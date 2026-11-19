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"어이, 거기 아래!"

큰사진보기 ▲솔 아이팅 주니어, 〈The Apparition〉, 1867.찰스 디킨스 <신호수> 삽화 (출처: 위키미디어 공용) ⓒ 퍼블릭도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <폭설>스틸컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

"어이, 거기 아래!"

큰사진보기 ▲영화 <폭설>스틸컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

* 이 글에는 영화 <폭설>의 스포일러가 될 수 있는 내용이 담겨 있습니다.<소리도 없이>의 홍의정 감독이 박선우 감독과 함께 만든 신작 <폭설>로 돌아왔다. 김윤석, 구교환 주연의 이 영화를 개봉 첫날, 첫 회를 보고 왔다. 영화 예고편에서 눈 덮인 설오역을 본 순간, 미스터리 마니아인 나는 극장에 가보지 않을 수 없었다.극장을 나서는 길에 가장 먼저 떠오른 것은 찰스 디킨스의 단편 <신호수>(The Signal-Man)의 첫 문장이었다.1866년 크리스마스 특별호에 실린 이 짧은 소설은 철길 위 누군가가 골짜기 아래 신호수를 부르는 장면으로 시작한다. 신호수는 목소리가 들린 위쪽을 쳐다보는 대신, 엉뚱하게도 터널 쪽으로 고개를 돌린다. 아직 아무 일도 일어나지 않았는데, 이 미세한 어긋남이 뭔지 모를 불길한 예감을 만든다. 그는 대체 무엇을 기다리고 있었을까.영화 <폭설>의 설오역에도 오랫동안 철길을 지켜온 사람이 있다. 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)는 마지막 근무를 끝내려 하지만, 폭설이 역을 고립시키고 늦게 도착한 후임 현택(구교환)과 발이 묶인다. 설상가상으로 두 사람 앞에 의문의 시신까지 나타나자 익숙했던 공간은 순식간에 서로의 말과 표정을 살피며 팽팽한 긴장감이 넘치는 장소로 변한다.디킨스의 신호소 역시 터널 입구 가까운 골짜기 바닥에 있다. 신호수는 기차의 움직임을 놓치지 않으려고 홀로 종과 불빛을 지켜본다. 그를 찾아간 화자는 이 성실한 사람이 왜 자신을 보고 겁을 먹었는지, 왜 자신에게는 들리지 않는 종소리에 귀를 기울이는지 알 수 없다. 기차는 사람들을 멀리 실어 나르지만, 철길을 지키는 사람은 늘 그 자리에 남는다. 갑수와 신호수의 고독에는 그런 닮은 구석이 있다.갑수를 연기한 김윤석은 이 영화의 중심이다. 갑수는 까마귀 고기를 먹고 술을 손수 담그면서도, 아무도 찾지 않는 역의 일지를 꼬박꼬박 손으로 적는 사람이다. 어수룩해 보이다가도 자기 역에 관해서는 고집을 꺾지 않고, 상대의 말 한 마디도 놓치지 않을 만큼 날카롭다.그리고 그 예리함은 어느 순간 섬뜩함으로 넘어간다. 웃음을 자아내던 얼굴이 삽시간에 변하는 순간, 김윤석은 갑수를 한 가지로 정리할 수 없는 인물로 만든다. 관객은 이 사람이 무엇을 지키려 하는지 처음부터 다시 생각하게 되고, 그가 한 말들과 행동을 놓치지 않으려 따라간다.