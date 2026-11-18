큰사진보기 ▲한국 수중발굴 50주년 특별전 ‘바다의 시간, 사람의 기록’ 포스터. 수중발굴에 쓰이는 잠수 장비와 서해 중부해역에서 건져 올린 청자, 목간 등을 담았다. ⓒ 국립태안수중유산박물관 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 신진도리에 위치한 국립태안해양유물전시관이 지난 9월 국립태안수중유산박물관으로 명칭이 변경됐다. ⓒ 국립태안수중유산박물관 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립태안수중유산박물관에 전시되고 있는 마도선 ⓒ 국립태안수중유산박물관 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립서해해양유산연구소 태안군유치위원회(위원장 김한국)이 지역신문인 태안신문에 연구소 건립의 태안건립을 촉구하는 의견 광고를 내는 등 다양한 유치활동을 펼치고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

고려 무신 권극평에게 보낸 메주, 우삼번별초에 보낸 홍합, 전라도 나주에서 한양 광흥창으로 향하던 화물. 오래전 서해를 건넌 배에 누가 무엇을 실었는지, 그 물건이 어디로 향했는지가 작은 나무와 대나무 조각에 남아 있었다. 충남 태안 앞바다에서 건져 올린 이 화물표들이 고려와 조선의 바닷길을 오늘날 다시 확인시켜주었다.국가유산청 국립해양유산연구소는 한국 수중발굴 50주년을 맞아 오는 25일부터 2027년 5월 2일까지 충남 태안군 근흥면 신진도리에 위치한 국립태안수중유산박물관 기획전시실에서 특별전 '바다의 시간, 사람의 기록'을 연다. '서해에서 만난 천년의 역사'를 주제로 서해 중부해역에서 건져 올린 유물과 수중발굴을 통해 새롭게 밝혀진 역사를 소개한다. 개막식은 일반 관람에 앞서 24일 오후 2시에 열릴 예정이다.이은석 국립해양유산연구소장은 개막식 초대장 인사말에서 천 년 전 서해 중부해역에 사람과 물자를 실은 수많은 배가 오갔으며, 거센 물길에 멈춰 선 배들이 저마다의 이야기를 품고 오랜 세월 바닷속에 잠들어 있었다고 전했다.이 소장은 "그 깊은 바다에 잠든 역사는 수중유산을 찾아 나선 사람들의 손길로 깨어났습니다"라며 "건져 올린 유물과 작은 기록들은 잊혀진 옛사람들의 삶을 오늘에 전하고 있습니다"라고 특별전의 의미를 설명했다.이어 1976년 신안 앞바다에서 시작된 한국 수중발굴이 올해로 50주년을 맞았다고 짚고, 지난 반세기의 발자취를 돌아보며 이번 특별전을 마련했다고 밝혔다. 이 소장은 "바다가 지켜온 시간과 그 속에 담긴 이야기를 함께 나누는 자리가 되기를 바랍니다"라고 전했다.태안반도 해역은 고려의 개경과 조선의 한양으로 청자와 곡물, 각지의 특산물이 향하던 주요 항로였다. 거센 바람과 빠른 조류 때문에 배가 잇따라 침몰한 곳이기도 하다. 바다 밑 갯벌이 침몰선과 화물을 덮으면서 도자기와 선체는 물론, 나무에 적힌 글씨와 항아리 속 음식물의 흔적까지 수백 년을 견뎠다.이번 전시를 구체적으로 살펴보면 전시 1부 '바다를 읽는 기술, 수중발굴 현장'에서는 조사선 누리안호에 오른 조사단이 물살이 잦아들기를 기다리는 순간부터 해저 탐사와 인양에 이르는 과정을 살펴볼 수 있다. 탁한 물속에서 작업하는 잠수사에게 공기를 공급하고 조사선과의 통신을 이어주는 '엄빌리컬' 호스는 생명줄이다. 배 위의 조사단은 잠수사의 호흡과 수중 영상을 확인하며 작업을 돕는다.조사단은 음파탐사 장비로 해저 지형과 매몰 흔적을 살핀 뒤 무인잠수정이나 잠수사를 투입해 유물을 확인한다. 