큰사진보기 ▲국회부의장인 남인순 더불어민주당 의원이 13일 국회부의장실에서 친밀한 관계 폭력 대책 등에 관해 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. 국회부의장실에는 일본군 위안부 피해자인 고 김복동 할머니가 1998년에 그린 '14세 소녀시 끌려가는 날' 그림이 걸려 있다. 젊은 시절부터 민주화 운동과 시민사회 활동에 참여했고 여성 인권 운동가로 활동한 남 부의장은 특히 여성 노동자 권익과 사회적 약자를 위한 활동을 꾸준히 이어왔다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"이 문제에 대해 가장 우선적으로 논의해야 한다는 시급성과 절박성이 있었기 때문이다. 특위를 통해 법안을 논의하면 속도가 난다. 행정안전부·법무부 등 관련 부처와도 함께 놓고 얘기할 수 있고 권한에 대한 논의도 정리 가능하다. 친밀관계폭력은 어느 한 정당이나 상임위원회의 노력만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 여러 상임위원회에 흩어져 있는 법률을 종합적으로 검토하고, 피해자 보호를 위한 일관된 법체계를 마련해야 한다."

"입법 미비로 인해 이미 많은 여성들이 사망해왔다. 막을 수 있었던 죽음을 막지 못했다. 보호처분이 제대로 작동하지 않아서, 전자발찌 착용 기한이 끝나서, 계속 신호를 보내고 있는데 국가와 국회가 책임을 다 못한 거다. 이 문제가 민생이다. 사건이 발생하면 뉴스 캡처해서 '오늘도 또 터졌다'고 전체 의원 방에 계속 올리고 있다."

"'빨리 입법화가 됐으면 한다'는 여성들의 목소리가 더 많이 전달됐으면 한다. 국민이 어떻게 반응해주느냐에 따라 정치인들의 반응도 달라진다. 문자 폭탄이 있으면 '무슨 일이 났나'하고 들여다보게 되고, 그렇다. 관심과 응원이 필요하다는 얘기다. 절박하게 얘기해달라."

큰사진보기 ▲국회부의장인 남인순 더불어민주당 의원이 13일 국회부의장실에서 친밀한 관계 폭력 대책 등에 관해 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안에 국회의원 93인이 이름 올렸다. 이 숫자가 의미하는 바는 뭐라고 보나.

- 왜, 지금, 특위가 필요한가.

- 93명의 의원이 뜻을 모았지만, 특위 구성결의안이 본회의에서 의결되기까지는 여야 지도부의 협의가 필요하다.

큰사진보기 ▲국회부의장인 남인순 더불어민주당 의원이 13일 국회부의장실에서 친밀한 관계 폭력 대책 등에 관해 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 관련법 개정·제정안이 굉장히 많이 나와 있는 상황이긴 하다.

- 특위를 통해서가 아닌 개별법안으로 논의가 진행될 경우 법사위에서 법안 처리가 지연될 가능성도 있지 않나.

- 법안 심사 과정에서는 법사위 전문위원뿐 아니라 법원행정처와 법무부의 의견도 중요한 역할을 한다. 그런데 2024년 9월 가정폭력 처벌법 전면 개정안(정춘생 의원안)에 대한 법사위 검토보고서를 보면, 전문위원은 '가정의 보호와 가정폭력피해자의 인권 보호가 양립불가능하거나 어느 하나가 다른 것보다 훨씬 더 중요하다고 보기 어려운 측면이 있음'이라고 적었다. 법원행정처는 가정폭력처벌법의 입법목적에서 '가정의 평화와 안정 회복'을 삭제하는 것에 신중해야 한다는 의견을 냈다. 이러한 의견을 어떻게 평가하나.

큰사진보기 ▲국회부의장인 남인순 더불어민주당 의원이 13일 국회부의장실에서 친밀한 관계 폭력 대책 등에 관해 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 특위가 구성되고 논의가 시작되면, 관련법 통과 시점을 언제로 예상하나.

- 끝으로 특위 구성 여부와 향후 진행 상황을 관심 있게 지켜볼 여성들에게, 국회 여성 부의장으로서 말을 남긴다면.

