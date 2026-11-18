큰사진보기 ▲발제자들과 토론자들17일 오후 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 개최된 「한반도 평화체제 및 평화경제 미래비전 국제세미나」 특별세션 '한반도 평화경제와 동북아 다자협력 구상'에 참석한 발제자들과 토론자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정준서울-평양-베이징(한-중) 고속철도와 한반도 평화협력’에 대해 발제하는 박정준 한국철도기술연구원 책임연구원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정진호'청포도(淸浦道) 프로젝트와 남북한 철강공동체 구상'에 대해 발제하는 정진호 포항공과대학교 친환경소재대학원 교수 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안병민토론회 좌장을 맡은 안병민 경남대 극동문제연구소 연구위원 ⓒ 고창남 관련사진보기

17일 오후, 서울 중구 웨스틴 조선 호텔 세미나장. 2024년 경의선·동해선 철도 폭파와 2026년 2월 조선로동당 제9차 대회의 '영구적 적대 관계' 선언 이후 꽁꽁 얼어붙은 남북관계의 현실 속에서도, 한반도와 동북아를 하나로 잇는 거대한 인프라·산업 구상이 치열하게 논의되었다.통일부와 경제·인문사회연구회가 공동 주최하고 통일연구원이 주관한 <한반도 평화체제 및 평화경제 미래비전 국제세미나> 둘째 날 특별세션('한반도 평화경제와 동북아 다자협력 구상')에서는 단순한 정치적 선언을 넘어 구체적인 기술과 산업으로 평화를 구축하려는 전문가들의 청사진이 쏟아졌다.안병민 경남대 극동문제연구소 박사(전 한국교통연구원)가 좌장을 맡은 이날 세션의 주인공은 서해축 대륙 연계를 다룬 '서울–평양–베이징 고속철도'와 동해축 산업 연계를 제안한 '청포도(청진-포항) 프로젝트'였다.첫 번째 발제자로 나선 박정준 한국철도기술연구원 책임연구원은 '서울-평양-베이징(한-중) 고속철도와 한반도 평화협력'을 주제로, 남·북·중을 잇는 초고속 철도망 구상을 구체화했다. 이 구상은 2026년 1월 한중정상회담에서 이재명 대통령이 남북관계 개선과 동북아 다자협력을 위해 제안한 4대 남북·국제협력 의제(서울~평양~베이징 고속철 건설, 원산갈마 평화관광, 대북 보건의료 협력, 광역두만개발계획)의 핵심 축이기도 하다.박정준 박사는 서울에서 접경지역을 거쳐 개성·평양·신의주를 지나 중국 단둥·선양·베이징으로 연결되는 노선 개념도를 제시했다. 현재 한국이 상업운행 최고속도 370km/h(설계 최고속도 400km/h)급 차세대 고속열차(EMU-370) 도입을 추진 중이고, 중국 역시 베이징-심양-단둥을 잇는 고속철도망을 구축한 만큼, 북측 구간에 350km/h급 이상의 전용 고속신선을 신설하면 서울과 평양은 40~50분대 공동 생활권으로, 서울과 베이징은 4시간대로 압축된다.박 연구원은 이러한 초고속 연결이 단순한 물리적 이동을 넘어 '평화경제의 작동 조건'이 되려면 ▲관광·업무·생활 이동의 지속성 ▲북한의 지역 교통 및 고용·운영 역량에 대한 편익 공유 ▲안전·정산·운행 중단 대응에 대한 사전 합의(협력의 안정성)가 필수적이라고 강조했다. 또한, 한·중 간 교류 및 전력(한국 60Hz, 중국 50Hz), 신호·무선 체계의 차이를 극복하기 위한 상호운용성 검증과 공동 안전 인증이 선행되어야 하며, 여건에 따라 '국경역 환승 → 제한된 직통 시범운행 → 거점 정차 직통'으로 단계를 밟아나가야 한다고 제안했다.