잠수사는 유물 주변의 퇴적물을 조금씩 걷어내고 형태와 위치를 기록한다. 인양한 유물은 염분을 빼는 탈염과 보존처리를 거쳐 전시실에 놓인다. 관람객은 평소 접하기 어려웠던 발굴 장비와 작업 과정을 통해 유물 한 점이 바다 밖으로 나오기까지 어떤 기술과 협업이 필요한지 볼 수 있다.2부 '바다에서 건져 올린 문화유산'에서는 왕실과 귀족이 쓰던 청자와 사찰의 발우, 식재료의 흔적이 남은 항아리, 중국 도자기를 만날 수 있다. 보령 원산도 해역에서 나온 참외 모양 병과 오리 모양 향로 조각은 전남 강진에서 만든 최상급 청자가 개경으로 향하던 바닷길을 보여준다. 태안 마도 해역에서 나온 어깨에 귀가 달린 중국 항아리를 통해서는 거친 물길을 건너며 내용물을 안전하게 나른 옛 운송 방식도 엿볼 수 있다.마도 해역의 항아리에는 된장과 고등어·게 등으로 담근 젓갈의 흔적이 남아 있었다. 안산 대부도 갯벌에서 확인된 감씨 역시 옛사람들이 배에 실어 나른 먹거리를 보여주는 자료다. 항아리 속 흔적과 화물표의 기록을 함께 보면, 고려 사람들이 어떤 음식을 먹었고 그 식재료가 어떤 경로로 오갔는지 구체적으로 살필 수 있다.3부 '작은 목간, 바닷길의 큰 이야기'는 오늘날 화물표에 해당하는 목간과 죽찰에 주목한다. 마도 1호선에서 나온 목간에는 별장 권극평에게 메주를 보낸 기록이, 마도 2호선의 죽찰에는 중방 오문부에게 참기름을 보낸 기록이 남아 있다. 마도 3호선의 죽찰에는 우삼번별초에 홍합을 보냈다는 내용이 적혀 있다. 마도 4호선에서 발견된 '나주에서 광흥창으로'라는 표기는 지방에서 거둔 세곡을 한양으로 나르던 조선의 조운 체계를 보여준다.수중유산의 가치는 유물이 발견된 자리와 함께 놓여 있던 물건을 살필 때 더 분명해진다. 청자의 제작지와 목간에 적힌 수신처, 항아리에 남은 음식물, 배 안에서 각 화물이 놓였던 위치를 함께 읽으면 한 척의 배가 어디에서 출발해 누구에게 무엇을 전하려 했는지 그려볼 수 있다. 당시의 생산과 유통, 식생활과 사회관계를 구체적으로 밝혀낸 것은 지난 50년간 수중발굴이 쌓아온 성과다.지난 9월 국립태안수중유산박물관으로 명칭이 바뀌면서 서해 중부해역 수중유산을 품은 태안의 위상도 한층 높아졌다. 태안군 근흥면 신진도 일원에는 박물관과 태안보존센터가 자리하고 있으며, 개방형 수장고 건립도 추진되고 있다. 수장고가 마련되면 출수유물을 안정적으로 관리하고, 전시실에서 접하기 어려웠던 유물을 관람객에게 공개할 기회도 넓어진다.이제 서둘러야 할 과제는 국립서해수중유산연구소의 태안 설립이다. 발굴지 보전의 원칙을 실천하려면 바닷속에 남은 유적의 상태와 주변 환경 변화를 꾸준히 살펴야 한다. 인양이 필요한 유물은 발굴 현장 가까이에서 보존처리하고, 출수 위치와 지층, 선체와 화물의 관계를 기록해 함께 연구할 수 있어야 한다. 태안선과 마도 해역의 발굴 성과를 이어가려면 태안에 상시 조사와 장기 연구를 맡을 전문 인력과 장비가 필요하다.국립해양유산연구소는 박물관과 보존센터, 개방형 수장고를 연계해 연구소가 맡을 조사 범위와 기능, 인력과 예산을 구체화해 국가유산청과 관련 정부 부처에 국립서해수중유산연구소의 신설을 요청한 상태이다. 태안 앞바다에서 나온 유물이 지역에서 보존·연구되고, 그 성과가 다시 전시와 교육으로 주민과 관람객에게 돌아오는 체계를 갖추는 일의 시급성을 강조하고 있다. 이에 따라 이번 수중발굴 50주년 특별전은 태안이 그 역할을 맡아야 하는 이유를 발굴 현장과 유물로 보여주고 있다.한편 특별전은 충남 태안군 근흥면 신진대교길 94-33 국립태안수중유산박물관에서 무료로 관람할 수 있다. 관람 시간은 화요일부터 일요일까지 오전 9시~오후 6시이며, 입장은 오후 5시에 마감한다. 매주 월요일은 휴관한다. 관람 문의(041-419-7000)이다.