경기도의 2027년도 본예산안에서 '전액 삭감'이라는 일방적 통보를 받았던 여성노동자복지센터 지원 예산이 도의회 상임위 심의에서 극적으로 전액 복원됐다. 예결위와 본회의라는 최종 관문이 남아있긴 하나 하루 만에 모인 전국 177개 단체와 도민 1472명의 연대는, 센터가 단순한 복지 기관을 넘어 지역 여성노동자들의 마지막 보루였음을 증명했다. 금번 예산 사태를 계기로 안산·고양·수원 3개 여성노동자복지센터의 지역 내 역할과 센터를 거쳐 간 여성노동자들의 생생한 목소리를 다섯 편에 걸친 시리즈 기사로 게재한다.

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큰사진보기 ▲여성노동자복지센터 예산 복원 요구 경기도민 기자회견2026년 11월 6일 경기도청 앞에서 열린 여성노동자복지센터 예산 복원 요구 경기도민 기자회견 ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김나연씨는 고양시 여성노동자복지센터 센터장입니다.

경기도가 2027년도 예산 편성 과정에서 전액 삭감했던 여성노동자복지센터 지원 예산이 복원될 길이 열렸다. 안산·고양·수원 3개 여성노동자복지센터의 운영 중단 우려가 제기된 지 며칠 만에 이루어진 변화다. 이번 예산 복원 과정에는 여성노동계와 시민사회의 적극적인 대응, 도민들의 관심, 경기도의회의 심의가 있었다.특히 지역 여성노동자의 권익을 보호해 온 기관의 운영이 중단되어서는 안 된다는 목소리가 지역사회에서 폭넓게 제기됐다. 그러나 현재 이 안건은 소관 상임위(여성가족평생교육위원회)만 거친 상태고, 예산결산특별위원회(예결위)와 본회의라는 최종 관문이 여전히 남아 있는 만큼 긴장의 끈을 놓기는 이르다.이번 경기도의 예산 삭감상황은 여성노동자복지센터 뿐 아니라 경기도의 취약계층에 대한 예산이 먼저 삭감되었다는 면에서 경기도 예산 행정의 구조적 취약성이 드러난 만큼 향후 여성노동자복지센터가 안정적으로 운영될 수 있는 정책적 기반을 어떻게 마련할 것인지 성찰해야 할 시점이다.일반 노동청이나 고용센터의 문턱을 넘기 어려운 일터 내 성차별, 임신·출산·육아로 인한 부당해고, 그리고 요양보호사·감정노동자·특수고용직 등 법의 사각지대에 놓인 여성노동자들의 권리 구제를 묵묵히 떠받쳐 온 곳이 바로 여성노동자복지센터다. 광역자치단체인 경기도가 센터 설립을 주도했던 태생적 책임감을 바탕으로, 보다 안정적인 재정·정책적 지원에 나서야 하는 이유다.지난 11월 6일 경기도청 앞에서는 '경기도 여성노동자복지센터 예산 복원 요구 경기도민 기자회견'이 열렸다. 기자회견에는 전국 177개 시민사회단체와 도민 1472명이 연서명으로 뜻을 모았다. 센터 측에 따르면 이 서명은 단 하루 만에 모인 것이다. 여성노동자복지센터의 운영 지속을 요구하는 목소리가 얼마나 빠르게 확산됐는지 보여주는 대목이다. 참여자들이 우려한 것은 단순히 한 기관의 예산이 줄어드는 문제가 아니었다. 지역에서 오랫동안 유지되어 온 여성노동자 지원체계가 사라질 수 있다는 점이었다.여성노동자복지센터는 1998년 안산을 시작으로 2001년 고양, 2012년 수원에 차례로 설치됐다. 이렇게 최소 14년에서 최장 28년 동안 지역 여성노동자들과 호흡하며 현장의 안전망을 구축해 왔다. 오랜 시간 축적된 상담 노하우와 지역 네트워크는 예산이 한 번 끊겼다 다시 편성된다고 해서 쉽게 회복될 수 있는 자산이 아니다.기자회견 이후에도 예산 복원을 촉구하는 1인 시위와 도의회 면담 등 활동이 이어졌다. 그 결과 경기도의회에서도 센터의 운영 필요성과 예산 편성의 적절성이 인정되어 소관 상임위인 여성가족평생교육위원회에서는 내년도 예산이 전액 복원되었다. 