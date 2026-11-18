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"국회는 청해부대 파견연장안 부결하라!"

"국회는 이란전쟁 위장파병안 부결하라!"

"이란전쟁 파병강요 미국을 규탄한다!"

큰사진보기 ▲구본기 촛불행동 공동대표가 발언을 하고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언을 하는 김수형 대진연 회원. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언을 하는 박준의 국민주권당 상임대표 ⓒ 김용환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대학생들이 상징의식을 하고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

지난 10일 정부는 국무회의에서 '청해부대 파견 연장 수정 동의안'을 의결해 국회에 제출했다. 정부는 전쟁에 개입하는 일은 절대 없을 것이라고 강조했다. 그러나 호르무즈 해협 인근인 오만 남방 외해까지 작전구역을 확대하고, 해상초계기, 기뢰 제거용 장비 등 전력 및 '국제 해상 교통로 보호와 항행의 자유 회복 지원'이라는 임무가 추가되었다. 이에 '우회 파병', '꼼수 파병'이라는 비판이 일고 있다.이에 17일 오후 2시 국회 앞에서 '국회는 청해부대 파견연장안 부결하라! 청해부대 위장파병 반대 기자회견'이 열렸다. 이날 기자회견은 한국대학생진보연합(대진연), 미국내정간섭반대 대학생운동본부, 국민주권당, 촛불행동 등의 주최로 열렸다.참가자들의 구호로 시작된 이날 기자회견에서 구본기 촛불행동 공동대표는 "정부는 해적을 퇴치하겠다면서 기뢰제거 전략을 보내고, 전쟁이 끝난 뒤에 쓸 장비라면서 전쟁 중에 그 장비들을 미리 보내겠다고 한다. 대체 어느 누가 이를 전쟁불개입이라고 보겠는가"라면서 "미국이 군사적 지원을 요구하니까 어떻게든 우리 장병들을 보내기 위해서 말도 안되는 핑계를 대는 것 아닌가"라고 지적했다.그러면서 "국회가 막아내야 한다. 주권자 국민의 이름으로 국회에 고한다. 단 한 명의 청춘도 보낼 수 없다. 위장파병안 부결하라"라고 촉구했다.김수형 대진연 회원은 "동의안에는 이란에 간 청해부대가 현지 사령관의 전술 통제에 따라 움직인다고 명시돼 있다. 결국 청해부대가 현지에 있는 미군의 전술 통제와 지휘 체계에 종속되어 움직일 수밖에 없는 것이다"라면서 "그렇게 되면 우리도 미국의 침략전쟁에 참여한 전범국이 되게 된다. 만일 우리 선박이나 해상초계기가 이란의 폭격이라도 받게된다면 그때부터 우리도 전쟁에 말려들게 되는 것 아니겠는가"라고 지적했다. 이어 "이번 청해부대 우회 파병이 확정된다면, 앞으로 미국이 우리 청년들을 자신들의 이익을 위한 전쟁의 총알받이로 마음껏 내몰 수 있는 명백한 선례를 만드는 꼴"이라고 주장했다.박준의 국민주권당 상임대표는 "진짜 주권국가라면 미국이 벌인 불법 침략전쟁을 비판하고 하루빨리 전쟁을 종식하라 요구하고, 자주적 판단에 따라 진정한 국익을 위해 미국을 견제하고 이란과의 관계를 강화해야 하는 거 아닌가"라고 지적했다.그러면서 "국회는 '우회파병', '위장파병'인 파견 연장안을 단호히 부결해야 한다"라며 "계엄의 밤에 국민이 목숨 걸고 지켰던 국회이다. 이제 그 국회가 국민의 생명과 안전, 그리고 주권을 지키기 위해 결단을 할 차례다"라고 강조했다.발언에 이어 윤경황 서울촛불행동 공동대표의 기자회견문 낭독과 대진연 회원들이 준비한 상징의식이 진행됐다.이들은 기자회견문을 통해 "미국은 한국의 전시작전권 반환을 사실상 가로막고, 한국 군대를 자국의 전략에 따라 전 세계 분쟁 지역에 동원하려 들고 있다"라며 "파견연장안에 명시된 '포괄적으로 부여된 임무'는 언제든 전투 참가의 근거로 둔갑할 수 있는 백지수표나 마찬가지다. 그 참담한 대가는 오롯이 우리 청년들이 짊어지게 될 것"이라는 내용이 강조되었다.이어 "주권자 국민은 미국의 명분 없는 침략전쟁에 동참하게 되는 위장 파병안에 단 한 글자도 동의할 수 없다"라며 "국회는 위장 파병안을 단호히 거부해야 한다"라고 주장했다.상징의식은 '청해부대 작전 구역 확대', '해적 퇴치', '항행의 자유'라고 적힌 장막을 걷어내고, 그 뒤에 숨겨진 청해부대 파견 수정 동의안의 본질을 드러내는 방식으로 진행됐다. 학생들이 장막을 걷자, '기뢰 제거 전력 투입', '침략전쟁 동참', '위장파병 강요하는 미국 규탄! 국회는 부결하라!'라고 적힌 상징물이 드러났다. 참가자들은 이 상징물을 격파하며 구호를 외쳤다.상징의식 진행에 나선 황중현 대진연 회원은 "미국의 침략전쟁에 동조하기 위한 전쟁 전력을 파견하는 이번 동의안은 명백한 위장 파병, 꼼수 파병안이다. 그래서 우리 국민이 직접 막아내야겠다"라며 "앞으로도 우리 국민이 직접 자주와 평화를 열어내겠다"라고 외쳤다.