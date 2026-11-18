큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 서울특별시 전문건설회관 마로니에홀에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획 관련 의견수렴 행사에서 의견 발표를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기지사가 8.17 전당대회 당시 '신천지 개입설'을 주장한 김민석 더불어민주당 대표에 대한 윤리심판원의 엄중한 판단이 필요하다고 주장했다.특히 "이 문제를 줄기차게 제기해 온 한 사람을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금 민주당의 상임 고문으로서 늦은 밤 참다 못해 충언을 아니 할 수 없다"고 말했다. '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다' 취지의 발언 등으로 윤리심판원에 회부된 최민희 최고위원에 대한 당 일각의 중징계 요구 이면에는 사실상 다른 의도가 있다는 인식이다.추 지사는 17일 밤 페이스북에 "민주당이 혼탁한 전대를 치르고 난 이후 이제는 할 일과 안 할 일을 가리지 못하고 혼미하기까지 하다"며 이러한 입장을 밝혔다.그는 "정당은 민주주의가 가장 모범적으로 작동해야 하는 공간이고 집단이어야 한다"라며 "그런데 지난 당대표 선거에서 김민석 후보는 '이번 민주당 전대 본질은 위장 반명, 분열주의, 신천지와의 대회전'이라거나 '반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨야 한다'고 주장했다"고 지적했다.이어 "그러나 전당대회를 흔들었던 그 주장을 뒷받침할 아무런 근거가 없었다"며 "(김 대표는) 스스로 사과를 했으니 사과는 받아들여져야 하고 없었던 일로 수습된 것이나 다름없다고 여기는 듯하다. 그러나 이는 사인 간의 문제가 전혀 아니다. 서로 사과를 주고받고 끝낼 문제가 아니다"고 주장했다.추 지사는 무엇보다 "반민주적 마타도어에 대해 정당법 제 52조는 <당대표경선등에서 허위사실 공표죄>로 무겁게 처벌하고 있다"고 강조했다.그러면서 "당원과 참여한 민주시민의 판단을 흐리게 하고 전당대회를 혼탁하게 만들어 민주주의 작동을 방해한 부(不)정의를 바로 잡아야 하고 민주당 스스로 자정 능력을 보여야 이 사태를 수습할 수 있다"라며 "민주당 윤리심판원은 헌법과 정당법에 따라 이 문제부터 제대로 엄중히 판단하여야 한다"고 주장했다.또한 "이 문제를 줄기차게 제기해 온 한 사람을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금 민주당의 상임 고문으로서 늦은 밤 참다 못해 충언을 아니할 수 없다"고 덧붙였다.