이번 과정은 여성노동자복지센터의 지속적인 운영이 개별기관의 존폐를 넘어 지역사회 전체가 지켜야 할 공공의 과제임을 분명히 보여줬다.2026년 기준 경기도가 3개 여성노동자복지센터에 지원하는 예산은 연간 1억 6651만 8천 원이다. 센터당 약 5550만 원 규모다. 금액만 놓고 보면 경기도 전체 예산에서 차지하는 비중은 작다. 그러나 이 예산은 도와 시의 재정이 연결되어 있다는 점에서 의미가 다르다. 여성노동자복지센터는 도비 30%, 시비 70%의 매칭 방식으로 운영된다. 경기도의 지원이 중단되면 시의 예산 확보에도 영향을 미칠 수 있다. 도비의 삭감이 지역의 여성노동자 지원사업 전체를 흔들 수 있는 구조인 셈이다.더욱이 여성노동자복지센터는 단기간에 새롭게 만들어진 사업이 아니다. 안산센터는 28년, 고양센터는 25년 동안 지역 여성노동자들과 관계를 맺으며 활동해 왔다. 오랜 기간 축적된 지역 네트워크와 사업 경험은 예산이 중단됐다가 다시 편성된다고 해서 쉽게 회복할 수 있는 자산이 아니다. 이 때문에 여성노동자복지센터의 예산은 개별 민간기관에 대한 지원이라는 관점뿐 아니라, 경기도와 시군이 함께 구축해 온 지역 여성노동정책의 유지라는 관점에서 살펴볼 필요가 있다.이번 예산 복원 과정은 여성노동자복지센터가 지역사회에서 수행해 온 역할을 다시 살펴보는 계기가 되었다. 여성노동자복지센터는 경기도의 정책적 의지로 전국에서 최초로 문을 연 이후로 경기도와 시의 협력으로 운영되어 오고 있다. 광역자치단체가 정책적 방향과 재정적 기반을 마련하면, 기초자치단체가 지역의 특성에 맞춰 사업을 운영하는 구조이다. 센터 설립을 주도한 경기도는 그 태생적 책임감을 바탕으로, 센터가 지역에서 제 역할을 다할 수 있도록 보다 적극적이고 안정적인 재정·정책적 지원을 이어가야 한다.경기도가 추진하는 고용평등과 여성의 경제활동 지원 정책 역시 현장에서 이를 실행할 수 있는 기반이 유지될 때 실효성을 갖는다. 여성노동자복지센터는 경기도의 정책 목표가 지역사회에서 실제 사업으로 이어지는 연결 지점 가운데 하나다. 이번 상임위 예산 복원이 의미 있는 이유는 여성노동자복지센터의 필요성을 다시 한번 확인하고, 센터를 어떤 정책적 위상과 지원체계 속에서 운영할 것인지 논의할 기회를 마련했기 때문이다.경기도 여성 취업자는 2000년 158만 4천 명에서 2023년 326만 6천 명으로 두 배 이상 증가했다. 여성의 경제활동 참여가 확대된 만큼 여성노동자의 고용안정과 노동권익을 보호하기 위한 지역 정책의 중요성도 커지고 있다. 역설적이게도 경기도는 전국에서 세 번째로 성별 임금격차가 크며, 월평균 임금은 여성 217만 원, 남성 315만 원으로 격차가 97만 원에 달해 전국 평균보다 14만 원 더 크게 나타난다. 경기도 여성들이 타지역보다 질 낮은 일자리에서 일하고 있다는 반증이다.이제 경기도는 그동안 구축해 온 여성노동 지원체계를 바탕으로, 변화하는 노동환경과 지역 여성노동자의 수요를 반영한 새로운 정책을 마련하고 여성노동자를 위한 사업을 확대해야 할 시점이다. 이번 예산 복원 과정에서 확인된 지역사회의 관심과 경기도의회의 논의가 일회성으로 끝나지 않아야 하는 이유다.향후 경기도와 시군이 함께 여성노동자복지센터의 운영 방향을 검토하고, 안정적인 재정 지원과 사업 발전 방안을 마련한다면 이번 예산 복원 과정은 단순한 예산 조정을 넘어 여성노동정책을 한 단계 발전시키는 계기가 될 수 있다. 여성노동자의 사회적 안전망은 필요할 때마다 새롭게 만드는 것이 아니라, 평소에 안정적으로 유지하고 발전시켜야 하는 공공의 기반이다. 상임위에서 전액 복원된 여성노동자복지센터 예산이 남은 심의 과정에서도 유지되고, 나아가 지속가능한 여성노동정책의 토대로 이어지기를 기대한다.