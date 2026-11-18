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"태풍이 오더라도 커다란 배의 선장이 되지 못할망정 나무 조각 하나라도 붙들 수 있는 힘만 있다면 우리는 그 풍랑 속에서도 살아갈 수 있다."

큰사진보기 ▲2010년 9월 2일, 태풍 곤파스 오던 날 적은 일기. ⓒ 정형미 관련사진보기

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"선생님, 안녕하세요! 저 누구인지 아시죠?"

"어머, 반가워. 건강하고 예쁘게 자랐구나!"

큰사진보기 ▲강원도 양양 바다의 노을 속 작은 배. ⓒ 정형미 관련사진보기

2010년 9월 2일, 태풍 곤파스가 몰아치던 날 아침이었다. 밤새 불어닥친 거센 비바람 탓에 잠을 설쳐 몸이 천근만근 무거웠다. 창밖으로 금방이라도 모든 것을 삼켜 버릴 듯한 풍랑이 일던 그날 아침, 문득 펼쳐 든 신문에서 "인생은 큰 배든 작은 배든 바다를 건너는 것과 같다"는 글귀를 마주했다.나는 일기장을 펼쳤다. 그리고 자식을 키우고 제자들을 가르치는 어른으로서, 앞으로 넓은 바다를 항해해야 할 아이들을 떠올리며 펜을 꾹꾹 눌러 한 편의 기도문을 적었다.오랜 세월이 흘러 종이는 누렇게 바랬지만, 일기장 속 그 문장은 아직도 내 마음속에 선명하게 살아 숨 쉰다.대학수학능력시험을 하루 앞둔 11월 중순, 거리에는 응원 현수막이 걸리고 있다. 수험생들은 긴장 속에 마지막 밤을 보내고, 부모들은 자녀의 결과를 기다리며 마음을 졸인다. 이맘때가 되면 오래전 남편과 함께 아이들을 가르치던 시절이 유독 생생하게 떠오른다.밤늦게 공부하다 책상에 엎드려 조는 아이들, 입시의 중압감에 몸과 마음이 지쳐 힘들어하던 아이들… 그 앞에서는 힘내라고 웃어 보였지만, 집에 돌아와 일기장을 펼치면 어른으로서 아이들의 마음을 다 보듬어 주지 못한 안타까움과 미안함이 밀려오곤 했다.긴 세월이 흐른 어느 날, 우연히 들른 작은 식당에서 옛 제자를 다시 만났다. 처음에는 알아보지 못했는데, 한 청년이 다가와 반갑게 인사를 건넸다.그제야 얼굴을 가만히 바라보았다. 아, 그 아이였다. 오래전 수능을 앞두고 극심한 스트레스로 탈모까지 겪어 늘 모자를 쓰고 다니던 제자였다. 그런데 세월이 흘러 다시 만난 아이는 환하게 웃고 있었다. 예전에는 모자 속에 감추고 다니던 머리카락도 어느새 건강하고 풍성하게 자라 있었다.반가운 마음에 말을 건네자, 제자는 해맑게 웃으며 이모님이 운영하는 식당 일을 돕고 있다고 했다. 그러면서 정성스레 따뜻한 반찬까지 더 챙겨 주었다.나는 그날 아이에게 어느 대학에 갔는지, 어떤 직업을 가졌는지 묻지 않았다. 그저 건강한 모습으로 환하게 웃으며 살아가는 제자가 고마웠다. 그것이면 충분했다. 남들이 정한 성공의 기준과 상관없이 자기 자리에서 당당하게 살아가는 제자의 모습을 보며, 오래전 마음에 남았던 미안함도 조금은 내려놓을 수 있었다.내일 문이 열리는 수능 시험장은 수많은 희망과 불안이 교차하는 곳이다. 오랫동안 땀 흘려 준비해 시험장에 들어서는 청년이 있는가 하면, 최선을 다했지만 기대에 미치지 못하는 성적표를 받게 될 청년도 있을 것이다. 대학이라는 길 대신 일찍이 자기 적성을 찾아 사회로 첫걸음을 내딛는 청년도 있다.어디 그뿐일까. 몸이 아파서, 혹은 각자의 견디기 힘든 환경과 사정 때문에 그토록 가고 싶었던 수능 시험장에 발조차 딛지 못한 이들도 있을 것이다. 남들처럼 시험장에 앉아 시험이라도 한번 치러 봤으면 하고 절박한 소망을 품었던 아픈 청춘들도 분명 있을 것이다.그렇기에 수능 성적표 한 장이나 대학 이름 하나로 한 사람의 삶의 가치를 함부로 판단할 수는 없다는 사실을 다시금 되새긴다. 원하는 성적을 거두어 대학으로 나아가는 청춘도, 기대에 미치지 못한 성적에 아파하는 청춘도, 수능 대신 다른 길을 걷거나, 사정이 여의치 않아 시험장에 서지 못한 청춘도 그 자체로 이미 충분히 귀하고 아름다운 존재들이기 때문이다.얼마 전 강원도 양양의 노을 지는 바다 위를 묵묵히 나아가던 작은 배를 바라보며 문득 그런 생각을 했다. 인생은 누구에게나 거친 바다와 같다는 것을. 젊은 날에는 입시와 취업이, 사회에 나오면 생계와 인간관계가, 나이가 들면 건강과 노후가 태풍처럼 밀려온다.누구나 남들이 부러워하는 대학과 직장, 안정된 삶이라는 '거대한 배'를 꿈꾼다. 하지만 인생은 언제나 뜻대로만 흘러가지 않는다. 그 배에 타지 못했다고 해서 삶 자체가 무너지는 것은 아니다.16년 전 태풍이 몰아치던 날 일기장에 적었던 '나무 조각 하나라도'라는 문장은 바로 그런 의미였다. 나 자신을 믿는 마음 하나, 다시 일어설 용기 하나, 곁에 있는 사람의 따뜻한 손길 하나, 내가 좋아하는 일에 대한 열정 하나.그것이 바로 파도를 헤쳐 나가게 해 주는 우리의 '나무 조각'이다. 때로는 거창한 배보다 내 손으로 꼭 붙잡은 작은 나무 조각 하나가 우리를 삶의 풍랑 너머로 이끌어 준다.수능을 앞둔 오늘, 나는 40년 동안 써온 일기장을 다시 펼쳐 태풍 곤파스가 몰아치던 날의 기도를 조용히 읽어 본다.부디 모든 청춘이 평온한 바다를 항해하기를, 혹여 거센 태풍을 만나더라도 자신을 지켜 줄 작은 나무 조각 하나를 꼭 붙들고 끝내 삶의 항해를 이어 가기를 두 손 모아 빌어 본다. 그리고 시험 결과를 기다리는 어른들 역시 성적표보다 먼저, 그동안 애쓰고 견뎌 온 아이의 마음을 따뜻하게 안아 줄 수 있기를 소망해 본다.거대한 배에 오르지 못했다고 해서 낙심할 필요는 없다. 우리에게는 저마다 붙들고 살아갈 소중한 나무 조각 하나가 있고, 그 작은 희망 하나만으로도 우리는 다시 살아갈 수 있음을 40년 세월이 가르쳐 주었기 때문이다.