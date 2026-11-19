"우리에게도 포스트잇을 붙일 공간이 필요했다."

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큰사진보기 ▲조창민 민주노총 울산본부 수석부본부장이 쓴 추모시 「산재 사망노동자의 이름을 부르는 나라 - 울산 산재사망노동자 디지털 기록관 개관에 부쳐」 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 <울산저널>에도 실립니다.이 기사를 쓴 전주희 님은 '울산지역 산재노동자 애도와 기억을 위한 기록연구' 사업에 함께한 서교인문사회연구실 연구원입니다.

지난 10월 21일 울산시청 시민홀에 '울산 산재사망노동자 디지털기록관'을 지역 노동자와 시민들에게 처음 공개하는 자리가 마련됐다. '왜 이 사업을 시작했는지, 기록관은 어떻게 진행했는지'를 발표하는 자리였다. 그 자리에서 우리와 같이 기록관 사업을 수행했던 노동자는 위와 같이 말했다.젊은 시절 현대중공업에 입사했고 정년이 되어 공장 밖을 나와, 본격적으로 지역언론에 뛰어든 노동자의 기억 속엔 수많은 노동자들의 죽음이 있었지만 애도할 만한 공간이 변변치 않았던 것 같았다.따지고 보면 나를 이 기록관 작업까지 이끌었던 것은 '포스트잇'이었다. 2014년 세월호참사 당시 희생자들의 교실과 책상에 빼곡히 붙어있던 '포스트잇', 2016년 강남역 여성 살해사건 당시 지하철역의 철근과 유리벽에 붙어있던 '포스트잇', 2016년 구의역 '김군' 사망사고 현장에 붙은 '포스트잇'. 이후 '포스트잇'은 태안화력 김용균 사망사고와 이태원 참사를 거쳐 공적인 애도를 위한 수행적인 실천에 중요한 기록체로 자리잡았다.나는 연구팀과 함께 2021년 현대중공업 노동조합과 협업하며 '현대중공업 중대재해 사고백서'(2014~2020)를 만들었다. 그리고 올해는 오랜 사망사고 기록들을 노동조합의 서고에서 발견했다. 그 자료를 바탕으로 1974년부터 2013년까지의 노동자 사망기록, 그리고 2021년부터 2025년까지의 사망기록을 더해 '현대중공업 중대재해 사고백서 1~3권'(1974~2025)을 만들었다.나에게는 '현대중공업 중대재해 사고원인 분석 연구'라는 공식적인 결과물이자 '포스트 잇'의 연장에서 공적 애도를 위한 수행적 실천이었다. 이 작업을 통해 현대중공업 604명의 노동자 사망기록을 발굴하고, 모아냈다. 그리고 이 작업이 있었기 때문에 용기를 내서 올해 울산지역 산재사망노동자의 기록작업을 시작할 수 있었다. 그리고 그 기록을 처음 공개하는 자리에서 들은 한 마디가 저 말이었다.나에게는 포스트잇이 확산되고 연장되었던 시간이 울산 노동자에게는 아직 오지 않은 사건인 셈이었다. 울산지역 노동자의 눈에는 그 '포스트잇'마저 서울이나 수도권에 한정되었고 '울산지역은 그런 공간조차 없었다'고 말한다. 그래서 서로 다른 시간을 공유하며 우리는 디지털 기록관을 만들었다.이 기록관은 '산업도시 울산'의 이미지를 훼손한다. 울산은 국가와 기업에 의해 주도된 산업도시가 아닌 노동자의 도시다. 그렇지만 노동자의 희생을 끊임없이 감춘 도시였고, 그럼에도 폭력적으로 노동자의 삶을 강탈한 자본에 저항하는 노동자들의 도시이기도 하다. 디지털기록관을 공적인 애도의 장소로서 기획할 때, 우리는 매끈한 '산업도시 울산'의 상징을 바꾸고자 했다.우선 얼마나 사망했는지에 대한 전체 기록이 필요했다. 울산의 김태선 의원실과 협업해 울산지역 전체 산재사망 통계자료를 받기로 했다. 우리는 중대재해 뿐만 아니라 질병으로 인한 사망, 그리고 노동자의 국적을 포함해 기업명과 원·하청 구조도 함께 요청했지만, 우리 손에 도착한 고용노동부의 자료는 마킹처리가 된, 누더기 상태였다.구체적인 날짜 없이 사망한 월만 제출했고, 기업명은 첫글자 빼고 다 지워져 있었으며 재해발생 유형 정도만 받을 수 있었다. 그나마 데이터화가 안 되었다는 이유로 2000년 이후의 기록만 받았다. 우리는 화가 났다. 자료를 제공했지만 실상은 자료 제출을 거부나 다름없었기 때문이다. 더욱이 노동부의 행태는 기업을 철저하게 '보호'하기 위한 것과 다르지 않았기에 화가 났다. 그리고 그럴수록 디지털기록관을 구축해야할 필요성이 더 절실해졌다. '국가가 하지 않으면 우리가 한다.' 공적인 애도는 국가의 전유물이 아니다.그렇게 디지털기록관은 구축됐고, 공개됐다. 그러나 이건 시작에 불과하다.개별적인 노동자의 죽음은 어떻게 기억될 수 있을까? 우리는 노동자의 죽음을 어떻게 기억해야할까? 개별 죽음은 모아져야 한다. 모으고 의미를 부여해야 한다. 그래야 오늘, 우리의 삶에 필요한 기록이 되고 기억이 될 수 있다.우선은 2000년 이후 발생한 중대재해 980명의 기록부터 모았다. 그 다음은 2000년 이후 직업성 암, 과로사, 자살 등 '업무상 질병으로 인한 사망'을 모아야 한다. 그리고 비록 파편적일지라도, 1962년 울산이 공업도시로 지정된 이후 발생한 노동자 사망의 기록을 발굴해야 한다. 국가조차 제대로 정리하지 않은 2000년 이전의 기록이지만, 지역신문과 노동조합이 싸우고 보도했던 기록들을 찾아낼 수 있을 것이다.그렇게 노동자의 죽음을 놓치지 않으려고 애쓰다 보면, 지금은 '그림자 영정'으로 되어 있는 이미지에 진짜 노동자의 생전 얼굴들이 하나 둘 채워질 수 있을 것이다. 그의 가족들과 동료들이 추모 게시판에 글을 남기기도 할 것이다. 디지털기록관에 '추모의 벽'으로 이름 붙인 게시판은 그렇게 공적인 애도의 장을 기대하며 만들었다. 그러한 기대로 울산지역 노동자들과 우리는 충실하게 사고원인을 분석하고, 사고 기록을 발굴하기 위한 후속 논의를 이어가기로 했다.