이어 단상에 오른 정진호 포항공과대학교 친환경소재대학원 교수(유라시아 원이스트씨 포럼 회장)는 '청포도(淸浦道) 프로젝트와 남북한 철강공동체 구상'이라는 인문학적 상상력과 첨단 공학이 결합한 파격적인 비전을 내놓았다.프로젝트의 이름인 '청포도(淸浦道)'는 함경북도 청진(淸津)과 경상북도 포항(浦項)을 잇는 길(道)이라는 뜻과 함께, 일제강점기 민족시인 이육사가 평화의 손님을 기다리며 노래한 시 <청포도>의 서사를 담고 있다. 흥미로운 점은 역사적 인연이다. 저항시인 윤동주의 본적이 '함경북도 청진부 포항동'이었던 반면, 남측 포항시에는 '청진리'가 자리 잡고 있으며, 두 도시는 각각 북한의 김책제철연합기업소와 한국의 포스코(포항제철)를 품은 남북 대표 철강 도시라는 공통점을 지닌다.정 교수는 제2차 세계대전 이후 유럽의 평화가 정치적 선언이 아닌 '유럽석탄철강공동체(ECSC)'라는 산업 통합에서 출발해 유럽연합(EU)으로 발전했음을 상기시켰다. 안보(핵 문제)를 앞세우는 연역적 접근 대신, 북한이 절실히 필요로 하는 철강·에너지 산업을 매개로 이해관계를 묶는 귀납적 접근이 필요하다는 것이다.구체적인 청사진은 북측의 풍부한 자원과 남측의 첨단 기술의 결합이다. 북한 무산의 풍부한 철광석과 러시아의 천연가스 에너지를 활용해 수소환원제철 기술로 청진에서 1차 친환경 철강재를 생산하고, 이를 해상 물류로 포항에 들여와 고급 특수강으로 가공해 수출하는 '그린 코리더(Green Corridor)'를 구축하자는 구상이다. 정 교수는 여기에 저궤도 위성망과 6G, 디지털 트윈을 결합하고 비무장지대(DMZ)에 평화 조율 AI 허브(DMZ-POAH)를 구축해 한반도를 세계 최초의 AI 기반 초국가적 플랫폼 국가로 전환하자는 원대한 목표를 제시했다.주제발표에 이어 진행된 지정토론에서는 한국, 중국, 러시아, 헝가리 등 국내외 전문가 5인이 참여해 냉철한 현실 진단과 함께 돌파구를 모색했다.현춘희 중국 길림대 교수는 서울–평양–베이징 고속철도 실현을 위한 4대 핵심 쟁점을 짚었다. ▲기존 베이징-단둥 구간(919km)을 활용하더라도 평양-서울 신규 구간(약 500km) 건설에 최소 20조 원(1,000억 위안)이 추산되는 만큼 비용 대비 수요(여객·화물 구분)의 엄밀한 검증 ▲UN 대북제재 하에서 국제 컨소시엄 구성 및 북한 구간 재원 조달의 한계 ▲외부 정보 유입에 따른 체제 불안을 우려하는 북한의 참여 유인 및 출입국 통제 조율 ▲한국의 정권 교체를 넘어서는 초당적 법적·제도적 지속성 확보가 그것이다.타마시 페슈트 헝가리 부다페스트 코르비누스대 부교수는 1920년 트리아농 조약 이후 국경 밖에 자국민 공동체를 두게 된 헝가리가 2004년 EU 가입과 '삼해 이니셔티브(Three Seas Initiative)'를 통해 국경의 제약을 유연화한 사례를 소개했다. 그는 "인프라 투자는 단순한 토목이 아니라 지정학적 분열을 협력으로 바꾸는 전략적 선택"이라며, 한반도 철도 회랑이 기존의 경제·지정학적 비대칭성을 심화시키지 않고 균형 잡힌 상호의존을 만들려면 AI 기반 물류와 사이버 보안 등 디지털 연결성까지 함께 설계해야 한다고 조언했다.앤드리 카브쉬 KDI 국제정책대학원 겸임교수(러시아)는 2024년 경의선·동해선 폭파와 2026년 2월 북한의 적대적 두 국가론 공식화를 언급하며 "북한의 자발적 참여가 가장 중요하면서도 불확실한 변수"라고 지적했다. 아울러 대규모 고속철도 운영을 위한 북한 내 막대한 전력 공급 문제(원자력 지원 검토 등)와 유엔 제재라는 높은 장벽을 넘기 위해, 남북중이 모두 회원국으로 가입된 국제철도협력기구(OSJD)나 유엔 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP) 같은 다자기구를 활용한 초기 협의가 필요하다고 강조했다.