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큰사진보기 ▲직접 찍음 ⓒ 박명관 관련사진보기

엄마에게 엄마 안녕? 나야.학교 갔다 왔는데 엄마가 이불 꽁꽁 싸매고 누워 있어서 깜짝 놀랐어. 엄마 목소리도 모기만 하고, 안방이 너무 조용해서 조금 무서웠어. 오늘 밥 못 해줘도 괜찮아! 나 김에 밥 싸 먹을 수 있어.약 꼭 먹고 푹 자. 내가 물 갖다줄게! 오늘은 티비 소리 줄이고 조용히 놀게. 내일은 아프지 마. 사랑해 엄마!

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덧붙이는 글 | 감사합니다 ❤️

방문 가정교사로 수업을 하러 간 집에서였다. 냉장고 문에 붙은 종이 한 장이 눈에 들어왔다. 장 볼 목록이나 시간표가 아니었다. 그 집 초등학교 3학년 막내딸이 엄마에게 쓴 편지였다.냉장고는 가족이 하루에도 몇 번씩 지나는 자리다. 거기에는 장 볼 물건이나 잊지 말아야 할 약속을 적은 메모가 흔히 붙는다. 그런데 그날은 누군가의 마음이 붙어 있었다. 그런 곳에 붙어 있는 편지는 우체통을 거치지 않고도 제 주인에게 닿았다.편지에서 특히 눈길을 붙잡은 것은 "나 김에 밥 싸 먹을 수 있어"라는 문장이었다. 엄마에게 밥을 해 달라는 대신 자신이 한 끼를 해결할 수 있으니 쉬라고 말하고 있었다. 물을 가져다 주고 텔레비전 소리를 줄이겠다는 약속까지, 아이는 자기 생활에서 당장 할 수 있는 일을 골랐다."엄마 목소리도 모기만 하고, 안방이 너무 조용해서 조금 무서웠어."이 문장도 오래 남았다. 아이에게 엄마의 아픔은 병명으로 이해되는 일이 아니었다. 작아진 목소리와 낯설게 조용한 안방으로 찾아온 일이었다. 아이는 무섭다고 적으면서도 엄마의 일을 덜어 주려 했다. 엄마가 편지를 언제 읽었는지, 아이가 실제로 물을 가져다주었는지는 알 수 없다. 다만 평소와 다른 엄마의 모습을 알아차렸고, 그날의 마음을 자기 말로 남겼다는 것은 분명했다.2026년, 편지 한 장 쓰는 일에도 인공지능의 도움을 받을 수 있다. 생성형 AI에 "아픈 엄마에게 보내는 다정한 편지를 써 줘"라고 요청하면 순식간에 문장을 완성한다. 어린아이 말투로 바꾸거나 더 감동적으로 고쳐 달라고 할 수도 있다.글쓰기가 어려운 사람에게는 유용한 도구다. 그렇다고 AI로 다듬은 편지는 가짜이고 손글씨만 진심이라고 말할 수는 없다. 손으로 쓴 글에도 빈말이 있고, 짧은 문자메시지에도 깊은 마음이 담긴다. 그러나 아이의 편지에는 문장을 쓰기 전에 먼저 일어난 일이 있다. 엄마의 목소리가 달라졌다는 것을 듣고, 조용한 방을 무서워했고, 오늘은 밥을 하지 못할 수 있겠다고 헤아렸다.AI는 이런 사정을 알려 주면 적절한 표현을 만들어 줄 수 있다. 하지만 엄마가 아프다는 것을 알아차리고, "밥 못 해줘도 괜찮아"라고 말하기로 한 것은 아이 자신이다. 가정교사로 학생들의 글을 볼 때는 맞춤법과 문장 구성을 살피곤 한다. 그런데 이 편지 앞에서는 '목소리도 모기만 하고'라는 투박한 표현을 고치고 싶지 않았다. 그 말이야말로 아이가 마주한 안방을 보여 주었기 때문이다.글을 잘 쓰는 기술과 누군가의 변화를 알아차리는 능력은 같지 않다. 