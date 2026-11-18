큰사진보기 ▲2026년 11월 17일 필리핀 마닐라에서 열린 쿼드(Quad) 정상회의 도중, 왼쪽부터 일본의 타카이치 사나에 총리, 인도의 나렌드라 모디 총리, 호주의 앤서니 앨버니지 총리가 지켜보는 가운데, 오른쪽에서 두 번째에 있는 도널드 트럼프 대통령이 반응을 보이고 있다. (AP Photo/Mark Schiefelbein) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미국, 일본, 호주, 인도 4개 나라 정상은 인공지능 생태계 선점, 인도-태평양 해양 감시 등에서 협력을 더욱 강화하기로 하고, 내년엔 4개 나라 민간 기업인들을 모아 포럼을 열기로 했다. 전반적으로 '중국 견제'에 초점을 맞춘 걸로 보인다.필리핀 시각으로 17일 오후 마닐라에서 쿼드(QUAD) 정상회의를 연 도널드 트럼프 미국 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 나렌드라 모디 인도 총리 등 4개 나라 정상은 회의 뒤 배포한 공동 보도자료를 통해 논의 내용을 전했다.4개 나라 정상은 보도자료에서 "우리는 무력이나 강압을 포함해, 현상을 변경하려는 어떠한 불안정화 행위나 일방적 조치도 강력히 반대한다"고 밝혔다. 이전 회의 뒤 공동성명 등에서 되풀이 된 표현으로, '중국'이란 말은 등장하지 않지만, 중국을 겨냥한 것이다.쿼드 정상들은 이어 "자의적인 수출 제한을 포함한 경제적 강압에 대해 심각한 우려를 표명한다"고 밝혔다. 중국은 외교 갈등을 빚고 있는 일본에 희토류 수출 규제 등으로 대응하고 있는데, 쿼드 차원에서 중국을 비판했다고 볼 수 있다.4개 나라 정상은 "우리는 핵심 공급망을 확보하고, 항행 및 상공 비행의 자유를 보호하며, 신뢰할 수 있는 인공지능에 대한 투자·도입 등 미래 기술을 통해 성장을 촉진하고, 생명을 구하는 지원을 통해 재난에 대응하고 있다"고 주장했다.이들은 2027년 초에 회원국끼리 기업인 포럼을 열 것이라고 발표했다. "쿼드 회원국의 기업인, 정부 관계자, 정책 전문가들을 한자리에 모아, 인도-태평양의 번영에 필수적인 상업적 거래 및 파트너십 촉진을 포함하여 민간 부문 전반에 걸친 비즈니스 유대를 강화할 것"이라고 설명했는데, 공급망, 인공지능 등 협력을 민간 부문에서 가시화하려는 의도로 보인다.쿼드 정상들은 이미 합의한 '쿼드 AI 액셀러레이터'의 중요성을 재확인했다. 쿼드 국가 주도의 인공지능 생태계 확산을 위해 8500만 달러 이상의 자금과 기술을 산업과 사회 분야에 지원하는 것이다.인도-태평양 해양 감시 협력도 강화하기로 했는데, 2027년부터는 각 국의 해상초계기를 합동 해상 훈련에 참여시키기로 했다. 이밖에도 ▲해저케이블 연결망 확충 ▲사이버 보안 협력 강화 ▲대테러 협력 강화 등에 합의했다.이번 공동 보도자료를 직전 정상회의인 2024년 9월 회의 뒤 나온 공동성명과 비교하면 분량이 크게 줄어들기도 했지만, 북한의 미사일 발사와 핵개발을 규탄한 내용은 아예 빠졌다는 점이 눈에 띈다. 북한에 대한 안보 우려를 삭제하면서 '중국 견제'에 초점을 맞춘 것으로 보인다.