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큰사진보기 ▲책상 위 검은색 테 안경. 정직한 아이들이 편히 시험 보기를 바란다. ⓒ Unsplash 관련사진보기

착 붙으라고 엿 하나 건네고, '대박 나라' 한마디 보태면 그만이던 게 수험생 응원이었다. 수능을 이틀 앞둔 밤, 그 한마디 끝에 자꾸 물음표가 붙었다. 너무 잘 봐도 의심부터 받는 건 아닐까. 한참을 망설이다 결국 응원을 이렇게 고쳐 봤다.의심받을 만큼, 대박 나라.응원에까지 단서를 달아야 하는 내가 서글펐다.요즘은 티브이만 틀면 수능 AI 장비 이야기다. 손톱만 한 카메라, 쌀알만 한 이어폰. 화면 속 카메라는 내가 상상한 것보다 훨씬 작았다. 보는 내내 괜히 마음이 조마조마했다.세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI로 부정행위를 했다고 자백한 게 지난 15일이다. 감독관 바로 앞자리에서 벌어진 일이었다. 그 뒤로 공정성 논란은 일파만파 번졌다.수능은 휴대전화를 걷고, 스마트안경 같은 전자기기는 아예 들고 들어갈 수 없다. 하지만 전파탐지기는 내년에야 보급을 검토한다니, 올해는 감독관의 눈에 기대는 부분이 크다. 그래도 시험은 예정대로 19일 아침에 시작된다.재수생이 유난히 많은 해, 지금 방식으로 치르는 마지막 수능이다. '이번엔 꼭 끝내야 하는' 아이들이 많은 시험에, 하필 AI로 세상이 이렇게 시끄럽다. 수험생도, 부모도 피가 마를 것이다. 수험생 엄마도 아닌 나조차 떨리는데.그런데 나는 부정행위보다, 그런 건 생각해 본 적도 없는 대다수 아이들이 더 걱정됐다.부정행위는 생각해 본 적도 없는 대다수의 아이들이었다.뿔테 안경을 금속테나 렌즈로 바꾸는 수험생이 있다는 기사를 봤다. 괜한 오해를 받을까 봐서란다. 처음 껴 본 렌즈 때문에 눈이 뻑뻑한 아이가 떠올랐다. 1교시 국어 지문 위에서 깜빡이고, 또 깜빡이는 눈.의심받지 않으려고 바꾼 안경이 오히려 시험을 흔든다면, 그건 누구의 책임일까.시험 중에 안경다리를 자주 만지는 아이는 감독관 눈에 어떻게 보일까. 그런데 긴장하면 안경을 자꾸 밀어 올리는 아이들이 있다. 귀를 만지고, 머리카락을 귀 뒤로 넘기고, 소매 끝을 만지작거리는 아이들.시험장에서 가장 떨고 있는 아이가 가장 수상해 보일 수 있다. 정직하게 공부한 아이들까지 의심의 눈길을 받으며 앉아 있어야 하는 시험이라니.감독하는 선생님들도 괴롭긴 마찬가지다. 물어보면 시험을 방해했다는 원망을 듣고, 묻지 않았다가 나중에 적발되면 책임을 져야 한다. 그 사이에서 감독관의 시선은 아이들 등 뒤를 몇 번이고 오갈 것이다.옆자리 친구가 자꾸 귀를 만지면 신경이 쓰일 것이다. 설마, 아니겠지. 그 몇 초가 한 문제가 되고, 한 등급이 되는 시험이다. 정직한 아이들은 이번 수능에서 문제만 푸는 게 아니다. '나는 아니다'까지 함께 증명해야 한다.이십여 년 전 내가 수능을 보던 날, 나를 괴롭힌 건 교실의 냉기와 떨리는 손이었다. 감독 선생님 발소리가 다가오면 괜히 숨을 죽였지만, 그건 그저 긴장이었다. 지금 아이들에게 그 발소리는 어떻게 들릴까.세무사 수석의 부정도 '점수가 이례적으로 높다'는 의심에서 시작됐다. 이제는 점수가 높을수록 축하보다 의심이 먼저 도착하는 건 아닐까. 정직하게 '대박'을 낸 아이가 "혹시?"라는 눈초리부터 받는다면, 그 억울함은 누가 달래 줄 수 있을까.수능이 끝나는 저녁, 시험장 교문 앞 풍경은 해마다 비슷하다. 추위 속에 발을 동동 구르며 아이를 기다리는 부모들. 시험을 잘 봤든 못 봤든, 그날 아이를 맞는 말은 하나다. 수고했어. 그 말만큼은 올해도 아무 의심 없이 건넬 수 있어야 한다.부정행위를 막는 일을 감독 교사 한 사람의 눈과 책임에만 맡겨선 안 된다는 목소리가 교육계에서 나온다. 맞는 말이다. 나는 여기에 한 줄을 보태고 싶다. 아이들의 눈치로 메워서도 안 된다고.검사는 시험실에 들어가기 전에 철저히 하고, 일단 자리에 앉은 아이는 문제에만 집중하게 해 줘야 한다. 평범한 안경을 쓴 아이가 괜한 불이익을 받지 않도록 기준도 분명히 알려야 한다. 탐지 장비는 하루라도 빨리 들이고, 실제로 부정을 저지른 사람은 끝까지 찾아내 엄하게 책임을 물어야 한다. 정직한 다수가 의심의 비용을 나눠 내는 구조라면, 그건 공정이 아니다.이 글을 빌려, 19일 시험장에 들어갈 55만 수험생에게 말하고 싶다. 너희는 안경을 고쳐 쓰든 귀를 만지든, 그냥 지문만 보면 된다. 가려내는 건 어른들 몫이다. 머리에 쥐가 나도록 준비한 그 시간이 너희 편이다.정직과 성실의 힘을 믿자. 그리고, 의심받을 만큼 대박 나라.