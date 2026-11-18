큰사진보기 ▲승립(왼쪽)과 죽전립. ⓒ 김천수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲갓을 연구하고 있는 젊은 연구자 방철기 씨. 이번 '갓수리의 비밀'은 그의 첫 전시회다. ⓒ 김천수 관련사진보기

큰사진보기 ▲갓을 보관하는 갓집이 전시되어 있다. ⓒ 김천수 관련사진보기

전통적인 관모(冠帽)인 갓에 관한 조촐하지만 특별한 전시회가 열려 눈길을 끈다.경기도 안성천변 10평 남짓의 작은 '결 갤러리'에서 17일 오후 개막된 '안성 갓수리의 비밀'은 십 여년 동안 한 청년 연구자의 집념이 만들어 냈다. 역사학을 전공하고 문화재 발굴에 참여한 이력을 가진 방철기(36)씨의 첫 개인전으로 그의 안성으로의 이주가 인연이 됐다.이번 전시에는 옛날에 수리된 갓과 방씨가 직접 수리한 갓, 창작한 갓 등 다양한 종류의 갓이 관람객들과 만난다. 또한 모자 부분인 총모자, 차양인 양태와 갓 제작도구, 갓과 관련된 꾸미개인 갓끈과 구영자, 정자, 갓집 등도 전시돼 갓에 대한 이해를 높이고 있다.전시된 갓의 이름은 승립(창작품), 죽사립, 죽전립, 진사립, 포립(파립), 포림(안성갓 추정), 음양사립(파립) 등이다. 전시 첫날, 천변을 걷던 시민들이 전시장으로 들어서는 등 관람객들의 방문이 이어졌다.방씨는 "안성의 역사에 대해 공부하던 중 안성 도구머리 갓수리에 대해 알게 돼, 자료와 연구를 접목시켜 나아가고 있다"고 밝혔다. 도구머리는 현재의 안성시 도기동이다.관람객들을 위해 설명에 열중하는 그는 "십수 년 동안 갓을 수집하면서 수리해 놓은 갓을 연구하고 제작해 보면서 안성 갓수리의 옛 정취와 영광을 조금이나마 알리려는 취지에서 전시를 기획하게 됐다"고 말했다.자료에 따르면 안성은 조선시대 3대 시장으로 경상, 전라, 충청의 물산을 수도 한양으로 운송하는 길목이었다. 갓수리는 안성맞춤이라 하여 사백여 년 전부터 전주 이씨 가문에서 행해졌던 기술이다.과거 안성은 갓 제작 외에 정교하고 깔끔하게 갓을 수리하는 것으로 유명했다. 도구머리의 명성으로 인해 경남 통영과 제주 등지의 갓 기술자들이 눌러 앉아 살기도 했다고 한다.이번 전시는 안성시 강변로 88에 위치한 결 갤러리에서 오는 27일까지 열린다. 한편 결 갤러리는 '햇빛.물.바람결이 머무는 누구에게나 열린 문화공간'으로 안성시의 공공문화시설이다.