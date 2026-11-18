오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲류코쿠대학 국제학부에서 정은진 오사카시립동양도자미술관 학예사 선생님을 초청하여 한국 문화를 소개하는 특별 수업을 열었습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲형 아사카와 노리타카 선생님은 한반도 가마터 700여 곳을 다니면서 도자기를 만드는 모습이나 가마터를 그림으로 남겼고, 직접 조사 카드를 써서 남기기도 했습니다. (오사카동양도자미술관 소장품, 발표 자료 참고) ⓒ 박현국 관련사진보기

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"한국의 산과 민예품을 사랑하고, 한국 사람의 마음 속에 살아있는 일본 사람, 여기 한반도의 흙이 되었다."

큰사진보기 ▲서울 망우리 공동묘지에 있는 아사카와 다쿠미 무덤에 있는 묘지석은 우리 백자를 닮았습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲대표적인 우리 도자기 세 점, 청자, 분청사기, 백자입니다. (오사카동양도자미술관 소장품, 발표 자료 참고) ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.