▲2027 수능 AI 부정행위 대책 마련 당정18일 국회에서 열린 2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의에서 참석자들이 자리로 향하고 있다. 왼쪽부터 한성숙 국무총리, 최교진 교육부 장관, 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기