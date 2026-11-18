큰사진보기 ▲성남FC 후원금 의혹 사건으로 재판을 받고 있는 이석훈 전 성남FC 대표의 변호인 박혁묵 변호사가 검찰의 수사와 기소 과정을 '조작기소'라고 주장하며 즉각적인 공소취소를 촉구했다. 사진 오른쪽 변호인 박혁묵 변호사 ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원지법 성남지원 전경 ⓒ 복건우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성남FC 후원금 의혹 사건으로 재판을 받고 있는 이석훈 전 성남FC 대표의 변호인 박혁묵 변호사가 검찰의 수사와 기소 과정을 '조작기소'라고 주장하며 즉각적인 공소취소를 촉구했다. ⓒ 박 변호사 페이스북 갈무리 관련사진보기

성남FC 후원금 의혹 사건으로 재판을 받고 있는 이석훈 전 성남FC 대표의 변호인 박혁묵 변호사가 검찰의 수사와 기소 과정을 '조작기소'라고 주장하며 즉각적인 공소취소를 촉구했다.박 변호사는 지난 17일 자신의 페이스북에 '성남FC사건에서 검사의 조작기소 수법에 대한 답은?'이라는 제목의 글을 올리고 "성남FC 사건은 애초에 수사할 사건이 아니고 경찰이 수사 개시를 했더라도 법률전문가인 검사가 신속히 무혐의로 종결했어야 하는 사안"이라고 주장했다.그는 "성남FC 사건만 생각하면 관여한 검사들에 대한 분노로 울화가 치민다"면서도 "검사 제도 일반에 대한 것이 아니라 사회통념과 상식에 둔감한 출세 지향적 일부 정치검사들에 대한 분노"라고 밝혔다.특히 2018년 고발 이후 수사와 기소, 1심 재판이 장기간 이어진 점을 지적하며 "2027년 초에 판결 예정이라니 판결의 결론을 떠나 이미 지연된 정의가 되어 절차적 정당성을 상실했다"고 비판했다.박 변호사는 시민구단 구단주로서 성남시장의 역할이 공소사실에서 배제됐다면서, 이것이 자신이 검찰의 기소를 문제 삼은 핵심 이유라고 주장했다. 그는 성남시장은 국민체육진흥법과 시민구단 지원조례에 따라 관내 기업에 광고후원이나 협찬을 권유할 의무가 있으며, 성남시 공무원과 구단 직원들 역시 관련 업무를 수행할 수 있다고 설명했다.그러면서 "검사는 수사와 기소 과정에서 성남시장의 시민구단 구단주로서 법령상 의무를 외면하고 공소사실에서 이 부분을 통째로 빼버리는 방식으로 조작기소를 실행한 것"이라고 주장했다.기업의 광고후원 유치를 독립적인 공적 업무로 보지 않고 인허가에 대한 대가성 금품 제공의 수단으로만 해석했다는 것이다.박 변호사는 "성남시장이 시민구단 구단주로서, 건축과 토지 관련 인허가권자로서 각각의 법령상 의무를 다했고 각각의 법령상 의무 이행에 하자가 없는데 두 의무가 비슷한 시기에 이행됐다는 이유로 새로운 죄가 창출될 수 있겠는가"라고 반문했다.또 기업들의 인허가가 적법한 재량 범위에서 이뤄졌고 개인적인 금품 수수도 확인되지 않았다고 주장하며, 검찰이 수십 건의 압수수색과 계좌 조회를 진행했지만 개인적 비리를 찾아내지 못했다고 강조했다.그는 울산 지역 구청장이 개발업자에게 노인정 신축을 요구한 사건에서 대법원이 무죄를 선고한 판례도 제시했다. 해당 사건에서 공적 업무의 성격이 인정됐다는 취지로 설명하면서 성남FC 광고후원 유치 역시 법령에 따른 업무로 평가해야 한다고 주장했다.박 변호사는 검찰이 네이버 제2사옥 신축과 두산의 병원부지 용도변경 등을 성남FC 후원금과 연결한 공소사실에 대해서도 "기업들이 성남FC를 광고 후원하지 않았으면 인허가가 이뤄지지 않았을 것이라는 소설에 입각한 것"이라고 비판했다.박 변호사는 이번 사건의 결론이 무죄로 나오더라도 그것만으로는 충분하지 않다는 입장이다.그는 "무죄판결이 나도 만족하지 못하는 이유는 이 사건은 애초에 수사되지 않았어야 될 사건이라는 것을 무죄판결에서 확인받지 못할 뿐 아니라 무죄판결로도 10년째 시달린 피고인들의 고단한 삶이 온전히 보상받을 수 없기 때문"이라고 밝혔다.이어 검찰이 실체적 진실을 파악하는 데 필요한 사실 일부를 제외하고 가정과 추정으로 공소사실을 구성했다며 "검사의 명백한 객관의무 위반"이라고 주장했다. 그러면서 "조작기소에 대한 답은 공소취소다. 검사가 공소취소하지 않으면 판사는 공소기각판결을 해야 한다"고 촉구했다.박 변호사는 "검사들이 잘못된 기소를 알고 스스로 취소하는 것을 주저하는 게 진정으로 부끄러운 일"이라며 "즉각 공소취소하라"고 거듭 요구했다.성남FC 후원금 의혹은 이재명 대통령이 성남시장으로 재임하며 성남FC 구단주를 맡았던 당시 네이버와 두산건설 등 기업들이 구단에 후원금을 제공하고, 그 대가로 건축 인허가나 토지 용도변경 등 행정상 편의를 받았다는 내용이다.2018년 고발로 시작된 이 사건은 경찰의 무혐의 처분 이후 고발인 이의제기와 검찰 수사 등을 거쳐 2022년과 2023년 관련자들이 기소되면서 법정 다툼으로 이어졌다. 현재 수원지법 성남지원에서는 이석훈 전 대표와 성남시 전직 공무원, 네이버·두산건설 전직 임원 등 피고인 7명에 대한 재판이 진행되고 있다. 이재명 대통령 역시 관련 혐의로 기소됐으나 대통령 당선 이후 서울중앙지법에서 진행되던 재판은 중단된 상태다.앞서 지난 9일 열린 공판에서 성남시 전직 공무원들은 기업 유치와 인허가 업무를 정상적으로 수행했을 뿐, 특정 기업에 특혜를 제공하는 대가로 성남FC 후원금을 요구하지 않았다는 취지로 혐의를 부인했다.지난 16일 열린 공판에서도 이 전 대표는 기업 후원금이 정상적인 스포츠 마케팅을 통해 유치된 것이며 성남시의 인허가 현안과는 무관하다는 취지로 혐의에 선을 그었다.재판부는 오는 23일과 30일 변호인 측 최종변론을 진행하고, 30일 검찰 구형과 피고인 최후진술을 끝으로 변론을 종결할 예정이다. 1심 선고는 내년 1월께 이뤄질 것으로 전망된다.