들어가는 말 공공기관 노동자들은 일이 많아질수록 오히려 미래의 임금이 줄어드는 역설에 놓여 있다. 인력 부족과 안전규정 강화 등으로 늘어난 초과근무수당이 총인건비 한도에 포함되면, 그만큼 기본급 등 임금 인상에 사용할 재원이 줄어들기 때문이다.



공공운수노조는 이번 연속기고를 통해 시간외근무수당과 보상휴가제 등 현장의 구체적인 사례를 살펴보고, 노동에 대한 정당한 보상마저 제약하는 총인건비제의 문제점과 개선 방향을 짚어보고자 한다.

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큰사진보기 ▲한국철도공사 시설유지보수 노동자들이 열차 운행이 중단된 심야 시간대에 선로 보수작업을 하고 있다. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국철도노조 소속회원들이 2025년 8월 22일 서울역에서 청도 열차사고 관련 열차 운행선상 작업 중단 요구 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

막차가 떠나면 철도도 퇴근할 것 같지만, 철도에는 좀처럼 불이 꺼지지 않는다. 돌아온 차량을 정비하고 선로와 전차선을 점검한다. 밤에도 달리는 열차와 그 움직임을 지켜보는 사람들이 있다.시설관리원인 나 역시 열차가 끊긴 틈에 선로를 고치고, 첫차가 오기 전에 공구를 챙겨 나오곤 했다. 철도에서는 이렇게 정해진 시간과 자리를 지켜야 하는 일이 많다. 누군가 아프거나 휴가를 가면 다른 누군가가 빈자리를 메운다. 동료에게 아이가 태어났다고 열차도 함께 육아휴직에 들어갈 수는 없으니 말이다.밤에 일하면 야간수당을, 쉬는 날 일하면 휴일수당을 받는다. 그런데 올해 더 일한 대가를 받고 나니, 내년도 임금을 올릴 여력이 줄었다고 한다. 공공기관의 '총인건비'에 관한 이야기다.정부는 매년 가이드라인을 통해 공공기관이 직원들에게 지급할 인건비의 증가 한도를 정한다. 기본급과 각종 수당 등을 한데 묶어 그 범위 안에서 쓰도록 하는 것이 총인건비 제도다. 이 안에서 기본급도 올리고, 밤에 일하거나 동료 대신 출근한 비용도 해결해야 한다.올해 철도공사의 야간·시간외·휴일근무수당은 전체 총인건비의 16~17%를 차지할 것으로 전망된다. 꽤나 높은 비중이다. 특히 지난해보다 얼마나 더 썼는지도 중요하다. 수당이 전년보다 늘면 그 증가분은 정부가 허용한 임금인상 재원을 잠식한다. 연차휴가도 쓰지 못해 미사용수당이 늘었는데, 그만큼 기본급 인상 여력은 줄어든다. 쉬지 못하고 일한 대가를 내 임금인상분에서 꺼내 받는 셈이다. 기본급에 연동되는 법정수당 증가분까지 따지고 나면, 교섭은 '얼마나 올릴까'에 앞서 '얼마나 남았을까'에서 시작된다.우리도 밤에 덜 일하고 쉬는 날에는 쉬고 싶다. 하지만 야간작업을 줄이겠다고 열차가 달리는 선로에 사람을 내보낼 수는 없다. 안전하게 작업하려면 인력과 비용이 필요하다. 정부 정책으로 운행이 늘고 안전조치가 강화될 때도 마찬가지다. 인력 공백이 이어지고 해야 할 일은 늘어나는 현장에서 이 비용을 줄일 여지는 좁다.철도노조가 안전인력과 함께 연·병가 사용을 위한 예비인력 충원을 요구하는 이유다. 사람이 부족하면 동료의 휴가는 누군가의 추가 근무가 된다. 수당 대신 휴가를 주겠다고 해도 그 사람이 쉬는 동안 일할 동료가 또 필요하다. 