서울지방국세청 조사4국은 문재인 정부 시기인 2018년 5월부터 '알머스'(대표 김상용)를 상대로 강도 높은 세무조사에 나섰다. 삼성그룹 방계기업을 대상으로 한 '특별세무조사'라는 점에서 재계과 언론계에서 크게 주목받을 만한 사안이었지만 당시 이와 관련한 보도가 극히 드물었다.
세무조사가 끝난 뒤인 2019년 2월 7일 <서울경제>가 "서울지방국세청 조사4국은 앞서 지난해 5월께 충남 아산의 알머스 본사에서 세무 및 재무 관련 자료 등을 확보한 것으로 전해졌다"라고만 보도했고, 탈세 규모 등은 언급하지 않았다. 다만 같은 날 <이투데이>가 "세금 누락 등을 이유로 법인세 등 약 30억 원을 추징했고, 세무조사에 비협조적이어서 과태료 2000만 원을 부과했으며, 해외금융계좌 미신고 등을 이유로 수억 원을 부과했다"라며 유일하게 구체적인 탈세 규모와 함께 '해외금융계좌 미신고'를 언급해 눈길을 끌었다.
그런데 <오마이뉴스> 취재 결과 김상용 대표가 증여세 등 국세청에 납부한 탈루 세금의 규모가 약 303억 원, 벌금이 108억여 원, 과태료가 32억 원에 이르는 것으로 확인됐다. 국세청으로부터 추징당한 금액이 약 443억 원에 이른다.
앞서 <오마이뉴스>는 김 대표가 해외도피(베트남) 8년 만인 지난 10월 17~18일에 귀국했다고 단독보도한 바 있다(관련기사 : [구영식의 사건파일-단독] 베트남으로 '도피성 출국' 8년, 삼성 방계 알머스 대표 귀국했다 https://omn.kr/2k7ji)
. 김 대표는 고 이건희 삼성그룹 회장의 셋째 누나인 이순희 여사의 장남으로 이재용 현 삼성그룹 회장과는 외사촌 사이다.
알머스와 김상용 대표, 2012년~2024년 네 번의 세무조사 받아
<오마이뉴스>가 확인한 바에 따르면, 알머스는 2012년부터 2024년까지 12년 동안 네 번의 세무조사를 받았다. 2012년, 2014년, 2018년, 2024년 등으로 여기에는 5년마다 받는 정기세무조사뿐만 아니라 특별세무조사도 포함돼 있었다. 2014년에는 재무팀장의 내부 고발로 특별세무조사가, 2018년에는 서울지방국세청 조사4국에 의한 기획세무조사가 진행됐다.
2018년 기획세무조사를 담당한 서울지방국세청 조사4국은 심층세무조사와 기획세무조사를 담당하는 조직이다. 대기업과 대주주, 고소득층 등을 전문적으로 세무조사하는 곳이어서 '국세청의 중수부', '재계의 저승사자' 등으로 불려 왔다. 기업들의 비자금 조성, 변칙 상속이나 증여, 계열사 간 부당내부거래 등이 조사4국의 조사 범위에 포함돼 있다.
2012년과 2014년, 2024년 세무조사를 담당한 대전지방국세청 조사1국은 충청 지역에 본사를 둔 기업들을 대상으로 정기 세무조사나 비정기 세무조사를 하는 조직이다. 알머스의 공식 본사 주소는 충남 아산시 둔포면이지만, 서울 서초구 양재역 근처에 위치한 서울사무소가 사실상 '본사'의 역할을 하는 것으로 알려져 있다.
2024년 세무조사(2018~2022년) 때는 김 대표 등의 해외도피 자금 처리 등 세금 관련 사안이 있었지만 잘 넘어가 '봐주기 의혹'이 일었다. 게다가 '본사' 역할을 하는 서울사무소가 아닌 경기 수원시 영통구에 위치한 알머스의 개발연구소에서 세무조사가 진행된 점도 이례적이었다.
하지만 세무조사 결과는 거의 공개되지 않았다. <오마이뉴스>가 확인한 바에 따르면, 대전지방국세청은 지난 2012년 정기세무조사(2007~2011년)에서 약 50억 원 정도를 추징했고, 2014년 재무팀장의 내부고발로 재조사(2007~2012년)에 나섰으나 추징금은 확인되지 않고 있다.
2018년 기획세무조사, 증여세 273억 원 등 총 443억 원 추징
가장 주목받은 것은 2018년 서울지방국세청 조사4국에서 실시한 '기획세무조사'였다. 당시 세무조사(2012~2017년)는 5월 17일부터 12월 31일까지 7개월 동안 실시됐는데, 5월 17일부터 11월 30일까지는 법인 일반조사이고, 7월 11일부터 12월 31일까지는 조세범칙조사였다. 조세범칙수사는 국세청이 '조세범 처벌법' 위반 행위를 확정해 형사처벌, 벌금부과 등의 처분을 내리기 위해 실시하는 강제조사로 수사기관(현 중대범죄수사청)에 고발하도록 돼 있다.
