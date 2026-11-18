"이 정도면 사법고시를 어떻게 합격했는지도 의심스럽다."
장동혁 국민의힘 당 대표가 이재명 대통령의 대학수학능력시험(수능) 부정행위 방지 대책을 두고 비난을 퍼부었다. 이 대통령이 시험 중 재난문자를 불시에 보내는 방안과, 이 과정에서 방해받은 수험생의 시험시간을 연장하는 방안을 검토하라고 지시하자, 국민의힘은 일제히 총공세를 폈다.
수능을 하루 앞두고 대통령이 내놓은 구상이 오히려 일반 수험생의 시험을 방해할 수 있다는 주장이다. AI 커닝 관련 불안 여론이 확산하는 가운데, 보수 야당은 이를 발판 삼아 이 대통령과 정권 비판에 매진하는 모습이다.
장동혁 "수험생들 모두가 엄청난 피해... 시험 제대로 쳐봤으면 누구나 알아"
장 대표는 18일 자신의 페이스북에 "신고 포상금 건당 1억 원! 이재명식 수능 부정행위 방지 대책이다. 기가 막히다"라고 적었다. 이어 "시험시간에도 수시로 재난 문자를 발송하라고 지시했단다"라며 "다른 수험생들 피해를 우려하니, '2~3분이면 조치 끝난다'며 시험 시간을 연장해 준단다"라고 꼬집었다.
특히 시험시간 연장 구상에 대해 "단 1분, 아니 단 10초라도, 문제를 풀다가 방해를 받으면 손해는 단지 그 시간에 머무르지 않는다"라며 "시험을 제대로 쳐봤으면 누구라도 아는 이야기다"라고 주장했다. 그러면서 "걸린 수험생이 순순히 나가준다는 보장도 없다. 2~3분이 아니라 소란이 20분, 30분이 될 수도 있다"라며 "그 시험장의 수험생들 모두가 엄청난 피해를 당한다"라고 강조했다.
그는 이어서 이 대통령이 수능 부정행위를 '성적 도둑질'에 빗댄 것을 겨냥해 "'이재명 탈옥법'은 '정권 도둑질'이다"라며 "'이재명 탈옥' 신고 포상금은 얼마나 되려나"라고 반문했다. 수능 대책에 대한 비판을 넘어, 국민의힘이 '이재명 탈옥법'이라고 부르는 '조작기소 특검법'에 대한 공세로까지 전선을 넓힌 것이다.
국민의힘 대변인들도 가세했다. 조용술 대변인은 "세상에 어느 경찰이 도둑을 잡겠다면서 체포 방식을 사전에 고지하고 도둑을 잡으러 가겠느냐?"라며 적발 방식의 실효성에 의문을 제기했다. 함인경 대변인은 "수능은 대통령의 아이디어를 시험하는 실험장이 아니다"라며 "정부의 준비 부족을 아이들의 희생으로 메우려 하지 마시라"라고 비판했다.
최수진 원내수석대변인은 "AI 부정 대책에 드러난 이재명 정권의 총체적 무능"이라고 규정하고 최교진 교육부 장관의 즉각 경질과 내각의 책임을 요구했다. 최 장관이 앞서 국회에서 AI 부정행위를 100% 적발할 수 있느냐는 질문에 "전 못 할 것 같다"라고 답한 일을 문제 삼은 것이다.
이 대통령 "걱정 마십시오"… 시험 중 재난문자 발송에 시간 연장까지 검토
앞서 정부는 17일 수능 부정행위 대응 대책을 발표하면서 19일 오전 8시 25~30분 1교시 시작 전에 휴대전화를 제출하지 않은 응시자를 적발하기 위해 전국에 위급재난문자를 발송하겠다고 밝혔다. 휴대전화의 소리를 줄이거나 수신을 거부해도 경보음이 울리는 특성을 이용한 것이다. 첨단기기 악용을 막기 위한 안경 전수검사와 옷 단추 스티커 부착 등의 조치도 내놨다.
필리핀 순방 중이던 이 대통령은 같은 날 화상으로 주재한 수능 비상점검회의에서 인공지능(AI)과 초소형 기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 사전 대비뿐 아니라 사후 추적·처벌도 강화하라고 지시했다(관련 기사: 글로벌 빅테크사와 협약... 이 대통령 "AI 부정행위 반드시 적발" https://omn.kr/2kkg8
).
이 대통령은 회의 후 엑스(X, 옛 트위터)에서 최고등급 재난문자를 시험 중에도 수시로 발신하는 방안을 검토하라고 지시했다면서 "아무리 간이 큰 수험생이라도 설마 시험 중에 숨긴 통신기기가 울려 잡혀나가는 일을 저지르진 않겠지요?"라고 적었다. 또 부정행위를 신고하면 1건당 1억 원 이상을 포상하고, 공동 부정행위 신고자의 처벌을 감면하는 제도도 검토하라고 했다.
시험 중 재난문자가 다른 수험생의 집중력을 해칠 수 있다는 우려가 제기되자, 이 대통령은 다시 "걱정 마십시오"라며 "감독관의 확인과 퇴장 조치에 방해받은 시간만큼 시험 끝내는 시간을 연장해 주는 방안도 검토하라 이미 지시했습니다"라고 설명했다. "부정 응시자가 여러 명이 아닌 이상 2~3분이면 조치가 끝나겠지요?"라는 말도 덧붙였다.