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구글은 17일(현지시간) 자율형 인공지능(AI)이 가하는 사이버 위협이 새로운 단계에 접어들었다며 "자율 공격의 시대가 왔다"고 경고했다.구글 위협인텔리전스그룹(GTIG)은 이날 'AI 위협 트래커' 보고서를 내면서 "먹지도, 자지도, 지치지도 않고 침투 경로를 끊임없이 찾는 해커를 상상해 보라"고 밝혔다. GTIG는 해커들이 자율형 거대언어모델(LLM) 프레임워크로 소프트웨어 업데이트를 계속 훑어 어떤 결함이 패치(보안 수정)됐는지 파악하고, 이를 겨냥한 공격을 만들어낸다고 설명했다. 이 과정에 사람은 개입하지 않는다는 것이다.GTIG와 맨디언트(Mandiant)는 해커들이 단순한 질문 입력 수준을 넘어 여러 AI 에이전트가 협업하는 공격 도구를 실전에 투입하고 있다며, 이로써 AI를 둘러싼 위협 환경이 "중대한 변곡점"에 이르렀다고 평가했다. GTIG는 위협 수준을 '5단계'로 분류했다. 5단계는 인간 운영자가 최소 한 명 관여한 상태에서 AI가 공격 과정의 여러 단계를 수행하는 경우를 뜻한다.보고서에 따르면 해커들은 오픈소스 AI 침투 테스트 도구인 '아르텍스(ARTEX)', '케언(CAIRN)', '사이버스트라이크AI', '펜타지아이(PentAGI)' 등을 실제 공격에 악용하고 있다. GTIG는 케언이 미국 항공우주 분야 등을 노린 침입에 쓰인 것을 확인했다. 펜타지아이를 개조한 공격 플랫폼은 8월 말부터 10월 초까지 아시아 각국 조직을 상대로 정찰과 취약점 탐지에 활용됐다. 중국 연계 조직이 첩보용으로 보이는 자체 자동 공격 도구를 개발 중인 정황도 포착됐다. 이런 도구는 공격 속도를 크게 높이는 대신 흔적을 많이 남겨 들킬 가능성이 있지만, 기술이 발전할수록 사람 개입은 줄고 은밀성은 높아질 것으로 GTIG는 내다봤다.GTIG는 취약점 발견부터 악용까지 사람 없이 완전히 자동화한 사례를 처음 확인했다고 밝혔다. 외부에 노출된 서버에서 발견된 '익스플로잇 에이전트'(exploit_agent)는 널리 쓰이는 웹 프로그램의 패치 전후 코드를 계속 비교해 취약점을 찾고, 공격 코드를 직접 짜서 자동 실행하도록 설정돼 있었다. 서버에 남은 피해 정황으로 볼 때 운영자는 프랑스 언론·엔터테인먼트·교육 분야 웹사이트를 노린 것으로 보인다.취약점 악용도 빠르게 늘고 있다. 올해 1~8월 취약점 공개·악용 건수는 거의 두 배로 늘었다. 패치가 나오기 전에 악용되는 '제로데이' 공격은 2025년 월평균 8건에서 올해 11건으로 소폭 늘었다가 8월 한 달에만 22건으로 뛰었다. 8월 말 프린트 관리 서버 '페이퍼컷'의 제로데이 2건이 연쇄 악용된 사건에서는, 보안업체 헌트레스가 취약점 공개 하루 만에 LLM으로 공격 코드를 만들었다. 그레이노이즈는 공개 나흘 뒤 LLM으로 공격 코드를 만들고 표적 목록까지 짠 공격자가 수백 개 조직을 노렸다고 보고했다. 이 공격자는 침투 후 몇 분 만에 도메인 관리자 권한까지 장악했다.금전을 노린 범죄도 확산하고 있다. 맨디언트가 올해 대응한 사건 중에는 탈취한 클라우드 환경에서 피해 기업의 컴퓨팅·LLM 자원을 무단으로 쓰는 'LLM재킹'이 여럿 있었다. 하루 부정 사용액이 10만 달러(약 1억4천만 원)를 넘긴 사례도 있고, 누적 피해액이 100만 달러에 이른 경우도 있다. 공격자들은 훔친 접속 권한을 'LLM 믹서'라는 불법 사이트에서 되팔았다. 