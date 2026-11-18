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큰사진보기 ▲노랑나비가을 햇살 앞에서 비밀이 없어진 나비, 날개 너머로 가슴과 배 윤곽이 드러났네 ⓒ 신극채 관련사진보기

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▲노랑나비 늦가을 토끼풀꽃에 '빨대'를 꽂은 노랑나비, 찍든지 말든지 먹고 보자 신극채 관련영상보기

▲노랑나비 달콤한 식사도 잠시, 눈칫밥 신세 신극채 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 15일 오후, 세종시 삼성천변을 산책하다 노랑나비를 만났다. 나비 한 마리가 나풀거리며 눈앞을 지나갔다. 어디로 날아가는지, 어디에 내려앉는지 눈으로 쫓았다. 십여 걸음 앞 풀밭에 핀 토끼풀꽃 위에 내려앉았다. 바로 다가서지 않았다. 나비가 꿀맛에 빠져들기를 기다렸다가 조심스럽게 발을 뗐다.나비를 좋아하게 된 뒤로 버릇이 하나 생겼다. 나비를 만나면 먼저 눈으로 조심스럽게 뒤쫓은 다음 살금살금 걸음을 옮겨 뒤를 밟는다. 가까이 다가가 사진부터 찍고 그대로 앉아 있으면 눈으로 날개 무늬를 살핀다. 사진으로 남기지 않으면 생김새가 뚜렷이 기억나지 않아 무슨 나비인지 정확히 구분하기 어렵다. 종류마다 날개 무늬가 다르고 같은 종이라도 암수에 따라 차이가 있기 때문에, 사진을 찍어 두어야 동정하여 이름을 불러줄 수 있다.휴대전화로 나비를 찍으려면 꽤 가까이 다가가야 한다. 하지만 나비는 좀처럼 그 거리를 허락하지 않는다. 꿀을 먹는 데 열중한 듯 보이다가도 어느새 훌쩍 도망하기 일쑤다. 한 번 날아간 나비는 곁으로 쉽게 돌아오지 않을 뿐 아니라 개천을 건너거나 풀밭 속으로 들어가 쫓아갈 수 없는 경우가 허다하다. 멀리 있더라도 꽃에 앉은 짧은 순간이 유일한 기회다.그 순간을 멀리서 담으면 나비가 작게 찍히고 크게 확대하면 흐려져 구분하기 어렵다. 그래서 멀리 있는 나비를 당겨서 찍으려고 줌 기능이 뛰어난 최고 사양의 휴대전화를 장만했다. 덕분에 사진뿐 아니라 동영상까지 담을 수 있게 되었다.그렇다고 좋은 줌 기능이 나비를 붙잡아주지는 않았다. 화면에 더 크게 담고 싶은 욕심이 생기면 어느새 몸이 앞으로 기울고 손을 뻗게 된다. 그러면 인기척을 느낀 나비는 어김없이 날아오른다.토끼풀꽃에 앉아 꿀을 빨던 노랑나비에게 다가서서 사진 한 장 찍었다. 촬영 버튼 소리에 놀랐는지 나비가 날아갔다. 다행히 멀리 가지 않고 서너 걸음 옆에 있는 키 작은 토끼풀에 앉았다. 적당한 거리를 두고 자리를 잡았다. 한동안 꿀을 빨기에 동영상 녹화 버튼을 누르고 줌기능으로 당겼다.화면 속으로 나비가 크게 보였다. 대롱 같은 주둥이를 꽃 속에 깊숙이 꽂았다. 긴 빨대입이 둥글게 휘어질 정도로 힘을 주었다. 꽃 위에 앉아 주둥이를 이 꽃 저 꽃으로 옮겨가며 부지런히 꿀을 빨았다. 한동안 영상을 찍는데도 모르는 건지, 모른 척 곁을 내주는 건지 나비는 넉넉하게 시간을 내주었다.마침 늦은 오후의 햇살이 나비 너머에서 비스듬히 비추고 있었다. 빛을 머금은 얇은 날개에 나비의 가슴과 배 그림자가 희미하게 어른거렸다. 