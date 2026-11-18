큰사진보기 ▲수원향교 앞 하마비하마비가 주차하려는 차들로 부서진 상태로 관리되고 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원향교 정문, 외삼문이 아름답다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원향교 명륜당, 지금으로 치면 교실에 해당한다. ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원광교복지관기사에도 실립니다.

늦가을 정취가 깊어 가는 지난 17일, 경기도 수원시 팔달구 교동의 수원향교에 왔다. 차분하면서도 기품 있는 역사의 숨결이 감돌았다. 분주한 도심의 소음을 뒤로하고 향교 어귀에 들어서자, 가장 먼저 방문객을 맞이한 것은 붉은색 나무 기둥의 '홍살문'과 그 곁을 지키는 '하마비(下馬碑)'였다.하마비에는 한자로 대소인원개하마(大小人員皆下馬)라 적혀있다. 높은 사람이나 낮은 사람이나 직책이 없는 사람이나 있는 사람이나 모두 말에서 내려 걸어서 들어가라는 뜻이다. 하지만 하마비는 주차로 인해 부서져 보수한 상태여서 안타까운 마음이 있다. 이를 지나 향교를 들어섰다.수원역에서 팔달문으로 가는 거리는 향교(鄕校)의 '교'자를 따서 교동(校洞)이라고 한다. 향교는 고려와 조선시대 지방에서 유학을 교육하기 위한 관학 교육기관이었다. 지금으로 치면 공립 중고등학교에 해당한다. 향교의 주요 기능은 성현을 모시고 제향을 올리는 종교의 기능과 지방에 설립된 관학 기관으로서의 교육적 기능, 성현을 본받도록 하는 사회교화기능이 있었다.수원향교는 고려 충렬왕 17년(1291년) 화성시 봉담읍 와우리에 처음 세워진 이래, 730년이 넘는 유구한 역사를 자랑하는 지방 교육기관이다. 조선 정조 13년(1789년) 정조대왕이 아버지 사도세자의 묘소를 화산으로 옮기고 수원화성을 축성하면서, 수원의 읍치(행정 중심지) 이전과 함께 현재의 팔달산 자락으로 자리를 옮겼다. 이후 정조의 어명에 따라 화성유수부의 위상에 걸맞은 대대적인 재정비를 거치며 오늘날의 모습을 갖추게 되었다.외삼문을 지나 경내로 발을 들이면 앞쪽에는 학문을 닦는 교육 공간이, 뒤쪽에는 성현의 위패를 모시는 제향 공간이 있어 전형적인 '전학후묘(前學後廟)'의 배치가 한눈에 들어온다. 향교가 평지에 있으면 전면이 배향공간이 오고 후면에 강학 공간이 오는 전묘후학(前廟後學)의 배치를 이루고, 대지가 경사진 터이면 뒤쪽에 배향공간을 두고 낮은 터에 강학 공간을 두는 전학후묘(前學後廟)를 이룬다. 수원향교는 팔달산이 뒤에 있어 입구부터 하마비, 홍살문, 외삼문, 명륜당, 내삼문, 대성전으로 배치되어 있다.전면의 중심 건물인 '명륜당'은 조선시대 지방의 유생들이 모여 유교 경전을 공부하고 과거 시험을 준비하던 강당이다. 양옆으로 자리한 동재와 서재는 유생들이 기숙사로 사용하던 공간으로, 단아한 팔작지붕과 정갈한 마루가 학구열 넘치던 옛 선비들의 일상을 떠올리게 한다.명륜당 뒤편 계단을 올라 내삼문을 통과하면, '대성전'이 위엄 있는 자태가 드러난다. 경기도 내 향교 대성전 중 가장 큰 규모를 자랑하는 이곳은 공자를 비롯한 유교의 성현들과 우리나라 18현의 위패를 봉안하고 매년 봄과 가을에 석전대제를 봉행하는 신성한 건물이다. 지형이 뒤로 갈수록 높아지는 자연 경사를 활용해 공간의 위계를 높인 건축 기법은 감탄을 자아낸다.수원향교를 찾은 방문객들은 고즈넉한 한옥 처마 아래서 가을의 끝자락을 만끽하며, 바쁜 현대 사회 속에서 잠시 잊고 지낸 인의예지(仁義禮智)의 가치를 되새겼다. 같이 향교를 방문한 박천일 수원근대여행해설사는 "오늘날 향교의 정규 교육 기능은 사라졌지만, 전통 성년례와 인성 교육, 다양한 문화유산 활용 프로그램을 통해 지역 사회와 끊임없이 호흡하고 있다"고 강조했다.수원화성 성곽길과 맞닿아 있는 수원향교는 230여 년 전 정조가 꿈꿨던 문예 부흥과 애민 정신이 살아 숨 쉬는 수원의 대표적 역사 문화 공간으로 시민들을 맞이하고 있다.