사람을 채우지 않으면 쉴 날과 일할 날, 받을 돈까지 우리끼리 돌려가며 메워야 한다.안전교육도 이 계산을 피하지 못한다. 현장에는 산업안전보건교육과 철도안전교육 등 의무교육이 있다. 그런데 교육받으러 간다고 하던 일이 함께 멈춰주지는 않는다. 누군가는 빈자리를 메워야 하고, 어떤 곳에서는 돌아오면 밀린 일이 기다린다. 근무시간이 끝난 뒤 교육을 받으면 시간외근무수당이 발생한다. 교육이 형식적으로 흐르거나 충분히 이뤄지지 못하는 현실을 바꾸자는데, 인력과 인건비 계산서부터 펼쳐야 한다. 함께 안전하게 일하려고 받는 교육마저 모두의 임금인상 여력을 줄이는 문제가 되는 것이다.이를테면 밥은 한 솥만 해놓고 밤일을 한 사람에게 더 먹으라고 하는 셈이다. 더 줄 밥은 어디서 가져오느냐고 물으면 같은 솥에서 알아서 나누라고 한다. 밤새워 일한 사람은 배가 고프고 낮에 일한 사람도 자기 밥을 덜어줄 이유가 없다. 밥이 왜 이것뿐인지 묻던 사람들이 어느새 옆 사람의 밥그릇을 들여다보게 된다. 필요한 인력과 비용을 인정하지 않은 책임은 노동자끼리 풀어야 할 배분 문제로 옮겨간다. 냉혹한 통제방식이다.2022년 통상임금 교섭에서 이 문제를 뼈저리게 겪었다. 대법원판결로 통상임금 항목이 늘면서 발생한 법정수당 증가분을 기획재정부는 총인건비 안에서 감당하라고 했다. 그 규모는 한 해 임금인상 재원의 두 배가 넘었다. 그해 임금인상분을 모두 포기해도 턱없이 부족한 돈이었다. 법원에서 이겼는데 다른 임금을 동결하거나 줄일 걱정부터 해야 했다.파업 직전까지 갔던 교섭에서 조합은 총인건비 한계 속에 직종·근무형태별 수당 증가가 가져올 격차와 전체 조합원의 형평성을 고민해야 했다. 그 끝에 일부 항목에 출근일수 조건을 붙여 당시 판례상 통상임금에서 제외하는 선택까지 했다. 하지만 어렵게 얻은 권리를 내려놓는 조합원들의 반발도 있었고 조직도 흔들렸다. 2024년 말 대법원이 통상임금의 고정성 요건을 폐기하면서 해당 항목들이 다시 통상임금에 포함됐다. 이 지경에 이르러서야 기재부도 추가 한도를 인정했지만, 그동안 노동자들이 감수한 양보와 조직에 남은 상처까지 사라지는 것은 아니다.공공기관 인건비에 공통 기준은 필요하다. 그러나 노동의 대가를 지급하고 법적 의무를 이행하는 데 걸림돌이 된다면 바꿔야 한다. 통상임금 문제는 어렵게 해결의 길을 찾았지만, 다음 판결이나 정부 결정, 새로운 안전조치 앞에서 같은 갈등이 반복될 수 있다. 그때마다 파업을 앞두고 예외를 인정받거나 노동자끼리 몫을 양보해야 한다면, 해결됐다고 말할 수 있는 것은 개별 사건뿐이다.철도노조는 고정적으로 발생하는 야간수당의 별도 인정과 불가피한 시간외·휴일근무 비용의 반영을 꾸준히 요구해 왔다. 그러나 필요한 비용마다 예외를 인정해달라고 매달려야 하는 구조는 달라져야 한다. 총인건비 한도를 먼저 정해놓고 모든 노동의 대가를 그 안에서 해결하라는 방식 자체를 바꿔야 한다. 공공서비스에 필요한 인력과 노동을 기준으로 비용을 마련하고, 노사가 정당한 보상을 교섭할 수 있어야 한다.사람들은 열차를 타고 출근하고 학교에 가고 가족을 만나러 간다. 평소처럼 안전하게 도착했다면 우리가 할 일을 한 것이다. 다만 철도를 멈추지 않으려고 일한 대가를, 철도노동자들의 다음 임금에서 미리 꺼내 쓰지는 말아야 한다.공공기관 '총인건비'에 관한 이야기다.