앞날개 윗부분에 있는 검은 테두리와 가운데 박힌 점들도 훤히 드러났다. 나비가 내게 속내를 고스란히 내보여준 셈이다. 한결 가까워진 기분이 들었다.이렇게 속을 보여주더니 훌쩍 날아 바로 옆 토끼풀꽃으로 옮겨갔다. 휴대전화 화면에서 나비를 놓치지 않으려고 재빨리 움직임을 쫓았다. 꽃을 옮겨 다니는 나비를 영상으로 온전히 담지 못했으나 흉내를 낸 건 처음이었다. 자연 다큐멘터리에서 이동하는 야생동물을 흔들림 없이 담아내는 촬영기사들의 실력에 감탄했고 수고를 몸소 실감했다.허기를 채웠는지 또다시 날아올랐다. 눈으로 쫓다가 너무 멀어지기 전에 나도 바삐 걸음을 옮겨 뒤를 따라갔다. 나비는 풀밭 위를 낮게 날며 멀어져 갔다. 11월 중순이라 꽃이 핀 토끼풀이 드물어서인지 멈추지 않고 한참을 날아갔다. 마침내 시야에서 사라졌다.강둑을 훑고 비탈을 오르내리며 한참 동안 헤맸으나 끝내 찾지 못했다. 벤치에 앉아 기다리기로 했다. 방금 찍은 사진과 동영상을 돌려보았다. 확대된 사진을 들여다보니, 뒷날개 가장자리 부분이 약간 해져있었다. 막 우화한 성충일 때는 매끈했을 날개다. 천적에게 쫓겼거나, 나비끼리 영역 다툼을 벌였거나, 거친 나뭇가지에 스치며 끝부분이 찢어지고 닳았을 것이다. 날개의 노란빛도 많이 바랬고 검은 무늬 역시 색이 옅어져 있었다.노랑나비는 봄부터 가을까지 한 해에 서너 세대를 거듭하며 살아간다. 이맘때 만나는 개체는 올해 마지막 세대다. 가을에 날개돋이를 해 늦가을까지 짝짓기와 산란을 마치고 생을 마감한다. 날개 가장자리가 닳아 떨어져 나가고 비늘가루가 떨어져 색이 바랬다는 건, 그만큼 치열하게 견뎌낸 삶의 흔적이었다.해지고 바랜 날개를 보고 있자니 늦가을 바람이 서늘하게 느껴졌다. 앞산 능선으로 해가 기울지는 만큼 온기도 약해지고 있었다. 그때 멀리 쥐똥나무 울타리 너머로 노란 날갯짓이 어른거렸다. 눈이 다시 빠르게 움직였다.나비는 천천히 벤치 쪽으로 다가왔다. 낮게 날다 급히 방향을 틀어 근처 토끼풀꽃 위에 내려앉았다. 벤치에 한참 동안 앉아 있으면서도 보지 못한 꽃을 나비는 용케 찾아냈다. 토끼풀꽃을 하나씩 옮겨가며 꿀을 빨았다. 가만히 살펴보니 뒷날개 가장자리가 해지고 색이 바랜 흔적 그대로였다. 아까 본 그 노랑나비였다.여전히 배가 고픈 모양이었다. 쉬지 않고 곁에 있는 꽃으로 옮겨갔다. 그러다 무엇에 놀란 듯 화들짝 날아가버렸다. 나는 어떤 움직임도 없이 멀찍이 떨어져 있었기에 아쉬웠다. 무슨 영문인지도 알 수 없었다. 나중에 집에서 동영상을 보고서야 이유를 알았다. 옆 꽃에 있던 벌이 나비 곁으로 날아들자 황급히 자리를 피한 것이었다. 침을 가진 벌을 천적처럼 여겨 겁을 먹을 모양이다. 머지않아 피할 수 없는 추위가 닥칠 텐데, 벌에게조차 쫓기는 저 작은 몸으로 남은 계절을 어찌 견뎌낼까.벌에게 쫓긴 나비는 다른 꽃에 내려앉을 듯 멈칫거리기를 서너 번 반복했다. 이번에는 놓치지 않으려고 뒤를 바짝 따랐다. 날갯짓이 점점 빨라지더니 비탈을 따라 냇물 쪽으로 날아가 버렸다. 더 살펴보고 싶었지만 그만 멈추기로 했다. 아쉬움이 남았지만, 내 시야에서 사라졌다고 나비의 하루가 끝나는 것은 아니다. 아직 해는 앞산을 넘어가지 않았다.다음에도 나비를 만나면 아마 같은 일을 되풀이할 것이다. 반가워 휴대전화를 꺼내고, 날아가면 뒤를 따르고, 너무 멀어지기 전에 꽃에 앉기를 기다릴 것이다.