조세범 처벌법 제3조는 "사기나 그 밖의 부정한 행위로써 조세를 포탈하거나 조세의 환급·공제를 받은 자"를 형사처벌(징역과 벌금 등) 하는 조항이다. "사기나 그 밖의 부정한 행위"란 "조세의 부과와 징수를 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 하는 적극적 행위"를 가리킨다. 여기에는 이중장부의 작성 등 장부의 거짓 기장, 거짓 증빙 또는 거짓 문서의 작성 및 수취, 장부와 기록의 파기, 재산의 은닉, 소득·수익·행위·거래의 조작 또는 은폐, 고의적 장부 미작성, 세금계산서 등의 조작 등이 포함된다.
서울지방국세청 조사4국은 세무조사를 통해 김 대표에게 증여세 약 273억 원, 양도소득세 27억여 원, 지방세 약 3억 원 등 총 약 303억 원을 추징했다. 여기에다 벌금 108억여 원과 과태료 32억 원을 부과했다. 김 대표는 약 443억 원에 이르는 추징금을 지난 2021년 12월에 전부 납부했다. 이와 별도로 법인세도 90억 원대를 추징당한 것으로 알려졌다.
특히 100억 원대의 벌금과 32억 원의 과태료는 '해외금융계좌 신고 의무 불이행'에 따른 것이었다. 김 대표가 해외에 개설한 금융계좌의 '연중 매월 말일 잔액 최고액'이 신고의무 기준인 50억 원을 훨씬 초과한 것이다. 서울지방국세청도 108억여 원의 벌금을 통고하면서 "보유한 해외금융계좌 연중 매월 말일 잔액 최고액이 50억 원을 초과하였으나 해외금융계좌를 신고기한 내 신고하지 않았다"라고 적시했다.
조세범 처벌법 제16조는 '해외금융계좌 신고의무 불이행'한 자를 처벌하는 조항으로 "신고기한 내 신고하지 아니한 금액이나 과소 신고한 금액이 50억 원을 초과할 경우" 2년 이하의 징역 또는 신고의무 위반금액의 13% 이상, 20% 이하에 해당하는 벌금을 내야 한다. 특히 "정상에 따라 징역형과 벌금형을 병과할 수 있다"라고 규정돼 있다.
"단순 과소신고에 불과, 조세범칙행위 아냐" 반박했지만 검찰에 고발
서울지방국세청 등 세무 당국은 알머스와 김상용 대표가 "홍콩 소재 도관회사를 통한 법인자금 유출 및 매출원가 가공계상" 등의 조세범칙행위를 했다고 판단했다. 즉 알머스가 중국 현지법인으로부터 제품을 구입하면서 홍콩 자회사인 Supreme Tech(STDL)를 경유하도록 해서 2007년부터 2010년까지 홍콩 자회사에 이익을 분여했고(재산이나 이익 등을 나누어 주는 행위), 2008년 귀속 가지급금을 원재료 매입으로 가공계상했다는 것이다.
'도관회사'란 조세회피 등을 목적으로 자금 등을 거쳐 가게 만드는 '서류상 회사'(페이퍼 컴퍼니)를, '가공계상'은 실제로 존재하지 않은 매출이나 비용, 자산 등을 장부상에 허위로 올려 기록하는 행위를 가리킨다. 국세청은 김 대표가 홍콩 등 조세회피지역에 세운 페이퍼 컴퍼니를 이용해 '역외탈세'한 것으로 판단했고, 수사기관은 이것을 '횡령'으로 보고 있다.
그동안 국세청은 역외탈세 사례들을 적발해 왔다. 홍콩에 페이퍼 컴퍼니를 세워 실제 수출가보다 낮게 세관에 신고해 차액을 홍콩법인으로 빼돌리거나 홍콩 자회사로부터 물품이나 서비스를 제공받은 것처럼 서류를 꾸며 국내 법인의 비용을 부풀리고 법인자금을 해외로 유출하거나 중국과 동남아시아에 공장을 두고 중국 법인의 배당금을 홍콩 자회사로 배당받아 종합소득세와 해외금융계좌 신고를 누락하는 경우 등이다.
하지만 알머스 측은 2018년 12월 20일 서울지방국세청 조사4국 회의실에서 열린 조세범칙조사심의회에 제출한 소명서 등을 통해 "납세자(알머스)가 현금을 인출한 후 대표이사(김상용)의 가지급금으로 회계처리한 후 가공매입세금계산서 등의 수취 없이 기말(회계기간이 끝나는 마지막 날)에 이를 원재료로 대체한 행위는 조세부과권을 침해하는 적극적인 행위가 수반되지 않은 단순과소신고에 불과하여 조세범 처벌법에 의한 '사기나 그 밖의 부정한 행위'에 해당되지 않는다"라고 반박했다. "이중장부 작성, 차명계좌 이용, 허위계약서의 작성, 가공자료의 수수 등 일체의 적극적인 부가행위가 존재하지 않았"기 때문에 조세범칙행위가 아니라는 주장이다.