최영일 동국대 북한학 박사(북한 철도부 청진철도국 근무)는 1904년 건설된 기존 경의선(평의선·평부선) 북측 구간의 심각한 노반 융기와 노후화, 역 주변 밀집 거주 실태를 지적하며 "기존 선로 개보수는 시간과 비용의 거대한 늪이 될 것"이라고 진단했다. 이에 따라 개성–평양–신의주 약 400km 구간에 완전히 새로운 복선 노선인 가칭 '평화선 고속철도'를 신설하고, 남·북·중 공동 참여 형태의 '평화선 고속철도관리사업단'을 운영하는 방안을 제시했다.강민조 국토연구원 연구위원은 "2026년 4월 평양-베이징 여객열차 운행 재개와 9월 북러 두만강 자동차다리 개통, 10월 신압록강대교 개통 등으로 북중·북러 육상 연결이 가속화되는 반면 한국은 배제되어 있다"고 짚었다. 그는 현 경색 국면을 타개하려면 남북 양자협력이 아닌 동북아 다자협력 틀 내에서 북한을 유인해야 하며, 제재 하에서도 가능한 '초기(연구·기금 조성·남측 구간 정비)→중기(제재 면제 하 공동조사 및 인도적 물자 수송)→장기(제재 해제 후 다자개발은행 재원 투입 및 시베리아 횡단철도 연계)'의 단계별 로드맵을 가동해야 한다고 역설했다.이어진 질의응답과 종합토론에서는 거대 담론을 현실로 옮기기 위한 실천적 해법들이 오갔다.대북제재 해제 이후의 구체적 시나리오를 묻는 질문에 박정준 책임연구원은 "현 단계에서 가장 시급하고 현실적인 일은 남·북·중의 철도 기술 표준화"라며, 한국철도기술연구원이 오랫동안 교류해 온 중국철도과학연구원과의 협력 틀에 북측 연구진이 참여할 수 있도록 물밑 접촉을 이어가야 한다고 답했다. 또한 다자기구와 관련해 "UN ESCAP과 OSJD는 회원국이 많아 대규모 건설 사업을 직접 추진하기엔 한계가 있지만 철도 운영 협력에는 유용하다"며, "실질적인 사업 추진에는 광역두만개발계획(GTI)이 가장 적합한 플랫폼인 만큼, 탈퇴 상태인 북한을 GTI로 다시 끌어들이는 외교적 노력이 절실하다"고 덧붙였다.정진호 교수는 "이번 세미나 첫날에는 정책 전문가들이, 둘째 날에는 기술 전문가들이 발표했는데 마치 고등학교에서 문과와 이과를 나눈 것 같다"며 정책과 기술의 융합적 접근을 주문했다. 그는 "북한이 현재 가장 목말라하는 분야가 바로 철강 산업이며, 청포도 프로젝트가 실현된다면 북측도 큰 관심을 보이게 될 것이다"면서 "과거 개성공단이나 금강산 관광의 틀을 넘어 남북의 자원과 기술이 결합하면 모두에게 엄청나게 남는 장사가 될 것"이라고 힘주어 말했다.정 교수는 또한"남북이 연합하는 순간 미중러일도 손해볼 수 없어서 함께 뛰어들 수밖에 없는 구조가 될 것"이라며, "다자간 협력구조도 린치핀인 북한 없이는 공회전에 불과하기에, 과거의 특구(Zone) 구조인 GTI를 넘어 AI 변환으로 작동하는 철저히 귀납적인 벨트(Belt)구조로 변환된 GTB(Great Tumen Belt)가 되어야 할 것"이라고 덧붙였다.토론을 마무리하며 좌장을 맡은 안병민 경남대 극동문제연구소 연구위원은 중국의 대문호 루신(魯迅)의 소설 <고향>에 나오는 유명한 구절을 인용해 세미나장의 분위기를 뜨겁게 달궜다."원래 땅에는 길이 없었다. 걷는 사람들이 많아지면서 길이 된다."비록 지금 한반도의 철길은 끊어져 있고 대화의 문은 굳게 닫혀 있지만, 서울에서 평양을 거쳐 베이징으로 달리는 고속철도와 포항과 청진을 잇는 친환경 철강의 길을 묵묵히 설계하고 걸어가는 이들이 늘어난다면, 그 길은 반드시 한반도 평화경제의 대동맥으로 열릴 것이라는 확신이 세미나장을 뜨겁게 채웠다.