큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문 발표를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있다. 최근 세무사 자격시험에서 발생한 AI 활용 부정행위 사건은 국가시험의 공정성에 대한 사회적 불안으로 이어지고 있다. 특히 외관상 일반 안경과 구별하기 어려운 스마트안경의 등장으로 기존의 시험 관리 방식에도 변화가 필요한 것이 아닌가 하는 생각이 든다.튀르키예에서 10년 넘게 생활하며 대학에서 학생들을 가르치고 있는 필자는 최근 한국의 이러한 뉴스를 접하면서 자연스럽게 튀르키예의 국가시험 제도를 떠올렸다.튀르키예에도 우리나라의 대학수학능력시험에 해당하는 대학입학시험(YKS)이 있다. 대학입학시험뿐만 아니라 공무원 채용시험(KPSS), 외국어능력시험(YDS) 등 주요 국가시험은 튀르키예의 측정·선발·배치센터(ÖSYM)에서 주관한다.이들 시험의 시험장 풍경은 우리나라와 사뭇 다르다.기본적으로 수험생이 준비해야 할 것은 수험표와 신분증, 그리고 라벨을 제거한 투명한 페트병에 담긴 생수 정도다. 가방이나 지갑은 물론이고 휴대전화, 손목시계, 각종 장신구 등도 시험장 건물 안으로 가지고 들어갈 수 없다.시험이 치러지는 건물 입구에는 경찰들이 배치된다. 공항에서 보안검색을 받는 것처럼 수험생 한 사람 한 사람에 대한 신체검색이 이루어진다. 여성 수험생의 신체검색은 여성 경찰관이 담당한다.옷에 부착된 금속 장식이나 머리핀, 머리끈에 달린 금속 장식까지도 검사 대상이 된다. 이 때문에 수험생들은 시험 당일 가능한 한 장식이 없는 간편한 복장을 하고 시험장에 간다.필자 역시 튀르키예에서 처음 국가시험에 응시했을 때 이러한 광경을 보고, '뭐 이렇게 유난스럽게까지 하나.' 라는 생각을 했다. 시험을 보러 가는데 마치 공항에서 출국심사를 받는 것처럼 신체검색까지 받아야 한다는 사실이 당시에는 다소 지나치게 느껴졌다. 그러나 최근 세계 곳곳에서 발생하고 있는 AI 활용 부정행위 사건을 접하면서 이러한 검사는 필수 요건이 되었다는 생각을 하게 된다.튀르키예의 국가시험이 우리나라와 다른 또 하나의 특징은 수험생이 개인 필기도구를 가져갈 수 없다는 점이다. 시험에 필요한 연필 두 자루와 지우개, 연필깎이는 시험 주관기관인 ÖSYM에서 제공한다. 여기에 휴대용 화장지가 함께 제공된다. 또한, 시험장에 비치된 시계가 있기 때문에 개인 손목시계 역시 금지된다.실제로 이처럼 엄격한 보안체계를 갖춘 튀르키예에서도 2026년 6월 튀르키예 대학입학시험에서도 AI를 활용한 부정행위 시도가 적발됐으며, 해당 수험생이 구속됐다는 보도가 있었다. 이는 아무리 엄격한 시험 관리 제도라 할지라도 부정행위를 완벽하게 차단하기는 어렵다는 사실을 보여준다. 하지만 부정행위의 가능성을 최소화하기 위한 제도적 노력은 지속되어야 한다. 시험장에 반입할 수 있는 물품을 최소화하고, 건물 입구에서부터 보안검색을 실시하는 것은 적어도 부정행위의 가능성을 줄이기 위한 제도적 장치라고 할 수 있다.우리나라의 경우 수험생들은 각자의 가방에 도시락과 개인 소지품, 허용된 필기도구 등을 챙겨 시험장으로 향한다. 정부 역시 지난 17일 수능 부정행위 방지를 위한 추가 대책을 발표했다. 스마트안경 여부를 확인하기 위한 전수검사를 실시하고 시험 감독 인력도 대폭 늘리겠다는 것이다.그러나 이제는 시험 당일의 긴급대책을 넘어 국가시험 관리 방식 전반을 재검토해야 할 시점이 아닌가 싶다.과거에는 휴대전화나 전자시계와 같은 기기를 통제하는 것만으로도 상당 부분 부정행위를 예방할 수 있었다. 그러나 오늘날에는 안경, 반지, 필기도구 등 일상생활에서 흔히 사용하는 물건에도 첨단기술이 접목되고 있다. 이러한 시대적 변화를 고려한다면 시험장에 반입할 수 없는 물품을 지정하는 방식에서 더 나아가, 반입할 수 있는 물품 자체를 최소화하는 방식도 검토해 볼 필요가 있지 않을까.또한 보안검색을 교사들의 책임으로만 맡겨두기보다는 경찰이나 전문 보안 인력을 활용하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 이 과정에서 추가 근무에 따른 적절한 보상 체계도 함께 마련되어야 할 것이다.물론 수험생의 인권과 사생활을 보호하고, 시력 교정이나 의료상의 이유로 보조기구를 사용하는 수험생이 불이익을 받지 않도록 세심한 배려도 필요하다.튀르키예의 제도가 무조건 우수하다거나 우리나라가 이를 그대로 도입해야 한다는 이야기는 아니다. 다만 기술의 발전 속도에 맞추어 시험 관리 제도 역시 변화해야 한다는 점에서 다른 나라의 사례를 참고할 필요가 있다는 것이다.아무리 철저한 대비책을 마련한다 해도 부정행위를 하려는 사람은 또 다른 방법을 찾아낼 것이다.결국 제도적 장치만큼이나 중요한 것은 시험에 임하는 사람의 양심과 정직함이다.배움의 과정에서 자신의 능력을 스스로 평가받고, 최선을 다해 노력하며, 그 노력에 따른 결과를 겸허히 받아들이는 자세야말로 우리가 교육을 통해 길러야 할 가치가 아닐까.그리고 정직하게 노력한 사람들이 부정한 방법을 선택한 사람들로 인해 피해를 보지 않도록 하는 것은 우리 사회의 책임이다.첨단기술이 발전할수록 인간의 정직함과 양심이라는 기본적인 가치가 더욱 중요해져야 한다.오는 19일, 2027학년도 대학수학능력시험에 응시하는 모든 수험생에게 멀리 튀르키예에서 응원의 마음을 전한다. 그동안 흘린 땀과 노력들이 좋은 결실을 맺는 하루가 되기를, 그리고 여러분의 소중한 노력이 공정하게 평가받을 수 있기를 진심으로 기원한다.