문장이 서툴러도 그 안에 그 사람만 아는 장면이 들어 있으면 읽는 사람은 멈춰 선다. 반면 아무리 유려한 글이라도 누구에게나 똑같이 보낼 수 있는 말뿐이라면 정작 받는 사람의 하루는 보이지 않을 수 있다.물론 이 일화를 아이가 아픈 가족을 돌봐야 한다는 교훈으로 삼고 싶지도 않다. 아이가 어른의 책임을 떠맡아야 한다면 그것은 다른 문제다. 내가 읽은 것은 엄마가 오늘 하루만큼은 평소의 일을 쉬어도 된다는 아이의 허락에 가까웠다.수업을 마치고 집으로 돌아오면서 생각했다. 나는 최근 누군가에게 손편지를 쓴 적이 있었던가. 안부를 묻고 사진을 보내고, 축하 메시지를 전달하는 일은 자주 한다. 하지만 종이를 꺼내 한 사람의 이름을 적고, 그 사람에게만 할 말을 쓴 기억은 희미했다.집에 도착해 서랍을 열었다. 오래전 받아 둔 손편지들이 있었다. 누렇게 변한 봉투, 접힌 자리가 해진 편지지, 힘주어 눌러 쓴 글씨. 한두 줄을 읽자 지금은 연락이 뜸한 사람의 목소리와 그때의 계절이 떠올랐다.내용은 특별하지 않았다. 잘 지내느냐, 밥은 먹었느냐, 다음에 보자는 흔한 안부였다. 그러나 누군가 나를 생각하며 시간을 내어 적었던 말들이 종이 위에 남아 있었다. 편지를 보낸 사람은 그날의 일을 이미 잊었을 수도 있다. 나는 한참 뒤에야 그 사람이 적은 문장을 다시 읽고 있었다. 보낼 때의 시간과 읽는 때의 시간이 달라진다는 점에서 오래된 편지는 묘한 기록물이었다. 당시에는 평범했던 말이 지금은 더 이상 들을 수 없는 목소리처럼 느껴지기도 했다.휴대전화 속 대화도 보관할 수 있다. 디지털의 말이 손편지보다 빨리 사라진다는 뜻은 아니다. 다만 나는 오래된 대화창을 다시 열어 보기보다 새로 뜨는 알림을 확인하는 데 익숙해져 있었다.연락할 방법은 많아졌는데, 정작 누구의 안부를 진지하게 물었는지는 선뜻 떠오르지 않았다. 답장이 오면 안심하고, 답이 늦으면 바쁜가 보다 하고 넘겼다. 그러나 상대가 지금 어떤 생활을 하고 있는지 한 번 더 묻는 일은 의외로 드물었다. 연결되어 있다는 사실과 서로의 형편을 알고 있다는 사실을 같은 것으로 여겼는지도 모른다. 편지를 다시 접으며 깨달은 것은 손글씨의 우월함이 아니었다. 누구에게나 보낼 수 있는 매끈한 인사보다 지금 그 사람에게 필요한 한마디가 중요하다는 점이었다."늘 건강하세요"보다 "오늘 밥 못 해줘도 괜찮아"가 구체적인 이유다. 그 말은 아이가 엄마의 하루를 보지 않았다면 나올 수 없었다.11월은 한 해가 저물어 가는 때다. 우리는 연말 인사를 준비하고, 필요하면 AI에게 축하와 감사의 문장을 부탁할 것이다. 나 역시 편리한 도구를 계속 이용할 생각이다. 다만 상대방의 상태를 살피는 일까지 도구에 맡길 수는 없다. 언제든 연락할 수 있다는 생각으로 안부를 미루지 않는 것도 중요하다.아이가 편지 끝에 쓴 말은 "내일은 아프지 마. 사랑해 엄마!"였다. 엄마가 다 나을 때까지 기다리지 않고 아픈 바로 그날 전한 말이다.서랍을 닫으며 오래 미뤄 둔 사람에게 오늘 한 줄을 보내야겠다고 생각했다. 거창한 문장이 아니어도 된다."밥은 먹었어요?"어떤 사람에게는 그 한마디가 지금 필요한 편지일 수 있다.