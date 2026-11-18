큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의가 이어지자 난감한 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲“AI 부정행위 잡을 수 있나” 질문에 최교진 “제 나이가 있어서…” 유성호 관련영상보기

AD

최교진 교육부 장관의 대학수학능력시험(수능) 관련 일정이 줄줄이 취소되고 있다. 지난 16일 국회 교육위에서 '수능시험 부정행위 근절'에 대해 "제 나이가 있어서 그런지, 저는 못할 것 같다"라고 실언한 뒤 벌어진 일이다.18일, 교육부에 따르면 최 장관은 오는 19일 수능 당일 오전 '수능 수험생 격려 방문'을 위해 한 고교를 방문할 예정이었지만, 취소됐다. 앞서 지난 17일, 교육부는 기자들에게 보낸 문자메시지에서 "주간보도계획으로 안내한 장관 주요 일정인 17일 오후 '학생 자살 원인 분석 전문가 간담회'와 18일 '대학규제혁신 우수 사례 시상식' 참여가 취소됐다"라고 밝힌 바 있다.당초 최 장관은 17일 오후 '수능 부정행위 대응 관련 대국민 관계 부처 브리핑'에서 발표자로 나설 예정이었지만 한성숙 국무총리로 교체됐다. 배석과 설명 또한 최 장관이 아닌 최은옥 교육부차관이 맡았다. 17일 이후 4개의 일정이 잇달아 취소된 것이다.이를 두고 교육계에서는 "최 장관이 수능 관련 실언 이후 업무에서 사실상 배제된 것 아니냐?", "경질 절차에 들어간 것 아니냐"란 분석도 나온다.이에 대해 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "최 장관 일정 취소는 19일 수능을 앞두고 수능 업무에 집중하기 위한 것이지 다른 뜻은 없다"라고 설명했다. '그럼, 일정 취소는 장관실에서 한 것이냐?'란 <오마이뉴스> 물음엔 "우리가 그런 그것까지 알지는 못한다"라고도 했다.최 장관은 수능 관련 실언 이후 18일 현재까지 이에 대한 특별한 해명을 내놓지 않고 있다.이와 관련 김민석 더불어민주당 대표는 지난 17일 당 유튜브 '민티07'에 출연해 "빨리 정정했어야 했다는 생각이 든다"라면서 "지금은 매우 단호하고 책임 있는 모습을 보여서 우려를 없애는 것이 필요한 시점"이라고 강조한 바 있다.국민의힘은 17일 "최교진 장관과 한성숙 국무총리에 대한 해임 건의안을 제출하기로 했다"라면서 "이재명 대통령이 해임 건의를 받아들이지 않으면 탄핵 절차에 돌입할 것"이라고 밝혔다.