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미국 중간선거에서 마지막으로 승패가 가려진 상원 선거구인 알래스카주 연방 상원의원 선거에서 민주당 메리 펠톨라 전 하원의원이 공화당 현역인 댄 설리번 의원을 꺾고 당선됐다. 공화당이 갖고 있던 상원 의석 하나를 민주당이 가져오게 됐다.AP통신은 17일(현지시간) 오후 6시 20분께(한국시간 18일 낮 12시 20분께) 펠톨라 전 의원의 당선을 확정해 보도했다. 이에 앞서 미국 선거 분석 기관 디시전데스크HQ(DDHQ)도 펠톨라 전 의원의 승리를 예측했다. DDHQ 집계로는 개표율 94% 시점에서 펠톨라 전 의원이 50.12%, 설리번 의원이 45.79%를 득표했다.펠톨라 당선인은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "평생 알래스카 주민으로서 우리 주를 위해 일하는 데 경력을 바쳐 온 저에게, 기업의 탐욕에 맞서고 생활비를 낮추며 알래스카를 우선시하자는 싸움에 주민 여러분이 보내주신 지지보다 더 큰 영광은 없다"고 밝혔다. 그는 "감사합니다, 알래스카. 이제 일합시다"라고 덧붙였다.알래스카는 전통적으로 공화당이 강한 지역으로 분류돼 이번 결과는 이변으로 평가된다. 일각에서는 도널드 트럼프 대통령에 대한 지지가 올해 선거에서 오히려 공화당 현역 의원들의 발목을 잡았다는 분석이 나온다. 이번 선거전은 여름 내내 접전 양상이었다. 펠톨라 전 의원의 독특한 개인 이력과 함께, 설리번 의원이 트럼프 대통령 및 여론의 지지가 낮은 이란 전쟁과 연관됐다는 점 등이 변수로 꼽혔다.53세인 펠톨라 전 의원은 하원의원을 두 차례 지냈다. 그는 알래스카 원주민 출신으로는 처음으로 연방 상원의원이 된다.선거운동 기간에는 펠톨라 전 의원의 직원 대우 문제가 쟁점이 됐다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 9월 23일 전직 보좌진 9명의 증언을 토대로, 펠톨라 전 의원이 직원들을 향해 화를 내며 욕설을 하는 일이 의원 시절부터 이어져 왔다고 보도했다. 한 전직 보좌관은 펠톨라 전 의원이 직원을 밀치는 현장에 있었다고 말했다. 전직 보좌진 4명은 펠톨라 전 의원이 동성애자를 비하하는 표현을 쓰는 것을 직접 들었다고 증언했으나, 펠톨라 캠프는 이를 부인했다. 증언자들은 보복 우려로 익명을 요청했다.악시오스는 지난 9월 28일 설리번 의원을 지원하는 슈퍼팩(특정 후보를 위해 자금을 모아 광고 등에 쓰는 정치자금단체) '라스트 프런티어 PAC'이 이 보도 내용을 흑백 화면의 공격 광고로 만들었다고 전했다. 악시오스는 이 슈퍼팩이 이후 5주 동안 알래스카 유권자들에게 기사 내용을 알리려 한다고 설명했다.설리번 의원이 패배하면서 선거 결과를 둘러싼 법적 다툼이 이어질 가능성도 거론된다. 미 법무부는 지난달 설리번 의원이 낙선하면 결과 확정(인증)을 막아 달라며 소송을 냈다. 같은 이름의 무소속 후보 '댄 설리번'이 출마해 유권자에게 혼선을 줄 수 있다는 이유에서다. 펠톨라 전 의원은 이 소송을 "노골적인 부패"라고 비판한 바 있다.