갑수를 보며 <신호수>를 떠올린 이유도 여기에 있다. <신호수>에서 경고는 거듭 울리지만, 신호수는 무엇을 막아야 하는지 알지 못한다. <폭설>에서는 눈앞에 단서가 나타날수록 사람을 판단하기가 어려워진다. 눈앞에서 본 광경조차 곧바로 믿을 수가 없다.<신호수>가 빅토리아 시대의 유령 이야기라면, <폭설>은 그 이야기를 떠올리게 하는 현대의 밀실극이다. 다만 디킨스의 철길에는 유령이 나타나지만, 설오역에는 유령 대신 저마다 비밀을 쥔 산 사람들이 있다. 신호소를 떠올리며 설오역을 바라보면, 눈 속의 침묵도 하나의 경고처럼 느껴진다.<신호수>가 태어난 빅토리아 시대 영국에서는 크리스마스에도 유령 이야기를 즐겨 나눴다. 벽난로 앞에 둘러앉아 오싹한 이야기를 주고받는 것이 겨울밤의 오랜 즐거움이었다.1891년 영국 유머 작가 제롬 K. 제롬은 이 전통을 비튼 <저녁 먹고 들려준 이야기 Told After Supper>(국내 번역본 <유령 허풍 대잔치>)를 펴냈다. 무섭게 시작한 이야기들이 엉뚱한 착각과 허둥지둥 속에 무너지는, 일종의 유령 소동극이다.<폭설>을 보며 나는 디킨스의 서늘한 불안과 제롬의 엉뚱한 웃음을 번갈아 떠올렸다. 눈 덮인 역과 시신은 으스스한데, 절박한 사람들의 말과 행동은 뜻밖에 웃음을 터뜨린다. 그리고 그 웃음 덕분에 갑수와 현택이 처한 상황은 더 불편해진다. 웃어서는 안 될 것 같은 순간에 터져 나온 헛웃음 뒤에는 '내가 방금 누구의 말을 믿었지?', '이 살벌한 대치가 이렇게 우스꽝스러워도 되는 걸까?' 하는 의문이 남기 때문이다.설오역 두 남자도 서로에게 무언가를 감추고 있다. 폭설을 뚫고 나타난 이 후임은 정말 후임일까. 그를 맞는 역장은 정말 아무것도 모를까. 비밀이 한 겹 벗겨질 때마다 관객의 마음도 이쪽저쪽으로 옮겨 간다. 총구를 사이에 둔 두 사람의 대치는 잘 짜인 연극 무대나 단편 소설을 보는 듯하다. 그래서 영화는 내게 정통 스릴러보다 겨울밤에 들려주는 기묘한 이야기에 가깝게 느껴졌다.무엇보다 설오역에 감도는 비밀들의 바닥에는 똑같은 절박함이 깔려 있다. 한 사람은 자기 자리를 잃을까 두렵고, 다른 한 사람은 애초에 발붙일 자리가 없다. 두 사람 모두 이 눈 속 간이역 말고는 갈 곳이 마땅치 않다. 이들을 붙들어 둔 건 단순히 폭설 때문만은 아니었을 것이다.디킨스는 <신호수>를 쓰기 전해인 1865년, 스테이플허스트 열차 사고에서 살아남았다. 사고 직후 쓴 편지에는 죽거나 다친 사람들을 구하던 기억이 남아 있다. 그 경험이 단편의 모든 장면을 설명해 주지는 않겠지만, <신호수>를 읽을 때면, 기차가 지나간 뒤에도 위험을 살피며 그 자리를 떠날 수 없는 사람들이 보인다.폭설은 모든 것을 덮는다. 선로도 역 마당도 하얗게 지워지고, 그 위에는 사람이 지나간 발자국만 남는다. 무언가를 묻어 두기에는 좋지만, 그 위를 걸어간 흔적은 고스란히 드러난다. 하얀 풍경 속의 설오역은 어딘가 있을 법하면서도 동화 속 장소처럼 낯설다.나는 <폭설>을 한 번 더 볼 생각이다. 결말을 알고 다시 보면, 뭔가 어설퍼 보였던 갑수와 현택의 얼굴이 전혀 다른 표정으로 읽힐 것이다. 눈 내린 철길 끝 어딘가에서 지금도 누군가 외치는 소리가 들릴지도 모른다.