★ 묻노니, "만약, 내 삶이 부당한 것처럼 느껴지고, 뭔가 모르게 억압당하고 있음을 깨닫고, 심각한 분노와 좌절감을 느끼게 된다면, 그렇다면 너는 ①어떤 방법으로 이 위기를 뚫고 나갈 것인지 구체적으로 써 보시오. 그리고, 그 순간 나에게 ②어떤 '구원의 손길(종교, 사랑, 단체 등등)'이 전해 온다면, 그것을 덥썩커니 잡을 것인지, 또 과연 외부로부터 주어진 ③그 '구원의 손길'은 진정 '구원'이 될 수 있는지도 생각해 보자."

큰사진보기 ▲[그림 1] 5학년 한 반의 스물여덟 명이 논제에 대해 쓴 자기 생각.이름을 빼고 문장이 읽히지 않도록 흐리게 처리해, 스물여덟 편을 같은 크기로 나란히 실었다. ⓒ 최보이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲[그림 2] <'역사' 속에서 길을 찾다(과거-현재-미래)> 수업 설계도.<토지> 12권을 함께 읽은 한 해를 바탕으로, 논제 앞까지 한 칸씩 이어 놓은 발판, 그리고 오를 때마다 쌓이는 생각거리. ⓒ 최보이 관련사진보기

큰사진보기 ▲[그림 3] <토지> 읽기 한 해 가운데 이 수업의 자리, 그리고 한 학생의 활동지.논제는 앞선 활동 끝에 나타난다. 활동지를 옮겨 다시 구성했다. 논제는 당시 교사가 제시한 내용과 형식 그대로이고, 학생 글은 본문에서 다룬 대목만 남기고 흐리게 처리했다. ⓒ 최보이 관련사진보기

"너의 생각은?" 함부로 묻지 마라.

수업, 너는 아이들에게 한 번이라도 그 물음까지 딛고 오를 생각거리를 주었느냐.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 초등학교 교사입니다. 글 속 사례는 그가 맡았던 5학년 학급의 정규 수업 기록입니다. 같은 교실의 수학 수업 이야기는 앞선 기사 「한 아이가 답을 말하자 수업이 끝났다, 나머지 27명은?」에 실었습니다. 그림 3의 활동지는 학생이 손으로 쓴 내용을 옮겨 다시 구성한 것입니다. 학생 이름은 싣지 않았고, 그림 1의 학생 글은 문장이 읽히지 않도록, 그림 3의 학생 글은 본문에서 다룬 대목만 남기고 흐리게 처리했으며, 학생 글 인용은 뜻을 바꾸지 않는 범위에서 띄어쓰기와 맞춤법을 다듬었습니다.