2024년 7월, 정춘생 조국혁신당 의원은 가정폭력의 정의에 친밀한 관계에 의한 폭력을 포함하는 것을 골자로 하는 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 전부 개정안을 발의했다. 2달 뒤, 소관 상임위인 법제사법위원회에 해당 법안이 상정됐다.비슷한 시기 나온 가정폭력 처벌법 개정안 2건과 교제폭력범죄의 처벌 및 피해자 보호 등에 관한 특례법이 '한 묶음'으로 회의석상에서 언급됐다. 2024년 9월 23일의 일이다. '간략히' 검토 보고 해달라는 당시 정청래 법사위원장의 요청에 박동찬 전문위원은 "교제폭력만을 대상으로 하는 별도의 법을 제정할 필요가 있다는 측면과 이미 현행법에 규정된 폭력 대응 내용과 중복되는 경우 현장 대응 과정에서 혼란이 발생할 우려가 있다는 측면을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있다"고 말했다. '현장의 혼란', '종합적 고려'가 언급됐을 뿐 방향은 제시되지 않았다.그 후 법안 논의는 어떻게 진행됐을까? 법사위 전체회의에서 소위로 넘겨진 법안은 이후 소위 심사 안건으로 올라오지 않았다. 법안이 발의된 지 2년 4개월이 지났지만 실제 소위 심사는 시작되지도 않았다. '계류 : 일정한 곳을 벗어나지 못하도록 붙잡아 매어 놓음' 그 자체였다.<오마이뉴스>가 제22대 국회에 발의된 친밀관계폭력 대응 법안의 심사 이력을 분석한 결과, 22건(11월 17일 기준)이 법사위에 계류 중이다. 이 가운데 16건은 법안심사소위원회로 넘겨졌지만 실제 심사 안건으로 상정된 기록은 확인되지 않았다.남인순 국회부의장이 지난 10월 15일 '친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안'을 발의한 것도 이 같은 현실과 닿아있다. 특위를 구성해 흩어져 있는 친밀한 관계 관련 법안들을 한 데 모아 관련 법률안을 심사·처리하자는 것이 핵심이다. 남 부의장은 "이틀에 한 번씩 여성 살해 사건이 발생하는 상황에서 급브레이크를 밟아야 했다"고 말했다. 그러면서 강조한 건 '속도'였다.이 같은 제안에 국회의원 93명이 응답했다. 전체 국회의원의 1/3에 달하는 숫자다. "여성이 죽어가는 문제에 여야는 없다"는 걸 보여준 장면이기도 했다. 남 부의장은 "12월 중에 특위가 구성되면 1월부터 논의를 시작해 소위도 작동시키고 공청회도 열어 3월 안으로 친밀관계 폭력 특별법 통과가 가능하다"고 자신했다.그러나 한 달여가 지난 현재까지도 특위 구성 논의에 진척이 없다. 특위 구성결의안이 본회의에서 의결되려면 여야 지도부의 합의가 필요하지만 경색된 정치지형 속에서 한 발짝도 나아가지 못하고 있다. 그 한 달 새 최소 세 명의 여성(10월 24일 대전, 11월 5일 서울 은평, 11월 8일 충북 청주)이 교제살인으로 목숨을 잃었다. 남 부의장은 "답답하고 초조하다"고 했다.입법을 기다리는 동안에도 여성들이 목숨을 잃고 있다. 남 부의장이 당부한 것은 시민들의 관심이다.다음은 지난 13일 남 부의장과 나눈 일문일답 정리본이다."93명을 하루 만에 모집했다. (특위 구성결의안에 참여해달라고) 의원들 텔레그램 방에도 보내고 여성 의원 방에도 올리고 사전에 분위기 조성을 했다. 의원실로 친전도 보냈다. 봉투에 의원들 이름 하나 하나 써서 도장 찍어 보냈다. '굉장히 중요하다'는 메시지다.