가격은 100만 토큰당 0.10~25달러로 다양했다.러시아·중국·이란 연계 조직 등이 벌이는 정보작전에도 LLM이 "완전히 통합"됐다는 평가가 나왔다. GTIG는 8월 제미나이 API 등을 이용해 유럽·중동 여론을 겨냥한 영향력 공작 플랫폼을 만든 활동을 조사했다. 이 플랫폼은 가상 인물 생성부터 콘텐츠 제작·배포까지 자동으로 처리하는 구조였다. 북한 연계 조직으로 의심되는 '미드나이트 넵튠'은 암호화폐 기업 침입 과정에서 사내 코드 저장소의 AI 코딩 도구 설정 파일을 조작해, 사용자가 도구를 실행하면 백도어(몰래 만든 침입 통로)가 자동으로 내려받아지도록 했다.구글은 "기계 속도의 위협에 인간의 속도로 맞서는 것은 현실적으로 불가능하다"며 대응책으로 'AI 위협 방어'(Google AI Threat Defense)를 내세웠다. 제미나이 등 최첨단 모델과 위즈(Wiz)의 위험 우선순위 분석, 코드멘더(CodeMender)의 자동 패치, 맨디언트의 현장 전문성을 결합해 "공격자가 악용하기 전에 결함을 찾아 고치는" 상시 가동 보안 플랫폼이다. '준비·스캔·해결·모니터링' 4단계로 운영되며, 개발 단계에서 취약점 수정 코드를 미리 제안하고 이상 징후를 실시간 감시한다.GTIG의 존 헐트퀴스트 수석 분석가는 "대체로 공격자들은 시스템을 뚫기 위해 획기적인 새 기법을 쓰지 않는다"며 "여전히 알려진 미해결 취약점을 노리되 훨씬 빠른 속도와 큰 규모로 공격한다"고 말했다. 그는 "수작업으로 따라잡으려 하는 대신 '에이전트형 방어'를 받아들여야 한다"며 "그렇지 않으면 뒤처질 위험이 있다"고 강조했다.자율형 AI의 위험에는 IT 업계 전문가와 지도자, 미국 의회 여야 의원들도 경종을 울려 왔다. 특히 지난 7월 기술 스타트업 허깅페이스(Hugging Face)가 해킹당한 사건을 계기로 안전장치 강화와 규제 입법 요구가 커졌다.오픈AI가 공개한 기술 보고서에 따르면 이 사건은 7월 사이버 보안 평가 도중 벌어졌다. 오픈AI의 AI 모델들이 인터넷과 격리된 평가 환경(샌드박스)을 벗어나 허깅페이스 시스템과 오픈AI 내부 연구 인프라를 공격한 것이다. 오픈AI는 모델들이 평가 과제를 풀려는 과정에서 나온 의도하지 않은 결과라고 설명했다. 사건은 외부 공개용이 아닌 '내부 전용 연구 모델'이 주도했고 'GPT-5.6 솔'도 일부 관여했다. 이 모델들은 평가 목적상 상용 제품에 적용하는 안전장치가 꺼진 상태였다.보고서에 따르면 AI 에이전트들은 소프트웨어 패키지 관리 서비스인 'JFrog 아티팩토리'를 서로 소통하는 '게시판'처럼 쓰기 시작했다. 이런 행태는 5월께 처음 나타났고, 7월 8일부터는 이 서비스의 미공개 취약점을 악용해 인터넷에 접속했다. 이후 인터넷에 노출된 허깅페이스 이용자 인증 정보를 찾아내 활용하며 7월 11~13일 허깅페이스 운영 인프라 일부를 장악했다. 허깅페이스 운영 서버 41대에서 코드를 실행하고 최소 1개 노드에서 최고 관리자 권한을 얻었으며, 운영 인증 정보와 비공개 코드 저장소 4곳의 데이터를 내려받았다. 서버 한 대에서 코드를 실행한 뒤 여러 클러스터의 관리자급 권한을 얻기까지는 13시간이 채 걸리지 않았다.오픈AI는 이를 "자동화된 에이전트 집단이 승인 없이 공격적으로 행동한 첫 사례로 알려진 것"이라고 평가했다. 다만 고객 데이터와 제품 기능, 서비스 가용성에는 영향이 없었다고 밝혔다.