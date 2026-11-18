큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 서격렬비도 인근 해상에서 선원 7명이 탄 어선과 연락이 끊겼다는 신고가 접수돼 해경이 수색에 나섰다. ⓒ 해양경찰 관련사진보기

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큰사진보기 ▲18일 오전 1시 9분께 태안 안흥외항 선적 연안통발 어선 ‘H호’(7.93톤)의 위치가 확인되지 않고 연락이 닿지 않는다는 신고가 태안어선안전조업국을 통해 접수됐다. ⓒ 중부해양경찰청 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 근흥면 서격렬비도 인근 해상에서 선원 7명이 탄 어선과 연락이 끊겼다는 신고가 접수돼 해경이 수색에 나섰다.행정안전부 재난상황 보고와 중부지방해양경찰청에 따르면 18일 오전 1시 9분께 태안 안흥외항 선적 연안통발 어선 'H호'(약 8톤)의 위치가 확인되지 않고 연락이 닿지 않는다는 신고가 태안어선안전조업국을 통해 접수됐다.행안부 상황보고에 따르면 승선원은 한국인 3명과 외국인 4명 등 총 7명이다.H호는 지난 16일 오전 7시께 충남 태안군 안흥외항을 출항했으며 17일 오전 3시께 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고한 것으로 파악됐다. 이후 18일 오전 1시께 인근 조업선이 해광호의 위치를 확인할 수 없다며 태안어선안전조업국에 신고했다.어선위치발신장치(V-PASS)를 통해 마지막으로 확인된 위치는 17일 서격렬비도 북서쪽 약 24㎞, 13해리 해상이다. 다만 행안부 초기 상황보고에는 북서쪽 22해리로 기재돼 있어 두 자료의 위치 정보에는 차이가 있다.사고 접수 즉시 중부해경청은 광역구조본부를 가동하고 경비함정 9척과 항공기 2대 등을 현장에 급파했다. 인근 민간 선박과 해군에도 협조를 요청해 선박의 행방을 찾는 데 주력하고 있다. 18일 오전 5시 44분 해경 설명에 따르면 수색 해역에서 부유물 등은 발견되지 않았다. 선박의 상태와 승선원들의 안전 여부는 확인되지 않은 상황이다.윤호중 행정안전부 장관은 해양수산부와 해양경찰청, 충청남도, 태안군 등 관계기관에 가용 장비와 인력을 즉시 투입해 선박 위치를 파악하고 승선원 구조에 나설 것을 긴급 지시했다. 기상과 해상 상태를 면밀히 살피며 2차 사고를 예방하고, 구조대원의 안전을 확보할 것도 당부했다.박수현 충남도지사도 이날 오전 6시께 자신의 페이스북에 글을 올려 관계기관과의 협력과 수색·구조 지원 의지를 밝혔다.박 지사는 "무엇보다 인명 구조가 최우선"이라며 "충청남도는 해경을 비롯한 관계기관과 긴밀히 협력해 수색과 구조에 필요한 모든 지원을 다하겠다"고 강조했다. 이어 관계기관에 가용 인력과 장비를 총동원해 신속한 구조에 최선을 다해달라고 요청했다.또한 "갑작스러운 소식에 애타는 마음으로 소식을 기다리고 계실 가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "부디 일곱 분 모두 무사히 가족의 품으로 돌아오시기를 간절히 바란다"고 전했다.