교제살인 사건이 이틀에 한 번꼴로 났던 때다. 공감대가 있었다. 국회의원 1/3 가깝게 특위 구성결의안에 동의했다는 건 그만큼 여야를 넘어 중지가 모여진 사안이라는 뜻이다. 모든 정당 의원이 참여했다는 것, 여야가 모처럼 함께 참여했다는 데 의미가 있다. 국민의힘에서도 관계성 범죄 TF를 만들었고 우리 당도 관계성 범죄 대책 특별위원회를 만들었다. 비슷한 주제로 TF가 만들어지면 속도가 나기 마련이다. 여성이 죽어가는 문제에 여야는 없다.""2013년 울산 울주군에서 아동학대로 숨진 서현이 사건이 있었다. 당시 진상조사와 제도개선위원회를 꾸려서 어디서 문제가 발생해서 아이가 사망했는지 보고서를 만들었었다. 여성이 살해당하는 문제도 동일하다. 줄어들지 않고 반복된다. 그런데 어디서 어떻게 제도가 작동하지 않아서 여성들이 죽고 있는지 국가 차원의 보고서가 없다. 이틀에 한 번씩 여성 살해 사건이 발생하니 급브레이크를 밟아야 한다는 생각이 들었다.지난 10월 송파에서 혼인무효 소송 중에 여성을 납치하려다가 여성의 어머니를 죽인 사건이 발생하지 않았나. 결혼 과정에도 강제성이 있었고 이혼하기 위해 친정에 와 있다가 발생한 사건이었다. 이미 스토킹 신고를 했고 접근금지 임시 조치 기한 만료 후 법원의 새 임시조치 결정이 내려지기 전에 사건이 발생했다. 제도의 문제점이 고스란히 드러난 전형적 사건이었다. 현장의 피해가 반영되지 않는 조치들에 대해 모두 놓고 한꺼번에 논의를 해야 한다고 봤다.""하반기 국회에서 특위 구성에 대한 합의가 안됐다. 각 당이 진행하려는 특위에 대한 여야 협상이 안 된 상황이 친밀관계폭력대책 특위 구성과도 맞물려 있다. (이런 상황임에도) 특위 구성 결의안을 낸 건, 이 문제를 가장 우선적으로 논의해야 한다는 시급성과 절박성이 있었기 때문이다. 행정안전부·법무부 등 관련 부처와도 함께 놓고 얘기할 수 있고 권한에 대한 논의도 정리 가능하다. 친밀관계폭력은 어느 한 정당이나 상임위원회의 노력만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 여러 상임위원회에 흩어져 있는 법률을 종합적으로 검토하고, 피해자 보호를 위한 일관된 법체계를 마련해야 한다.""법무부도 이별 후 재회 등 관계를 강요하는 등 9가지 행위를 스토킹 행위로 추가해 피해자를 보호하겠다는 취지의 개정안을 추진하겠다고 밝히고 있다. 교제폭력 처벌법 및 가정폭력처벌법 개정안 등 여야 의원들이 내놓은 법안도 다수 있다.어떤 방향으로 진행돼야 할지 가닥은 잡혔다고 본다. 가정폭력 처벌법을 전면 개정해서 이름 자체를 친밀관계 폭력 특별법으로 바꿔야 한다는 것으로 의견이 모여가고 있다. 가정폭력처벌법이 제정된 게 1997년, 30년 전 일이다. '가정의 평화와 안정을 회복'하는 게 법의 목적이다. 그렇다 보니 가정폭력 피해자들에 대한 인권보호 등은 뒤로 밀렸다. 그 사이 가정폭력 범죄가 예방됐나. 오히려 고위험의 가정폭력으로 인한 살해 사건이 끊이지 않고 있다. 법의 목적부터 '피해자의 회복과 인권 보호'를 우선순위로 두는 법으로 가자는 것이다.""이번 국정감사를 통해 보더라도, 우려스러운 장면들이 많았다. (여야가 첨예하게 맞서는) 법사위에서 이 문제에 집중해서 논의가 진행될지 걱정이 있는 건 사실이다. 상임위를 열면 중점 사안과 관련 없는 정치 싸움도 하기 마련이다. 특별위원회에서 논의를 진행하면 속도도 나오고 정치 싸움을 할 필요가 없다. 