2010년 12월, 초등학교 5학년 교실. 나는 활동지 한 칸에 이런 논제를 적었다.초등학교 5학년에게, 그것도 따로 뽑히지 않은 공립초등학교 한 반 스물여덟 명 모두에게 '구원'을 물었다. 누군가는 의문을 가질 것이다. 가능한 일일까. 그 말을 알기나 할까, 어른들의 뻔한 말만 흉내 내지 않을까, 결국 잘 쓰는 몇 명의 글만 남지 않을까. 그런데 아이들은 모두 이 논제에 자기 생각을 한 자 한 자 써 내려갔다.이 논제는 어느 날 갑자기 던져진 것이 아니다. 학기 초부터 아이들은 서로의 생각을 말하고 듣는 활동으로 읽기를 준비했고, 5월에 청소년 <토지> 열두 권을 함께 읽기로 계획했다. 권마다 후기를 쓰고, 친구의 글에 평을 달고, 고쳐 썼다. 마지막 권을 덮던 12월, 이 수업이 놓였다.기존 교육과정의 국어(사실과 의견, 토론과 근거)와 사회(동학과 천도교)에 <토지>의 소설적 허구를 더해 재구성한 수업이었다. 아이들은 모둠이 함께 쓰는 5쪽과 저마다 쓰는 6쪽, 모두 11쪽의 활동지를 채웠다. 그 맨 위에 적은 제목이 <'역사' 속에서 길을 찾다(과거-현재-미래)>였다. 이 수업으로 아이들이 역사와 소설 속에서 자기 삶의 길을 찾아보게 하려 했다. 사건의 흐름만 알아서는 그 길이 선명하게 보이지 않기 때문이다.그래서 아이들은 한 해 동안 함께 읽어 온 <토지> 속으로 다시 들어가야 했다. 작가의 상상으로 재해석된 소설 속 역사는 인물들의 삶이 되고, 같은 동학에 몸담은 이들도 처지와 생각에 따라 다른 길을 걷는다. 그 소설을 역사와 견주다 보면, 하나의 사실도 누가 어떤 눈으로 보느냐에 따라 달리 그려질 수 있다는 것이 드러난다. 이것은 교사의 설명을 듣거나 주어진 정답을 고르는 것만으로는 깨닫기 어렵다. 작품을 직접 읽고 곱씹어 봐야 비로소 알게 된다.그렇게 쌓은 것을 딛고, 언젠가 어쩌면 당장 내일 마주할지 모를 부당한 상황을 지금 교실로 당겨 와 생각해 보게 하고 싶었다. 나는 어떻게 헤쳐 나가고, 그때 다가오는 손길을 무엇으로 판단할 것인가.제일 먼저 아이들은 역사적 사실을 정리했다. 각자 조사해 온 동학과 천도교의 역사를 모둠원들이 함께 추려 연표로 만들었다. 다음은 <토지> 속 허구였다. 동학당에 가담한 소설 속 인물들이 왜, 어떻게 움직였는지 따라갔다. 그다음 둘을 이었다. 역사 속 인물과 짝이 되는 소설 속 인물을 견주고, 작가가 왜 역사를 그대로 쓰지 않았을지 각자 썼다. 소설의 허구란 무엇인지를 아이들 스스로 찾아가는 물음이었다. 그리고 토론했다. 저마다 주제를 내고 하나를 골라, 토론 전에는 의견과 근거를, 토론 뒤에는 최종 생각을 썼다.이 수업에서 아이들이 스스로 세운 토론 주제는 '국가가 동학을 말살하려고 시도하는 것은 옳은가' 같은 물음이었다. 다만 그것들은 모두 역사 속, 소설 속 다른 이들의 삶을 향해 있었다. 논제에 와서 처음으로 물음이 '나'에게로 돌아섰다. 그래서, 나라면?한 아이의 활동지를 따라가 보자. 이 아이의 모둠은 "지삼만이 같은 동학인 환이와 대립한 것은 옳은가"를 골라 토론했다. 아이는 찬성 쪽이었다. 반대 쪽 친구가 말했다. "대립을 할 때 물론 좋은 아이디어가 나올 수도 있지만, 대립하는 쪽 중 하나가 힘이 더 세면 좋지 않은 아이디어인데도 좋은 아이디어라고 뽑힐 수 있다." 아이는 최종 생각에 이 말을 "정말 가슴 깊이 꽂히는 근거"였다고 적었다.이어서 아이는 논제에 답했다. 처음에는 <토지>의 동학당처럼 친구들을 모아 맞서겠다고 썼다. 그러다 구원의 손길이 오면 덥석 잡지 않겠다고 했다. "함정일 수도 있기 때문"이었다. 