겪으면서 한가지 꿈이 더 생겼다.어느 날 버스나 지하철에서 우연히 내 책을 읽고 있는 사람을 만나는 꿈이다. 물론 그 꿈은 단순히 내 책을 읽는 모습을 말하는 것은 아니다. 책을 읽은 누군가가 또 다른 사람의 손을 따뜻하게 잡아주는 선생님과 같은 모습을 볼 수 있길 바라는 마음이다. 낯선 선생님이 보내주신 문자 한 통 덕분에, 나는 오늘도 무사히 꿈을 꾸었다.