또 친밀한 관계 폭력 문제는 예산도 뒷받침돼야 한다. 피해자 보호 관련 부분, 전자발찌 관리 인원 충원 등 피해자를 종합적으로 보호하기 위해서는 내년도 예비비라도 반영될 수 있어야 한다.이미 국회는 특위를 통해 종합 대책을 만들어 낸 경험이 있다. 2012년 아동 성폭력 문제가 대두되고, 19대 국회에서 아동·여성대상성폭력대책특별위원회가 꾸려졌다. 당시 난 간사로 활동했고, 이미경 의원이 위원장이었다. 당시 친고죄가 폐지됐고 유사 강간죄가 신설됐고, 음주 및 심신장애로 인한 감형을 없앴다. 법체계 자체를 크게 개선했다. 당시에도 법무부와 경찰 각 부처마다 권한을 갖고 실랑이가 있었지만 한 자리 모여 얘기를 하니 정리가 되더라. 이번에도 특위를 구성해서 종합적으로 논의하는 게 바람직하다.""친밀한 관계 사건들이 나날이 흉폭화되고 있다. 이들의 의견도 수정·보완돼야 하지 않을까. 가정의 평화와 안정이 중요하지 않은 것은 아니지만 가정의 회복이 피해자의 생명과 안전보다 앞설 수는 없다. 친밀한 관계에서 발생하는 폭력은 반복적이고 지속적인 경우가 많고, 가해자의 강압적 통제와 보복에 대한 두려움, 경제적 종속 등으로 피해자가 관계를 벗어나거나 처벌 의사를 자유롭게 밝히기 어려운 특성이 있다. 이러한 현실을 외면한 채 가정의 회복 가능성을 우선한다면, 피해자를 다시 위험한 관계에 머물게 하는 결과로 이어질 수 있다.법을 다루는 기관은 전면 개정 등에 보수적으로 나오기 마련이다. 법원행정처, 법무부 관계자가 모두 참석해 공청회도 해야 한다. 사회의 흐름이 변하고 있구나, 느껴야 한다. 이런 치열한 토론을 통해 공론화가 될 수 있다.""의원들이 법안을 낼 때 이미 연구 작업들이 선행돼있다. 새롭게 선보이는 법안도 아니다. 내년 초에도 충분히 가능하다. 12월 중에 특위가 구성됐으면 하고 내년 1월부터 논의를 시작해 소위도 작동하고 공청회도 열고 하면 3월 안으로 통과 가능하다.여야 정책위의장끼리 합의를 하면 좋겠다. 국민의힘 임이자 정책위의장님도 이 문제에 관심을 갖고 계실 거라 생각한다. 우리 당에서 천준호 원내운영수석부대표 역시 국회 차원의 특위도 조속히 구성하고, 가해자에 대한 선제적 개입과 접근 차단, 피해자 보호와 재범 방지까지 아우르는 종합적인 입법에 나서겠다는 의지를 밝혔다. 여야가 만나 국민들에게 안전한 대한민국을 만들어드리겠다고 선언·합의하는 모습을 보여줬으면 한다.""스토킹 처벌법이 제정될 때 '죽어야만 끝나는 스토킹'이라고 얘기했었다. 너무 슬픈 얘기다. 교제살인도 여성이 죽어야만 사회가 알아주고 정치권에서 논의가 시작된다. 있어서는 안 될 일이다. '빨리 입법화가 됐으면 한다'는 여성들의 목소리가 더 많이 전달됐으면 한다. 국민이 어떻게 반응하느냐에 따라 정치인들의 반응도 달라진다. 문자 폭탄이 있으면 '무슨 일이 났나'하고 들여다보게 되고 그렇다. 관심과 응원이 필요하다는 얘기다. 절박하게 얘기해달라.입법 미비로 인해 이미 많은 여성들이 사망해왔다. 막을 수 있었던 죽음을 막지 못했다. 보호처분이 제대로 작동하지 않아서, 전자발찌 착용 기한이 끝나서, 계속 신호를 보내고 있는데 국가와 국회가 책임을 다 못한 거다. 이 문제가 민생이다. 답답하고 초조하다. 사건이 발생하면 '오늘도 또 터졌다'고 뉴스 캡처해서 전체 의원 방에 계속 올리고 있다. 계속 환기를 시켜야 한다. 이번에는 반드시 관련법이 통과돼야 한다."