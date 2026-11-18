큰사진보기 ▲17일 구례 화엄사에서 구층암으로 이어지는 숲길 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구층암 가는 길의 단풍 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구층암 가는 길의 단풍 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

11월 중순이 지나면 사람들은 흔히 "올해 단풍도 이제 끝났다"라고 말합니다. 지리산 높은 곳의 단풍은 이미 떨어지고, 화려했던 가을 산도 겨울을 준비하기 시작합니다. 하지만 전남 구례 화엄사에는 이맘때가 되어야 비로소 제대로 모습을 드러내는 단풍길이 있습니다.화엄사에서 구층암으로 올라가는 숲길입니다.17일 이 길을 걸었습니다. 바닥에는 이미 많은 낙엽이 내려앉아 있었습니다. 나뭇가지를 드러낸 나무들도 많아 숲 전체만 보면 가을이 거의 지나간 듯했습니다.그런데 조금 더 걸어가자 분위기가 달라졌습니다. 숲 한가운데 붉은 단풍나무가 환하게 모습을 드러냈습니다. 주홍빛과 붉은빛이 겹겹이 이어지고, 늦가을의 갈색 숲 사이에서 단풍은 더욱 선명하게 빛났습니다.마치 가을이 떠나기 전 마지막 인사를 건네는 듯했습니다. 화엄사를 찾는 여행객 대부분은 각황전과 대웅전, 사사자삼층석탑 등 주요 문화유산을 둘러본 뒤 발길을 돌립니다. 하지만 화엄사에서 조금 더 안쪽으로 걸어 구층암까지 올라가면 전혀 다른 분위기의 길을 만날 수 있습니다.자동차 소리는 멀어지고 숲길을 밟는 발소리와 낙엽 밟는 소리가 가까워집니다. 단풍잎이 가장 화려할 때보다 오히려 주변 잎이 떨어진 지금, 남아 있는 붉은색은 더 강렬하게 느껴졌습니다.여행에서는 때로 '절정'보다 '끝자락'이 더 오래 기억에 남습니다.사람이 몰리는 유명 단풍 명소의 화려함과는 조금 다릅니다. 낙엽이 쌓인 한적한 숲길을 걸으며 천천히 마지막 가을을 보내는 시간입니다.구례의 가을은 한꺼번에 오지 않고 한꺼번에 떠나지도 않습니다.지리산 정상에서 시작한 단풍은 산 아래로 천천히 내려오고, 계곡과 사찰, 마을 곳곳에서 조금씩 다른 시간표를 따릅니다.그래서 "단풍이 끝났다"고 생각되는 11월 중순에도 어느 골짜기에서는 여전히 붉은 가을을 만날 수 있습니다. 화엄사 구층암 가는 길이 그렇습니다.화려한 단풍 여행을 놓쳤다고 아쉬워할 필요가 없습니다. 오히려 사람이 조금 줄어든 늦가을, 낙엽 소리를 들으며 걷는 숲길에서 계절의 마지막 장면을 만날 수 있습니다.단풍이 끝났다고 생각될 때, 구례에서는 아직 가을이 남아 있습니다. 그리고 그 가을을 만나고 싶다면 화엄사에서 조금 더 걸어 구층암으로 올라가 보길 권하고 싶습니다.