대신 "토지 속 서희처럼 생각하고 또 생각하여 현명하게 기회를 노릴 것"이라고 했다. 그리고 그 손길이 구원인지는 구원하는 사람의 마음에 달렸다고 결론지었다. 진심이라면 "내가 믿고 내가 생각하는 것을 말할 수 있지만", 아니라면 관계가 "철문처럼 딱딱하게 굳어져 버리게 된다"는 이유에서였다.이 대답에 나오는 동학당과 서희는 아무 데서나 가져온 말이 아니다. 아이는 특히 앞선 활동지에서 "'동학'이 '소설-토지'의 인물의 삶에 미친 영향은 무엇일까?"라는 물음에, 동학이 인물들에게 "자립심과 자신의 위치와 자존심을 일깨우는" 영향을 주었다고 썼다. 계단에서 쌓은 생각거리가 논제 앞에서 자기 말의 재료가 되어 다시 나온 것이다.아이는 수업 후기에, 그냥 대충 이해하고 넘어갔던 것을 "우리 스스로 깨닫게 하기 위하여" 이 수업이 마련된 것 같다고 썼다. 그랬다. 열두 권을 읽는 동안 동학당은 이야기 속을 스쳐 가는 한 무리였지만, 아이들은 이 수업의 과정을 하나씩 밟아 가는 동안 작가가 왜 역사를 소설 속에 녹여 놓았는지를 스스로 따져 보았다. 나는 계단을 놓았을 뿐이다.이 아이뿐 아니라 다른 아이들도 저마다 쌓아 온 생각거리를 들고 왔다. [그림 1]에 실린 스물여덟 편의 논제 글을 다시 떠올려 보자. 모두에게 같은 논제, 같은 크기의 지면이 주어졌지만, 채운 모양은 제각각이었다.예를 들어 지삼만과 환이를 견주어, 같은 동학이라도 쓰는 사람에 따라 약이 되기도 독이 되기도 했다며 구원은 "나의 사용하기 나름"이라고 쓴 아이가 있었다. 힘없는 사람만 노리는 손길이라면 "'악마의 유혹의 손길'"이라고 의심한 아이도 있었다. 힘들지 않은 사람에게는 오히려 "무거운 짐"이 될 수 있다며 조건을 나눈 아이도 있었다. 또 한 아이는 잡겠다고 했다. "나쁜 사람들도 있겠지만 좋은 사람이 더 많기 때문"이었다.이 수업에서는 평가가 세 번에 걸쳐 이루어졌다. 먼저 토론이 끝났을 때는 모둠원끼리 저마다 정리한 최종 생각을 발표하고, 이를 서로 평가했다. 그다음에는 모두의 논제 발표에 반 친구들이 한 줄씩 평을 달았다. 마지막으로 모둠별 수행 결과를 반 전체에 발표하고 서로 평가한 뒤 이를 성찰했다. 다만 이 단계는 일부러 논제 쓰기 뒤로 미루었다. 다른 모둠의 이야기까지 들으면 생각은 더 넓어지겠지만, 논제까지 이어지는 생각의 흐름을 중간에 끊고 싶지 않았기 때문이다.서·논술형 평가를 넓히자는 논의가 한창이다. 근거를 들어 자기 생각을 쓰는 힘은 학교가 길러야 할 힘이다. 그런데 높은 곳에 논제 하나를 두고 능력껏 뛰어 보라고 하면, 다리가 긴 아이와 도구를 쓸 줄 아는 아이에게 유리해진다. 나머지는 밑에서 올려다보거나, 딛고 설 생각거리가 없으니 남의 말과 AI가 써 준 문장에 기댄다. 그런 글쓰기 요구는 수업에서 배운 것이 아니라 아이가 이미 가진 것을 잰다.시험이라면 논제 하나로 실력을 잴 수도 있다. 그러나 수업은 다르다. '구원'의 뜻과 예제 몇 개를 설명하고 곧장 이 논제를 내민다면, 교사는 끝에 먼저 가 서서 "설명했으니 여기로 오세요" 하고 부르는 셈이다. 수업에서의 배움은 그곳까지 가는 길을 직접 밟는 일이다. 그 과정을 생략하고 아이들에게 무슨 글을, 어떻게 쓰라는 것인가.학생의 현재 능력이 누가 배움에 닿을지를 가르게 두어서는 안 된다. 그래서 나는 '가야만 할' 논제를 낮추는 대신 '갈 수 있는' 길을 만들어야 했다. 비록 저마다의 모양은 다르더라도, 모두가 계단 끝, 논제 바로 앞까지 와서 뛰어 볼 수 있게. 이것이 공교육이라고 믿는다.안도현 시인의 시구를 빌려, 나는 나의 수업에게 먼저 묻는다.