알머스 측은 "설령 이러한 행위에 대해 부당가산세가 부과되었다고 하더라도 납세자에 대한 실지조사시 중요성의 원칙에 따라 중요계정에 대해 간단한 증빙대조를 통해 과소신고 내용을 파악해 부과징수가 가능한 경우라면 조세포탈범으로 처벌할 수는 없고, 부당과소신고 가산세만 부과하는 것이 타당하다"라고 강조했다.
하지만 국세청은 김 대표와 알머스를 조세범칙범으로 검찰에 고발했고, 당시 서울중앙지검(현 서울지방공소청)은 사건을 조세범죄수사부에 배당했다. 그가 받고 있는 혐의는 외국환거래법 위반, 조세포탈, 횡령 등이다. 다만 김 대표가 서울지방국세청 조사4국의 세무조사가 진행되고 있던 중에 베트남으로 출국한 이후 귀국하지 않아 조사가 어렵다고 보고 기소중지 처분을 내렸다. 기소중지는 피의자의 소재불명, 신병확보 곤란 등의 사유로 주사의 진행이 어려울 때 임시로 내리는 처분이다. 현재 김 대표 사건은 서울중앙지방공소청에 계류돼 있다.
지방국세청장을 지낸 한 인사는 "국세청은 김상용 대표가 고의적으로 탈세했다고 판단했고, 탈세하기 위한 고의성이 뚜렷했기 때문에 조세범칙행위로 조사한 것이다"라며 "홍콩의 페이퍼 컴퍼니를 세워 탈세했다는 점에서 외환관리법 위반도 제기될 수밖에 없다"라고 말했다.
김 대표는 지난 2018년 7월 7일 베트남으로 출국한 후 귀국하지 않다가 8년 만인 지난 10월 18~19일에 귀국했다. 본인은 "경영상의 이유"라고, 알머스측은 "(해외)현장 지휘 차원에서 베트남으로 간 것이다"라고 주장하지만, 검찰수사를 피하기 위한 '해외도피'라는 지적이 나왔다. 이를 뒷받침이라도 하듯 그는 2023년 부친상 때도 귀국하지 않았고, 2024년 5월 장남의 결혼식마저 베트남 현지 고급 호텔에서 치렀다.
삼성 방계기업 '알머스', 삼성전자 목업폰 수주로 성장
1998년 9월 설립된 영보엔지니어링에 뿌리를 두고 있는 알머스는 휴대폰 배터리를 시작으로 헤드셋, 배터리팩 등으로 사업 분야를 확장했고, 중국 톈진과 둥관, 산둥 라이우 등 중국에도 현지 생산법인을 세웠다. 현재 중국과 베트남 등 해외에 총 4개의 현지 생산법인을 운영하고 있다. 지난 2007년부터는 휴대폰줄과 케이스, 보호필름, 케이블 등 휴대폰 액세서리를 유통시키는 계열사 '애니모드'를 설립했고, 김 대표가 대표이사를 맡았다.
알머스는 지난 2015년부터 삼성전자로부터 '목업폰'(Mockup phone, 모형폰 혹은 더미폰)을 수주받아 연간 500만 대 이상을 생산하면서 크게 성장하기 시작했다. '일감 몰아주기' 논란을 빚은 알머스의 삼성전자 목업폰 수주를 두고, 생전의 이건희 전 삼성그룹 회장이 형인 이맹희 전 CJ그룹 명예회장과 차명계좌를 둘러싸고 다툴 때 김상용 대표의 모친인 이순희 여사가 동생인 이건희 전 회장의 편을 들어준 것에 대한 감사 표시로 보는 시각도 있다.
알머스는 현재 베트남에서 수익성이 제일 좋은 목업폰뿐만 아니라 줄 달린 이어폰과 무선이어폰인 버즈, 갤럭시 워치, CNC(컴퓨터 수치제어 공작기계인 CNC를 활용해 제품을 대신 깎거나 잘라주는 외주 가공) 등도 임가공하고 있다.
삼성전자로부터 목업폰을 수주한 직후인 지난 2016년 3월에는 사명도 영보엔지니어링에서 '알머스'로 변경했다. 현재는 김 대표가 83.1%, 모친 이순희 여사가 9.7%, 여동생 김아무개씨가 3.7%의 지분을 소유하고 있다. 김 대표의 부인과 아들은 현재 각각 알머스 전무와 감사로 근무하고 있다.
알머스를 이끌고 있는 김 대표는 대일고와 서강대 경영학과(81학번)를 졸업했다. 그의 모친은 고 이건희 전 회장의 셋째 누나인 이순희 여사이고, 부친(2023년 8월 작고)은 서강대 교수와 제일기획 상임고문을 지낸 김규 전 교수다. 이건희 전 회장이 그의 외삼촌이고, 이재용 현 삼성전자 회장과는 외사촌 사이다.