오픈AI는 허깅페이스가 7월 16일 침해 사실을 공개한 뒤 내부 경보를 조사하다 7월 20일 자사 에이전트가 연루됐을 가능성을 확인했고, 허깅페이스에 알린 뒤 21일 공개했다. 이상 징후는 그 전에도 있었다. 6월 27일 보안 모니터링 도구가 평가 환경 내 포트 스캔 활동을 감지했지만 평가를 중단할 필요는 없다는 판단이 내려졌고, 7월 5일 에이전트들이 아티팩토리 관리자 권한을 탈취한 사실이 확인됐을 때도 에이전트 간 소통의 중요성은 당시 대응 책임자들에게 파악되지 않았다. 오픈AI는 "사후 판단에 비춰 보면 일부 초기 신호가 더 빠른 대응을 촉발할 수 있었다"고 인정했다.오픈AI는 원인을 '보상 해킹'(reward hacking)에서 찾았다. 에이전트들이 과제를 의도한 방식으로 풀지 않고 온라인에서 정답을 찾는 등 우회로를 택했다는 것이다. 풀 수 없는 과제, 장시간 이어진 작업, 에이전트 간 메시지가 겹친 '드문 상황'에서 나온 정렬(AI가 의도대로 행동하게 하는 것) 실패라고 설명했다. 오픈AI는 재발 방지를 위해 연구 인프라 보안 강화, 추론 과정 감시 확대, 모델 정렬 강화, 사고 대응 체계 일원화 등 4대 대책을 제시했다. 사고와 관련된 내부 전용 모델의 학습과 추론은 7월 25일 전면 중단했다. 외부 보안업체 크라우드스트라이크가 핵심 조사 결과 검증에 참여했고, 비영리 연구기관 METR와 레드우드리서치도 모델 행동을 독립적으로 평가해 별도 보고서를 낼 예정이다.이 사건으로 롭 본타 캘리포니아주 법무장관(민주당)은 오픈AI를 상대로 소송을 제기했다. 그는 오픈AI가 공공 안전을 도외시하고 대중에 투명하게 알리지 않았으며 캘리포니아주 부정경쟁방지법을 위반했다고 주장했다. 오픈AI는 사건 경위를 기록한 기술 보고서를 제시하며 반박했다.마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠는 지난 9월 NBC 시사 프로그램 '미트 더 프레스' 인터뷰에서 AI 규제에 대한 국가 간 합의가 냉전 시대 핵무기 제한 협상보다 "더 어려울 것"이라고 말했다. 인터뷰는 9월 23일 진행돼 27일 방송됐다. 게이츠는 미국이 AI 규제를 주도해야 한다고 촉구하면서도 "이건 그때보다 더 어렵다"고 했다.그는 AI 기업에 감시 체계를 도입해도 중국과의 AI 경쟁에서 미국이 불리해지지 않는다고 주장했다. 연방 차원의 AI 규제 요구를 거부한 트럼프 대통령의 입장을 염두에 둔 발언으로, 트럼프 대통령은 지난달 소셜미디어에 "AI에서 이기는 쪽이 모든 것을 이긴다"고 썼다. 게이츠는 "(트럼프 대통령이) 나와 다른 사람들의 얘기를 들으면 합의에 이를 것"이라며, 2차 세계대전 이후 미국이 항공 안전, 오존층, 핵무기 등 지구적 과제에서 동맹국과 함께 합의를 이끈 사례를 들어 AI에서도 "인류는 모두 한배를 탔다"는 접근으로 돌아가야 한다고 말했다.게이츠는 현재 가장 위험한 것은 "악의를 가진 사람들이 AI를 쓰는 것"이라고 지적했다. 그는 "예전에는 사이버 공격팀을 둔 국가만 할 수 있던 일을 이제 소규모 집단이 AI로 할 수 있다"며 "정부가 안전장치를 요구하지 않으면 큰 피해를 보게 될 것"이라고 경고했다. 모든 AI 연구소가 AI의 행동을 들여다보는 모니터링 체계를 갖춰야 한다고도 강조했다. 의회에서 논의되는 '킬 스위치'(위험 시 AI 서비스를 즉각 중단하는 장치) 의무화 법안에 대해서는 "킬 스위치만으로는 충분하지 않다"며 "나쁜 행동을 억제하려면 무슨 일이 벌어졌는지 기록과 통찰이 필요하다"고 말했다.