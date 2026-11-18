[기사 보강: 18일 오전 11시 36분]
인공지능(AI)을 통한 시험 부정행위가 논란인 가운데, 2027년 대학수학능력시험을 하루 앞두고 당정이 긴급하게 머리를 맞댔다. 더불어민주당과 정부가 18일 오전 국회에서 '2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의'를 열고 부정행위 근절에 나섰다. 예정에 없던 이 회의는 전날 밤 공지됐다.
김민석 당대표는 이날 모두발언을 통해 "AI 부정행위에 강력 대응할 수 있도록 관련 법을 제정해서 올해부터 수능부터 바로 적용하겠다"며 "부정행위 시에는 응시 자격 제한을 (현행 1년에서) 10년까지 확대하고, 시험이 끝난 후에도 부정행위가 확인되면 입학 취소와 형사 처벌 등 강력한 제재가 이루어질 수 있도록 법적 근거를 마련하겠다"고 밝혔다.
그는 "수능을 하루 앞두고 스마트 안경, 이어폰, 초소형 카메라 등 인공지능 기기를 사용한 부정행위에 대한 국민적 우려가 매우 엄중한 상황인 만큼, 만반의 대비 태세를 거듭 점검하기 위해 긴급하게 고위당정협의회를 개최하게 됐다"며 이같이 말했다. 김 대표는 "AI 부정행위 가능성에 대한 수험생, 학부모 여러분의 걱정도 잘 안다"며 가능한 모든 조치로 이를 막겠다고 약속했다.
한성숙 국무총리 역시 '엄정 대응' 방침을 재차 강조했다. 그는 "우선 내일 수능에서 어떠한 부정행위도 차단할 수 있도록 전자기기 반입 차단, 휴대 물품 확인 등의 대책을 철저하게 이행하겠다"며 "부정행위가 발견되는 경우에는 형사 책임을 엄중하게 묻겠다"고 예고했다.
그는 또한 "시험이 끝난 후에도 면밀하게 조사하고, 적발되는 경우 처벌할 것임을 분명하게 다시 한번 말씀드린다. 관련하여 당에서도 수능에서 부정행위가 적발될 경우 응시 제한 기간을 최대 10년으로 늘리는 등의 법적 뒷받침이 필요한 상황은 관련 법률을 개정하고, 이번 수능부터 적용되도록 소급 적용 방안도 적극 검토해 달라"고 요청했다.
"정부는 노력한 사람들이 공정한 보상을 받는 사회 지켜나갈 것"
참고로 정부는 전날(17일) 오후 '수능 부정행위 대응' 대국민 담화로 AI 부정행위 대책을 발표했다. 여기엔 ▲수능 당일 모든 전자기기 반입 금지 ▲초소형 기기 악용 방지를 위한 안경 전수 검사 및 단추 스티커 부착 ▲수험생 가방 교실 밖 보관 ▲스마트기기 전담인력 등 8400여 명 배치 등이 담겼다(관련 기사: 수능 D-2 정부 대책 : 1교시 전 안경 전수조사, 단추 스티커 부착 https://omn.kr/2kk90
).
특히 미제출 휴대폰 적발을 위해 위급재난문자를 수능 당일 1교시 전 발송하는 것을 예고한 바 있다. 이재명 대통령은 한발 더 나아가 예고된 시간 외에도 위급재난문자를 1회 이상 발송할 것을 주문하기도 했다.
이에 대해 한 총리는 "국민 여러분들께 양해의 말씀을 드린다, 부정 방지 절차의 일환으로 재난 문자 발송을 모든 국민이 함께 받게 되는 상황에서 다소 불편함이 있으실 수 있다"고 했다. 그러면서 "그렇지만 우리의 자녀들이 공정한 시험을 치를 수 있게 하기 위한 불가피한 조치라는 점을 널리 양해해 달라"고 요청했다.
수능 직전 나온 대책이라 사회적 우려도 큰 상황이다. 한 총리는 "수능을 바로 앞둔 시점에서 과연 부정 방지 대책이 효과를 거둘지 등 국민 우려가 크지만, 당정청이 총력 대응해서 선의의 수험생과 학부모님들의 걱정을 덜도록 최선을 다하겠다"며 "정부는 앞으로도 노력한 사람들이 공정히 보상받는 한국 사회의 신뢰를 지켜가겠다"고 약속했다.
이날 긴급대책회의에는 민주당에서 김민석 당대표와 한병도 원내대표를 비롯해 권칠승(정책위의장), 한정애(사무총장), 김태선(당대표 비서실장) 의원이 참석했다. 정부에선 한성숙 총리와 최교진 교육부 장관, 임기근 국무조정실장이, 청와대에선 최인호 정무수석이 참석했다.
민주당, AI 부정행위 근절 대책 특위 설치... 정부 "수능 감독관에만 책임 묻지 않게 국가가 지원"
박성준 수석대변인은 이날 비공개회의 종료 뒤 기자들과 만나 "오늘 '수능 AI 부정행위 대책 당정 회의'에서 논의·결정한 사항은 다음과 같다. 당은 부정행위에 대한 무관용 원칙 적용을 정부에 요청했다"며 "정부는 스마트 안경과 초소형 카메라 등 전수 점검, 감독 인력 8400명 추가 등 시험장 관리를 대폭 강화하기로 했다"고 알렸다.
민주당은 앞서 김 대표가 언급한 대로 ▲수능 응시 자격 제한을 1년에서 10년으로 확대하고, 이를 올해 수능부터 적용 시키는 내용의 고등교육법 개정 ▲대학 재학생의 부정행위 적발 시 퇴학 및 재입학 제한 법제화 등 입법적 지원을 할 예정이라고 밝혔다.
당은 입법에 나서는 동시에 AI 활용 부정시험 근절 대책 특별위원회를 설치하기로 했다. 위원장은 김정호, 간사는 고민정 의원이 맡는다. 관련해 정부 측 임기근 국무조정실장 또한, "수능이 끝난 뒤 범정부 차원에서 수능 부정행위 대응과 전체 국가시험 공정성 확보를 위한 TF를 운영할 예정"이라고 알렸다.
다만 정부는 부정행위 관련 수능 감독관에만 책임이 쏠리지 않도록 보호 조치도 확대한다. 이혜숙 교육부 고등평생정책실장은 관련 질문에 "(업무 중 발생한 사건 관련) 배상책임보험을 3년으로 해 책임을 지지 않게 하고, 이후에도 변호사 지원 등 소송 과정을 국가가 책임지고 하겠다고 밝힌 바 있다"고 답했다.