큰사진보기 ▲2026년 6월 16일, 텍사스주 셔먼에서 코히어런트(Coherent)의 제조 시설 확장 착공식이 시작되기를 기다리고 있는 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 사장 겸 최고경영자(CEO). ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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엔비디아 최고경영자(CEO)에서 물러난 젠슨 황이 이사회가 요청하면 다시 엔비디아 CEO로 복귀하고 싶다고 밝힌 가운데, 엔비디아 의장은 "재선임할 의사가 없다"고 선을 그었다.황 전 CEO는 17일(현지시간) 성명을 내고 "엔비디아는 한 세대에 한 번 있을 법한 기업"이라며 "만약 이사회가 나의 복귀가 주주와 직원, 회사, 그리고 미국을 위한 최선의 선택이라고 판단한다면 그 요청에 기꺼이 응해 CEO로 돌아가는 것을 영광으로 여길 것"이라고 말했다.그는 "제가 떠난 이후 엔비디아의 직원과 투자자, 사업 파트너, 고객들로부터 CEO로 복귀해 달라는 요청이 쏟아지고 있다"라며 "회사가 복잡한 기술과 시장, 경쟁, 지정학적 역학을 둘러싼 변화를 헤쳐가는 가운데 많은 분이 제게 직접 연락을 주고 있다"라고 설명했다.이어 "53년 전 미국에 와서 미국 시민이 된 것은 제 인생에서 가장 큰 선물이자 자랑스러운 순간 가운데 하나였다"라며 "엔비디아는 제가 평생을 바쳐 일궈온 회사다. 동료들과 함께 오늘날의 엔비디아를 키울 수 있었던 것은 큰 행운이자 영광이었다"라고 밝혔다. 또한 "미국이 아니었다면 엔비디아 같은 회사는 가능하지 않았을 것"이라며 "저는 이 나라를 사랑하며, 엔비디아도 사랑한다"라고 강조했다.황 전 CEO는 자신의 잘못을 인정하고 거듭 사과했다. 그는 "엔비디아의 모든 구성원에게 요구되는 기준을 지키지 못했고, 사생활에서 심각한 잘못을 저질렀다"라며 "이사회에 문제를 일으킨 것을 깊이 후회한다"라고 말했다.그러면서 "제 잘못에 대한 책임을 전적으로 인정하며, 이사회의 독립적인 조사에 적극적으로 협조하겠다"라고 덧붙였다.이날 성명은 황 전 CEO가 지난 12일 불륜 스캔들과 중국 스파이 연루 의혹으로 사임한 이후 처음 나온 공식 입장이다.앞서 황 전 CEO가 측근들과 엔비디아 복귀 가능성에 대해 논의하고 있으며, 실리콘밸리 임원진으로 구성된 '전시 상황실'(War room)을 꾸려 복귀를 위한 로비 활동을 펼치며 백악관의 지지 확보를 시도할 것이라는 보도가 나온 바 있다.황 전 CEO의 복귀를 요구하는 온라인 청원은 19만 명 넘게 서명했으며, 엔비디아의 상당수 직원과 주요 투자자들도 그가 회사로 돌아오길 바라는 것으로 전해졌다.도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 기자들에게 황 전 CEO의 복귀 가능성에 대해 "나는 분명히 그것을 환영할 것"이라며 "많은 사람이 젠슨이 돌아가야 한다고 생각한다. 분명 나쁜 생각은 아니다"라고 거들었다.그러나 엔비디아 측은 황 전 CEO의 복귀에 선을 그었다. 존스 의장은 이날 엔비디아의 실적 발표 후 콘퍼런스콜(전화회의)에서 "젠슨 황을 CEO로 재선임할 의사가 없다"라고 밝혔다.이어 "젠슨 황은 회사의 행동 강령과 기준, 문화적 규범에 부합하지 않는 개인적 행위가 드러나면서 사장, CEO, 이사직에서 자진 사임했다"라며 "이사회는 이를 만장일치로 수락한 것"이라고 설명했다.그러면서 "이번 경영진 교체는 예상치 못한 일이었지만, 이사회는 임직원과 고객, 파트너, 주주의 이익을 최선으로 여기고 신중하게 결정했다"라면서 이미 헤드헌팅 업체 하이드릭앤드스트러글스를 선정해 차기 CEO를 물색하는 중이라고 덧붙였다.임시 CEO를 맡은 콜레트 크레스도 "엔비디아의 로드맵은 순조롭게 진행되고 있으며, 우리의 목표는 그 어느 때보다 크다"라며 "혁신에 대한 열정도 변하지 않을 것이고 고객, 파트너, 주주에 대한 헌신도 변하지 않을 것"이라고 자신감을 보였다.한편, 중국 스파이로 의심되는 여성 앨리스 황과의 불륜 스캔들로 엔비디아 첨단 반도체가 중국으로 불법 반출됐다는 의혹과 관련해 황 전 CEO는 다음 달 1일 미국 연방 하원 청문회에 출석하기로 했다.하원 외교위원회는 이날 성명을 통해 황 전 CEO가 하원 외교위원회, 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회 청문회 출석 요구에 동의했다고 밝혔다. 팀 테터 엔비디아 법무 총괄은 이튿날인 12월 2일 출석한다.이들 3개 위원회 위원장들은 "우리는 젠슨 황과 팀 테터가 우리 국가 안보를 잠재적으로 위협한 이번 사건에서 어떤 역할을 했는지 듣고 싶다"라며 "미국 국민은 위험한 중국 세력이 우리의 최첨단 반도체에 접근하도록 허용한 황 전 CEO와 엔비디아의 역할, 그리고 이 스캔들에서 중국 정보기관의 역할에 대한 답변을 듣기를 원한다"라고 밝혔다.미 CNN은 "미국 정보 당국이 앨리스 황과 중국 정부 간의 관계를 파악하기 위해 조사 중이지만, 여러 소식통에 따르면 현재까지 수집한 정보로는 그녀가 중국을 위해 스파이 행위를 했다는 증거가 없는 것으로 나타났다"라고 전했다.