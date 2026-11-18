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17일 오후 류코쿠대학 국제학부에서는 정은진 오사카시립동양도자미술관 학예사 선생님을 초청하여 한국 문화를 소개하는 특별 수업을 열었습니다. 이 강의에서 정은진 선생님은 100년 전 일본 지식인으로 한반도에 건너와 우리 미술품의 아름다움을 소개하기 위해서 헌신한 아사카와 노리타카(浅川伯教)와 동생 다쿠미(巧) 선생님을 소개했습니다.
아사카와 형제는 일본 야마나시현 호쿠토시 출신으로 일본에서 학교를 다녔습니다. 형 아사카와 노리타카는 일본에서 편안한 생활을 뒤로 하고 한반도에 발을 디뎠습니다. 1910년 한반도는 일제 강점기가 시작되어 차별을 받던 때였습니다. 그렇지만 아사카와 노리타카는 한반도에서 초등학교 선생님으로 살면서 우리 도자기의 아름다움에 빠졌습니다.
형 아사카와 노리타카는 우리나라 도자기에 매료되어 도자기 연구와 조사를 시작했습니다. 우리나라 전국 700여 가마터를 찾아서 가마터마다 다른 도자기의 특징을 카드로 정리하고 기록하였습니다. 그리고 도자기를 직접 일본 지식인에게 소개하여 그 가치를 인정받기도 했습니다.
동생 아사카와 다쿠미씨는 일본 야마나시현립농림학교를 졸업하고 아키타현 영림서에서 일을 하다가 1914년 총독부 산림청 직원으로 서울에서 일하기 시작했습니다. 두 형제는 같이 도자기를 비롯한 우리나라 밥상이나 민예품의 아름다움과 가치를 인정하여 수집과 조사 연구 활동을 벌이기도 했습니다.
동생 아사카와 다쿠미씨는 40세 나이에 급성 폐렴으로 1931년 갑자기 세상을 떠나고 맙니다. 떠나서도 서울 망우리 공동묘지에 묻힙니다. 공동묘지에 묻힐 때에도 우리 바지 저고리를 수의로 입었다고 합니다.
1986년 동생 아사카와 다쿠미씨가 죽은 55년 뒤 한국 임업시험장 직원들은 망우리 공동묘지 아사카와 다쿠미 무덤에 비석을 세우기도 했습니다. 비석에 새긴 말을 이렇습니다.
"한국의 산과 민예품을 사랑하고, 한국 사람의 마음 속에 살아있는 일본 사람, 여기 한반도의 흙이 되었다."
아사카와 형제의 우리 도자기와 민예품에 대한 관심, 애정, 연구 조사 결과는 그대로 일본에도 전해졌습니다. 특히 당시 민예 연구가로 알려진 야나기(柳宗悦)와도 친분이 있었습니다.
야나기는 이후 일본에서 한반도 도자기와 민예품의 가치뿐만 아니라 한반도 문화의 중요성을 역설합니다. 이후 조선총독부가 경복궁이나 광화문을 없애고 조선총독부를 지으려하자 야나기는 강력하게 반대합니다. 그 결과 경복궁의 많은 건물들이 없어졌지만 조금이라도 남을 수 있었고, 광화문 건물도 다시 옮겨지었습니다.
일제 강점기 우리 주권은 일제에 빼앗겼습니다. 모든 것을 빼앗기고 어려움 속에서도 한반도 미술품의 가치와 아름다움을 인정한 양심 있는 일본 지식인이 있었습니다. 비록 도둑이 물건을 지켜준 비극적인 상황이었지만 그래도 그들이 있었기에 우리의 아름다운 도자기와 민예품, 미술품을 한 점이라도 더 지켜낼 수 있었다는 점에서 박수를 보냅니다.
참고누리집 - 야마나시현 호쿠토시, https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1939.html
, 오사카시립동양도자미술관, https://www.moco.or.jp/
, 2026.11.17.
덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.