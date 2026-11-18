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"음... 비의 제곱 마이너스 사에이씨. 아니 아니. 다시 천천히. 이에이분의 마이너스 비 플러스마이너스 루트 비의 제곱 마이너스 사에이씨. 이거 같은데? 어디 보자."

큰사진보기 ▲이차방정식의 근의 공식수학교재에 나오는 이차방정식의 근의 공식 ⓒ 우재인 관련사진보기

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"이게 나야! 죽지 않았어!"

큰사진보기 ▲대퇴사두근과 복직근생성형 AI로 그려낸 대퇴사두근과 복직근 ⓒ 우재인 관련사진보기

"운동하신 지 얼마나 되셨어요?"

"따로 한 적은 없어요."

"그럼 어디가 불편하세요? 허리? 어깨? 다리?"

"아직 딱히 그런 곳은 없어요."

"고관절 골두가 잘 돌아가야 나이 들어도 바른 자세로 걸을 수 있고 허리에 부담이 덜 가요."

"대퇴사두근이 튼튼해야 무릎이 덜 아파요."

"배 힘으로 올라오셔야죠. 프랭크. 프랭크!"

"승모근 힘 빼고 복직근에 힘주세요. 빨래판! 빨래판!"

"좌골 균형 잡으세요. 좌골이 틀어지면 안 됩니다."

"이 음악이 1분인데, 버티세요."

"허벅지 펌핑펌핑!"

"하복부 중복부 상복부 플렉스 플렉스!"

"개구리 자세! 나비자세! 고양이 자세!"

"힙업! 힙조인! 허리강화!"

"운동하라."

큰사진보기 ▲운동하는 문화센터운동하는 문화센터 ⓒ 우재인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

몇 년 전, 아이 수학 교재에서 '근의 공식'이라는 4글자를 보자마자 책을 탁하고 덮었다.여전히, 그걸 기억하고 있는지 테스트하고 싶었다.교재를 펼치고 꼼꼼히 확인했다. 아이 앞에서 큰소리로 외쳤다.역시 그 공식은 뇌의 장기기억에 저장되어 있었다. 고딩 시절, 졸다가도 누가 툭 건드리면 나와야 했던 그 수학공식. 지금도 근의 공식은 유효했다.어른인 지금 나는 또, 근을 찾기 위해 노력 중이다. 내가 찾는 근은 이차방정식의 근이 아니다. 대퇴사두근과 복직근이다. 내 몸 방정식의 미지수 X를 찾고자 한다.찾아 봤지만, 손으로 잡히지 않아, 근을 만드는 작업에 착수했다. 근수저가 될 것이다.금수저를 물려받지도, 물려주지도, 만들지도 못할 것 같은 현실에, 근수저라도 되어야 한다는 절박함이 물렁살 속으로 파고들어 왔다.내가 아이들과 이차방정식의 근을 찾기 위해 고심하는 동안, 배우자는 유유히 밖으로 나가 달리며 근을 차근차근 수집했다. 그 근은 탐내도 내게 대여도 상속도 해줄 수 없다. 나이 들어 그는 말처럼 쌩쌩 달리고, 나는 거북이처럼 느릿느릿 기어 다닐 걸 생각하니 뼈마디 사이가 시린 느낌이다. 내 근은 오롯이 내가 챙겨야겠다는 결심이 섰다.문화센터에서 시간에 맞는 운동을 신청했다. 친구가 극찬하던 그 운동. 레깅스를 입고 싶진 않아 차마 시도하지 못했던 그 운동을 하러 다닌다. 벌써 3개월 차다. 처음엔 어색해서 입지 않았던 레깅스를 지금은 입는다. 근 한 줄기라도 만들기 위해선 내 몸의 움직임을 잘 관찰해야 했다. 내가 시작한 운동은 발레 필라테스다.첫 수업에서 강사 선생님이 내게 물었다.알고 보니 내가 신청한 반은 중급반이었고, 주변을 둘러보니 회원들 평균 연령이 높았다. 내가 상상한 20~30대 여성이 우아하게 하는 분위기랑은 완전히 다른 분위기였다. 오히려 마음이 편안해졌다. 스트레칭할 때마다 '아이구', '끄응', '억' 하는 소리가 정겹고 구수한 입담들에 몸과 마음이 금방 적응했다. 베테랑 언니들을 보니 실제 나이와 몸 나이가 달라 보이고 균형 잡힌 몸매가 보기 좋았다.우리 강사님은 수업 때마다, 정형외과 원장들이 운영하는 유튜브나 뼈사진, 근육사진을 화면에 늘 띄우신다. 한 20장 정도를 번갈아 보여주며 근 얘기를 하신다. 해부학 실습 시간 같다. 처음엔 이런 수업방식이 어색했지만 시간이 지나니 어느새 근육에 대한 애착도 생기고 욕심도 생겼다.대퇴사두근, 햄스트링근, 복직근, 복횡근, 전거근, 장요근, 척추기립근 등등.한참 강사님 말씀에 집중하면서 운동하다 보면 뭉쳐있던 온몸 근육이 쫙쫙 펴지고, 쓰지 않았던 속근육까지 건드려지는 기분에 온몸의 피로가 풀린다. 운동을 한참 하고 나는 내 허벅지를 만져본다. 사실 별반 차이는 없다. 살 외에 뭔가 질긴 것이 잡혀야 하는데 잘 잡히지 않는다. 세 달째, 주 2회를 결석 없이 다니고 있지만, 실오라기 같은 근 한 줄기 찾기 쉽지 않다.물리적 시간 30초가 지나자 버티기 힘들다. 허벅지가 터질 것 같다. 시계를 쳐다본다. 끝날 시간은 아직이다. 뛰지도 않고 푸시업을 하는 것도 아닌데, 앉았다 일어났다 하고, 스트레칭만 하고 서서 버티기만 하는데, 숨이 차올라 헉헉거린다. 허벅지 운동을 조금 했을 뿐인데, 다리를 달달 떨린다.강사 선생님이 구령한다.근 하나를 얻기 위해서 얼마나 운동을 해야 하는가?근의 공식을 찾기 위해 오늘도 고민한다.수학에서는 판별식 D가 0보다 크냐 같냐 작냐에 따라 실근 2개, 실근 1개, 허근 여부가 결정된다.나는 내 몸에 실근(실오라기 같은 근육) 하나를 얻기 위해 어떤 노력을 해야 하는가?근의 공식은 이러나저러나 운동 시간, 운동 강도와 비례하겠지?이차방정식의 근의 공식은 복잡하지만, 내몸방정식의 근의 공식은 아주 간단하다.근수저가 되는 그날까지 움직이는 수밖에 없다.결국 우리를 증명하는 건 한 땀 한 땀 쌓아 올린 노력 아닐까?운동을 하고 달라진 점이 있다. 10층 계단을 올라도 예전처럼 헥헥대지 않는다. 확실히 허벅지에 힘이 생긴 것 같다. 열심히 하다 보면 말은 힘들어도 메뚜기 정도는 되지 않을까?어제 오늘 대한민국이 시끄럽다. 나 역시 하루 종일 뒤숭숭하고 마음이 자꾸 가라앉는다. 부정한 인간들에게 한마디 하고 싶다. 제발 자기 힘으로 삽시다!