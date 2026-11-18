큰사진보기 ▲이범욱 환경산림과장이 18일 “긴급 방제와 산림복원을 투트랙으로 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태안군이 소나무재선충병의 확산에 대응하기 위해 긴급 방제와 중장기 산림복원을 아우르는 총력전에 나선다.군은 18일 군청 브리핑룸에서 환경산림과 정례브리핑을 열고,'소나무재선충병 권역별 방제전략 및 산림복원 방향'을 발표했다.전체 산림의 약 72%가 소나무림으로 이루어진 태안군은 재선충병 확산에 매우 취약한 구조다.이범욱 환경산림과장에 따르면 올해 5월 공식 확인된 감염목은 3만 4783본으로 전년도(749본) 대비 약 46배 급증했다. 그러나 방제 기본계획 수립용역 중간보고에서는 실제 피해 규모가 140만 본 이상(산림면적의 40% 이상 고사)에 이를 것으로 추정됐다.이에 군은 지난 8월 도내 최초로 전담팀(TF)을 신설하고 특별방제구역 지정을 완료했다. 이어 9월에는 방제 기본계획 수립용역에 착수하고 전문가 자문위원을 위촉하는 등 다각적인 대응 방안을 모색해 왔다.올해 총 116억 7천만 원의 예산이 투입되었으며, 통학로·주택·도로변 등 인명 및 재산 피해 우려가 있는 생활권 위험 고사목 1만 2267본이 우선 제거됐다.또한 상반기 231ha 규모였던 예방나무주사를 내년 3월까지 1235ha로 대폭 확대하고, 산주 동의가 완료된 지역을 중심으로 수종전환 사업(현재 170ha)도 신속히 넓혀갈 방침이다.태안군은 올해 12월까지 방제 기본계획 수립을 마무리하고 ▲생활권 고사목 우선 제거 ▲핵심 소나무림 보호 및 확산 억제 ▲피해 극심지 수종전환 및 산림복원 ▲중장기 투자계획 구체화 등의 5대 중점과제를 본격 추진한다.특히 백화산과 안면송 군락지, 주요 해안 방풍림 등 보전 가치가 높은 산림은 관계기관과 협력해 집중 보호하고, 향후 5년간 1000억 원 규모의 방제·산림복원 구상을 구체화하여 국비 지원 및 제도 개선을 지속 건의할 계획이다.이범욱 환경산림과장은 "군민의 안전을 지키는 긴급 방제와 미래의 숲을 준비하는 산림복원을 투트랙으로 차질 없이 추진하겠다"며 산주들의 적극적인 동의 협조와 함께 군민들에게는 강풍 시 고사목 주변 접근 자제 및 위험목 발견 시 즉각적인 신고를 당부했다.